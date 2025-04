Las celebridades critican el lanzamiento de cohetes totalmente femeninos: ‘Esto está más allá de la parodia’ | Cultura

El lanzamiento de cohetes de origen azul femenino puede haber recibido mucha cobertura de medios brillantes, pero no todos están impresionados.

El truco ha generado críticas de una serie de celebridades femeninas que no estaban interesadas en la misión NS-31 de origen azul de Jeff Bezos, que incluyó a Katy Perry, la prometida de Bezos Lauren Sanchez, la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe, la activista de los derechos civiles Amanda Nguyen, la productora de cine, Kerianne Flynn, y, en un giro, el show de la mañana de los derechos de los Morning, el show de la mañana, el show de la mañana, el show de la mañana, el show de la mañana, el show de la mañana, el show de la mañana, el show de la mañana, el show de la mañana, el show de la mañana, el show de la mañana, el show de la mañana, el show de la mañana, el show de la mañana de los manzanos, y, en un giro de la mañana. Rey.

La modelo y actor Emily Ratajkowski dijo que estaba “disgustada” por el vuelo espacial de 11 minutos, que contó con Perry que serenada a sus compañeros pasajeros con una versión de qué mundo maravilloso y anunciando su próxima lista de tour en breve gravedad cero. “Esa es la mierda del tiempo en el final”, dijo Ratajkowski. “Como, esto está más allá de la parodia”.

Permitir el contenido de tiktok? Este artículo incluye contenido proporcionado por Tiktok. Pedimos su permiso antes de que se cargue algo, ya que pueden estar usando cookies y otras tecnologías. Para ver este contenido, Haga clic en ‘Permitir y continuar’.

“Dices que te preocupas por la Madre Tierra, y se trata de la Madre Tierra, y estás subiendo en una nave espacial que es construida y pagada por una compañía que destruye el planeta”, agregó. “Mire el estado del mundo y piense en cuántos recursos se dedicaron a poner a estas mujeres en el espacio. ¿Para qué?”

El lanzamiento desde West Texas el lunes, pagado por la compañía espacial privada del fundador de Amazon, se reunió con una burla generalizada en línea y innumerables memes – como fotos de Perry sosteniendo un margarita en homenaje a su hija Daisy Dove Bloom y besando el suelo en su regreso a la Tierra, subtitulada “Salir de un vuelo comercial en 2025 #Blueorigin”, en referencia a una serie de incidentes aéreos este año. La actor y directora Olivia Wilde reestructuró el meme en sus historias de Instagram con el subtítulo adicional “Billion Dóleros compró algunos buenos memes, supongo”.

Amy Schumer también se burló del vuelo en Instagram, publicando un video sarcástico en el que anunció que recibió una invitación de último minuto para unirse a la misión. “Chicos, el último segundo me agregaron al espacio y voy al espacio”, bromeó el comediante mientras sostenía un juguete de Pantera Negra. “Estoy trayendo esta cosa. No tiene sentido para mí, pero estaba en mi bolso y estaba en el metro, y recibí el texto y me dijeron: ‘¿Quieres ir al espacio?’ Así que voy al espacio “.

“Gracias a todos los que me llevaron aquí y los veré en el espacio”, agregó con el título “Espacio”.

Permitir el contenido de Instagram? Este artículo incluye contenido proporcionado por Instagram. Pedimos su permiso antes de que se cargue algo, ya que pueden estar usando cookies y otras tecnologías. Para ver este contenido, Haga clic en ‘Permitir y continuar’.

En otro video publicado en sus historias, Schumer continuó burlándose de la exageración en el vuelo: “Así que voy al espacio y estoy muy emocionada. Lauren Sánchez, Katy Perry y Amanda Nguyen han sido mis luces guías a través de todo este viaje, lo que acabo de llamar a este equipo de la mañana. Como, ‘¿Cómo deberíamos llamarlo?

A principios de este mes, la actor Olivia Munn hizo olas cuando cuestionó el objetivo del vuelo. “Sé que esto probablemente no sea lo bueno de decir, pero hay muchas otras cosas que son tan importantes en el mundo en este momento”, dijo durante una aparición hoy con Jenna y sus amigos el 3 de abril. “¿Qué van a hacer en el espacio? ¿Qué están haciendo allí?

“Sé que esto probablemente sea desagradable”, continuó, “pero como, es mucho dinero ir al espacio, y hay muchas personas que ni siquiera pueden pagar huevos”.

Munn también llamó al vuelo “un poco glotón”, porque “la exploración espacial era para promover nuestro conocimiento y ayudar a la humanidad. ¿Qué van a hacer allí que lo han mejorado aquí?”

Algunos de los participantes del vuelo han defendido el lanzamiento. Solicitado por Gente Sobre las críticas generales a la misión durante una conferencia de prensa posterior al vuelo, King dijo que en sus ojos, “cualquiera que lo critique realmente no entiende lo que está sucediendo aquí”.

“Todos podemos hablar con la respuesta que recibimos de las mujeres jóvenes de las jóvenes sobre lo que esto representa”, agregó el periodista de transmisión desde hace mucho tiempo. Sánchez luego agregó que la burla la hizo “realmente despidida”.

“Me encantaría que vengan a Blue Origin y vean a los miles de empleados que no solo trabajan aquí, sino que ponen su corazón y su alma en este vehículo. Les encanta su trabajo y aman la misión y es un gran problema para ellos”, continuó. “Entonces, cuando escuchamos comentarios como ese, solo digo: ‘Confía en mí. Ven conmigo. Te mostraré de qué se trata, y es, es realmente revelador'”.

La misión NS-31 marcó la 11ª misión en el nuevo programa Shepard de Blue Origin, el 31º vuelo en general y la primera misión de mujeres en la historia de la compañía. Fue el primer vuelo espacial totalmente femenino desde 1963, cuando la astronauta soviética Valentina Tereshkova voló a órbita solo.

La compañía acreditó a Sánchez, quien se casará con Bezos en una boda llena de estrellas en Venecia este verano, inspirando el vuelo. “Se honra de dirigir un equipo de exploradores en una misión que desafiará sus perspectivas de la Tierra, les facilitará sus propias historias y crea un impacto duradero que inspirará a las generaciones que vienen”, dijo la compañía a través de presione soltar Poco después de que se anunciara la tripulación de mujeres en febrero.