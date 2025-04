‘Un ladrón de arte autodescrito’: cómo Wayne Thiebaud canalizó a otros artistas | Arte

PAGRobablemente, lo más famoso que Pablo Picasso nunca dijo fue: “Los buenos artistas copian, los grandes artistas roban”. La cita, que ha sido ampliamente atribuida al español, así como a TS Eliot e incluso a Steve Jobs, entre una larga lista de pensadores famosos, es tan popular porque encapsula un aparente verdad sobre los artistas: si sus influencias son comprobables, no debe ser muy bueno con lo que hace.

El nuevo espectáculo fantástico en la Legión de Honor en San Francisco, Wayne Thiebaud: Art proviene del arte, revierte perfectamente esta ecuación, que muestra más de 60 de las mejores piezas del californiano, junto con las reproducciones de las pinturas de las que cuna para hacerlas. El argumento implícito es que colocar a Thiebaud en un canon personal de mentores e influencias artísticas no lo disminuye, pero en realidad lo hace mejor que nunca.

“Thiebaud era un” ladrón de arte “autodescrito”, me dijo el curador del programa, Timothy A Burgard, mientras caminábamos juntos por la exposición. “Y soy un curador detective, persiguiendo a un ladrón”. Para Burgard, el espectáculo fue un completo obvio. Durante mucho tiempo, un erudito de Thiebaud, pasó meses compilando un PowerPoint que describe muchas de las principales obras del artista, junto con sus posibles antecedentes artísticos, y un día lo envió a su director en la Legión de Honor para su consideración. En una hora tenía luz verde. “Creo que es lo más rápido que he visto a un director de museo aprobar un espectáculo”, me dijo Burgard.

Cena en EMMAUS (después de Rembrandt Van Rijn), por Wayne Thiebaud. Fotografía: Fundación Wayne Thiebaud

La lista de artistas influyentes que Burgard ha reunido es de gran alcance y fascinante. Incluye opciones bastante obvias, como el buen amigo de Thiebaud y su compañero artista de California, Richard Diebenkorn, así como viejos maestros como Rembrandt y Velázquez, los modernistas que al principio son sonecieros pueden no parecer el mejor ajuste (entre ellos Rothko, Joan Mitchell y tanto Willem y Elaine de Kooning), e incluso un fits de 19 de los 19 años.

El espectáculo establece el tono por adelantado con 35 centavos, las obras maestras, para las cuales Thiebaud pintó una caja de compras de una docena de postales de varias obras maestras, cada una de las cuales se vende por 35 centavos. Entre los grandes a los que rinde homenaje está aquí Mondrian, Monet, De Chirico, Picasso, Degas y Cézanne. Además de ser una especie de hoja de cuna para los mentores de Thiebaud, el trabajo también se ve ampliamente como una crítica de la mercantilización y el consumismo que luego comenzaba a afianzarse en el mundo del arte. Estas son fuerzas a las que el trabajo de Thiebaud en sí mismo se ha quedado sujeto, ya que el precio inicial para las obras originales se ha disparado en la última década.

Además de exhibir las magníficas obras maestras de 35 centavos y un impresionante retrato de la esposa del artista, Betty Jean Thiebaud and Book, la primera galería del espectáculo está repleta de obras originales de arte que Thiebaud recolectó, así como copias que hizo de maestras de maestría por parte de los gustos, franes Hals y Velázquez. Este trabajo de copia ayudó a Thiebaud a descubrir sus propias soluciones a los problemas artísticos. “Para parafraseando, Thiebaud dijo:” Busco inspiración a otros artistas. Los busco resolución de problemas “, dijo Burgard. “‘A veces tengo un problema con una pintura, y iré a mirar a otro artista para ver qué hicieron si se encuentran con un problema similar'”.

Fotografía: Fotografía de Gary Sexton. Imagen cortesía de los Museos de Bellas Artes de San Francisco

Según Burgard, la colección de arte de Thiebaud decoró su hogar, mientras que sus copias se anidaron en los cajones, en gran parte invisibles hasta este espectáculo. Burgard especuló que, cuando era un artista joven y empobrecido, Thiebaud probablemente adquirió su impresionante colección a través de su antiguo distribuidor, el coleccionista de arte y galerista Allan Stone. “Probablemente cuando la contabilidad se debió a Allan Stone, hizo algo como un oficio”, me dijo Burgard. “Stone conocía a muchos de los artistas expresionistas abstractos y trataba mucho en William de Kooning, Franz Kline, Elaine de Kooning, todos los artistas que están representados en la colección de Thiebaud. De lo contrario, hubiera sido difícil adquirir todo este arte, especialmente criar una familia”.

Pasando más allá de esa galería de apertura y a través del espectáculo, Wayne Thiebaud: Art proviene del arte que se muestra en sí mismo para ser impresionante en su tamaño y rango, mostrando aspectos de Thiebaud no ampliamente conocidos. Sí, hay pasteles, paisajes urbanos vertiginosos y un delicioso retrato de máquinas de chorro, sin embargo, los espectadores también ven a Thiebaud haciendo una interpretación del expresionismo abstracto, paisajes pastorales, desnudos, todavía vidas, incluso una silla eléctrica kafkaesca. Un autorretrato íntimo y tardío que Thiebaud hizo en 2020, el año en que cumplió 100 años, se titula conmovedoramente el payaso de cien años y muestra un ladrón de envejecimiento y solitario que se despiden del mundo del arte. “Cuando caminas por el espectáculo, toda la serie, las figuras, las vidas de Still, las montañas, el [Sacramento] Pinturas de Delta, los payasos, no puedes precisar ningún tema o emoción o tenor o lo que sea “, dijo Burgard.” Lo que más quiere que hagas es sentirlos, sentir la pintura, sentir la luz “.

Wayne Thiebaud – Tres máquinas, 1963. Fotografía: Fundación Wayne Thiebaud

Hablando de luz, hay mucho espacio negativo glorioso en estas pinturas, en gran parte abordados por blancos tan espesos y deliciosos como un pastel de bodas, que varía en tantas diferencias sutiles en el tono y la textura como para ser una exposición dentro de una exposición. “Es una sinfonía de blancos”, Burgard se entusiasmó una y otra vez mientras caminamos las galerías del espectáculo, señalando los verduras radiantes, amarillos, azules y rojos que Thiebaud se colocó sutilmente en el espacio ostensiblemente “vacío” en sus pinturas, haciendo su efecto halo de halo. “Es todos los blancos conocidos por la humanidad es prácticamente como se siente”, dijo Burgard. “Es un mar de blanco en el que podrías caer. Si intentaras replicarlo con una paleta, tomaría algo así como 100 colores. Una cosa es hacer tantos colores con una pintura de un bosque o algo así, pero con solo una mujer en una bañera. Es absolutamente mágico”.

Tan delicioso y transportado como puede ser justo para disfrutar de nuestros efectos sobre la superficie que Thiebaud pudo conjurar, el arte proviene del arte alienta a los espectadores a poros a través de los siglos de la historia del arte incrustada en estas obras. “Las pinturas de Thiebaud son tan sensuales y tan tentadoras para los espectadores que hay una tendencia a detenerse allí en la superficie y no profundizar”, dijo Burgard. “Parte de mi trabajo es hacer más evidente la amplitud y profundidad de nuestro conocimiento histórico, nuestro banco de memoria visual en estos trabajos. Creo que Thiebaud permite que todos ingresen inmediatamente en la superficie, sin importar quién sea.

Abrir una ventana a la historia del arte, y a la psique de un gran posmodernista, es clave aquí. “Creo que realmente está canalizando a esos otros artistas mientras trabaja”, dijo Burgard. “Creo que los espectadores que caminan por la exposición tienen la oportunidad de ver pensar en Wayne Thiebaud”. Sus esperanzas son que al apoyarse en la mentalidad artística del californiano, el público desarrollará su propio conjunto de impresiones y sacará sus propias conclusiones sobre lo que hizo que el artista cerebral de Thiebaud hizo que Brain Tick. Y si no están de acuerdo con los saltos y las comparaciones a las que Burgard ha llegado como curador, mucho mejor. “Estoy haciendo un caso y estoy encantado si alguien no está de acuerdo”, me dijo Burgard. “Porque luego están comprometidos. Luego ganan, el artista gana, todos ganamos, porque en ese punto están comprometidos. La apatía es el enemigo del arte”.