Liza Minnelli hace una aparición rara en la carrera de drag de RuPaul para su primera actuación en años

Liza Minnelli subió al escenario en el último episodio de RuPaul’s Drag Race Para cantar el éxito de 1972 “Ring Them Bells”, que marca su primera actuación importante en tres años.

“Te amo”, gritó el actor galardonado de 79 años a la multitud, a lo que el anfitrión RuPaul respondió: “Hablo por una nación agradecida cuando digo: ‘Liza, te amamos'”.

Minnelli dijo: “Gracias. No sé qué más decir, excepto que si no fuera por ti, no sería yo. ¡Me hiciste!”

Continuando con el huevo sobre la multitud, RuPaul, de 64 años, gritó: “¡Bueno, nos hiciste, en realidad! ¡Una vez más, llamemos campanas!”

A principios del final de la temporada 17, Minnelli fue reconocido como el ganador del Premio de Les Lifetime Achievement de este año, honrando su impacto duradero en la comunidad de drag.

El Cabaret El actor ha sido un aliado dentro de la comunidad LGBTQ+ durante años, difundiendo la conciencia y abogando por la investigación del VIH/SIDA durante la epidemia de la década de 1990.

Minelli también escribió una carta sincera a la comunidad en 2017 como parte de CarteleraCelebración del mes del orgullo.

“¿Dónde estaría sin la comunidad LGBTQ de almas deslumbrantes que siempre me han apoyado y entendido en un nivel que es único y extraordinario?” Ella comenzó. “Desde mis primeros recuerdos, entendí que algunas personas eran diferentes, especialmente cuando conocí a muchas de las personas creativas que trabajaban en películas hechas por mi madre y mi padre.

La estrella veterana es la hija de Judy Garland y Vincente Minnelli.

“En la era ‘dorada’ de Hollywood, muchos no podían estar ellos mismos en el lugar de trabajo y vivir su verdadera naturaleza, sin embargo, fue su creatividad lo que creó los sueños de Hollywood y el mundo”, continuó.

Obtenga Apple TV+ por £ 2.99/mes por 3 meses La oferta finaliza el 24 de abril de 2025. £ 2.99/mes durante los primeros 3 meses, luego £ 8.99/mes. Se aplican los términos. Aceptar oferta ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

“Y eran mis amigos. Aprendí que ‘diferente’ significaba muchas cosas: libertad, opresión, celebración, tristeza, responsabilidad, esconderse, protestar, compartir, pero sobre todo ser fiel a uno mismo sin importar el precio”.

Liza Minnelli actuó en el escenario después de que fue honrada ya que el ganador de logro de toda la vida de este año en el final de la temporada 17 de ‘RuPaul’s Drag Race’ ( Getty )

El rendimiento de Minnelli en RuPaul’s Drag Race Llega tres años después de su último en los Oscar 2022 para anunciar al ganador de la Mejor Película. Minnelli apareció en una silla de ruedas junto a Lady Gaga, nacida Stefani Joanne Angelina Germanotta.

Aunque se tomó un descanso de estar en el escenario durante algún tiempo después, el amor de Minnelli por actuar nunca ha flaqueado.

La estrella de Hollywood abrió sobre su pasión en una entrevista de octubre de 2024 con Revista de entrevistas para su edición del 55 aniversario.

“Me encanta actuar. Todavía tomo lecciones de baile, y cuando canto a la gente en el teatro, no estoy dando una actuación, estoy compartiendo mi amor con cada persona individual. Estoy preguntando: ‘Así es como me siento. ¿Cómo’ ¿Qué tal? ‘ Mi trabajo es real ”, le dijo a Michael Feinstein.