‘Se entra en tus huesos’: cómo bailar por mi cuenta se convirtió en el último golpe triste de Pop | Petirrojo

AEl coqueteo comienza por primera vez entre el CEO Romy (Nicole Kidman) y su pasante de veinte años Samuel (Harris Dickinson) en el reciente thriller erótico Babygirl, los dos se encuentran en los extremos opuestos de una pista de baile. Romy se aleja de su esposo y mira, puchando, a Samuel, que abraza a otro Mujer, un ritmo familiar de Staccato pulsando a su alrededor. “Estoy en la esquina, viéndolo besarla”, narra la letra. “Estoy justo aquí, ¿por qué no puedes verme?” Es la caída de aguja perfecta, que transmite el deseo de Romy pero también su sentido de alienación. Con mucho gusto para ella, su tórrida asunto comienza, y pronto la pareja está lanzando formas a un techno sudoroso.

La canción que suena es, por supuesto, bailar solo por Robyn, de su álbum Body Talk Pt 1, una melodía tan familiar que ahora sentía una necesidad pavloviana de comenzar a atender en el cine. Quince años después de su lanzamiento original en abril de 2010, la canción se ha establecido como el gran moderno “Sad Banger” de Pop, en la línea de clásicos como el último baile de Donna Summer y I Will Sobrevivir de Gloria Gaynor. Al igual que esas pistas, es una canción que te pone en movimiento, mientras rompes tu corazón en varias pequeñas piezas.

En los años directamente después de su lanzamiento, Dancing On My Own apareció en los principales programas de televisión como las chicas de Lena Dunham, y creció en popularidad gracias a Calum Scott’s despojado de espalda, Love Island digna de la islaque alcanzó su punto máximo en el No 2 en las listas del Reino Unido. En estos días puedes escucharlo en películas, en Arena Tours (Robyn se unió a Charli XCX en el escenario para interpretar la canción durante la última Tour de mocoso el año pasado), y en la televisión (en el 50 aniversario de Saturday Night Live en febrero, David Byrne y Robyn compartió una etapa en trajes cuadrados coincidentes para una interpretación). Actualmente se ubica en No 20 en Rolling Stone lista De las 500 mejores canciones de todos los tiempos, intercaladas entre la fruta extraña de Billie Holiday e Imagine de John Lennon.

Muchas canciones tienen poder de permanencia, pero bailando sobre mi propia cabeza y hombros por encima de tantas otras de la década de 2010 (Babygirl habría sido un levemente Diferentes películas habían estado bailando con Sexy Bitch de David Guetta). Parte de ese atractivo, dice el podcaster de cultura con sede en los Estados Unidos, Sam Sanders, es que la canción es “The Perfect Bait and Switch”, fusionando la música eufórica con temas desolados a la Disco. “Es tan optimista. La percusión es tan conductor, suena como una canción feliz. Y luego escuchas la letra, y no es feliz en absoluto. Es realmente deprimente”. La simplicidad y la repetición de la canción, dice Sanders, hágalo “Ve a Down Easy … puedes memorizarlo de inmediato. Al final de la canción, ya estás cantando junto con el coro”.

Sanders eligió bailar solo como su “himno americano” para una serie sobre NPR En 2019. Como parte de su investigación, habló con un musicólogo, quien le informó que los 117 BPM de la canción estaban casi exactamente en línea con la velocidad promedio de caminata humana. “[Robyn] está haciendo esto en un tempo que está bastante cerca del latido humano “, explica Sanders.” Está programado para enterrar en sus huesos, para entrar en su cuerpo y hacerle moverse. Es ineludible “. Si bien la canción no fue un éxito aplicado en ese momento, no se abalanzó el top 40 de los EE. UU. Y alcanzó el No 8 en el Reino Unido, se ha convertido en un megahit de boca en boca de quema lenta durante los meses y años posteriores.

En septiembre pasado, encabezó una encuesta de las canciones favoritas de los cuerpos de la industria de la música sueca, antes de las pistas de Madonna, Prince e incluso Abba. Tina Mehrafzoon es una periodista de música sueca que trabaja para P3, el equivalente del país a Radio 1 y la estación responsable de esa encuesta. La canción viene con un contexto más amplio, dice Mehrafzoon: fue desde la época directamente después de la partida de Robyn de Jive Records para formar su propio sello, Konichiwa (al comienzo de su carrera, había sido comercializada como una Proto-Britney, trabajando con mega productores como Max Martin). En este punto, Robyn ya no buscaba “ajustarse a algunos de los ideales que se pusieron en una estrella del pop, mientras que seguía siendo la mejor estrella del pop. Estaba reescribiendo cómo deberías ver, cómo deberías sonar. Ella cambió el libro de reglas, solo por ser”.

Uno para los cabezas … Robyn interpretando la canción con David Byrne este febrero. Fotografía: Peacock/Todd Owyoung/Getty Images

Desde el melodrama de Lorde hasta la reputación de Taylor Swift a través de la melancólica marca de los miembros del miembro de XX, Romy, de cuatro contra el piso, el lirismo directo de Charli XCX e incluso Miley Cyrus y Katy Perry bajando sus cerraduras en cortes de pixie, los cuadros han parecido impregnados con Dna de Robyn desde entonces. Por su parte, Lorde una vez escribió que bailar solo es “feliz y triste, ardiente e independiente pero vulnerable y pequeño, alegre incluso cuando se rompe un corazón”. En cuanto a la popularidad de la canción, Mehrafzoon cree que se adelantó a otros singles debido a la “credibilidad” de presentarse en programas estadounidenses como Girls and Gossip Girl, que han sido observados en todo el mundo.

En las chicas, la canción se suena cuando Hannah, interpretada por Dunham, descubre que su novio Elijah es gay. La canción se ajusta a su situación, y a la suya; Bailar solo se ha convertido en un himno extraño en los años posteriores, con Calum Scott diciéndole a la BBC En 2020, primero se había enamorado de la canción mientras descubrió su sexualidad. En una lista de himnos LGBTQ+ Publicado en línea por Billboard, el subtítulo para bailar solo (No 16) dice: “Cualquier chico gay que diga que no se ha relacionado con este sintetizador no debería ser confiable”. Hay algo en observar desde lejos, la falta de agencia o incluso la visibilidad, que habla de la experiencia queer. “Quiero decir, ¿quién entiende el dolor del rechazo más que las personas queer?” dice Sanders. “Esto se trata de rechazo y bailar a través de él, esa es la realidad más extraña”. También cita los pronombres ambiguos de la canción. “Ella está jugando con género. Es realmente sutil, pero creo que donde la gente lo entiende, lo vimos y lo sentimos”. También hay algo en la idea de la adolescencia retrasada que se desarrolla en una pista de baile; El académico estadounidense Jack Halberstam escribe que “el tiempo queer es el club nocturno oscuro, el alejamiento perverso de la coherencia narrativa de la adolescencia-adulto-matrimonio-reproducción-muerte”.

Robyn tiene una especie de forma sueca de escribir letras … es muy buena para decirlo como es

Me preguntaba si las personas que hicieron bailar solas, Robyn, por supuesto, junto con el compositor y productor Patrik Berger, y Niklas Flyckt, que mezcló la canción, sabían que tenían un éxito en sus manos en ese momento. Lo que quedó claro al hablar con Berger fue que esta canción aparentemente simple había sido, de hecho, un trabajo de amor. “Tomamos semanas en la letra, solo para asegurarnos de que claváramos todas las líneas”, dice Berger, quien, además de trabajar con estrellas pop como Robyn, Charli y Taylor Swift, también lanza instrumentales experimentales como Hög Sjö. “Escribiríamos, digeriríamos y luego seríamos como: ‘¿Es esto realmente cómo se siente cuando estás en esta situación?’ Y luego lo comprimimos para tener tanto impacto en cada línea [as possible]. ” Berger dice que las raíces escandias y de Robyn también brindan a través de Robyn. Estábamos hablando sobre el hecho de que, especialmente si un artista estadounidense está cantando sobre una ruptura, la mayoría de las veces, se trata de empoderamiento: vale la pena y es fuerte. Los dos estábamos como: ¡eso no es lo que se siente en absoluto! Te sientes como un perdedor y un idiota. Tal vez eso era un poco nuevo en ese momento … “

Solo, juntos … Robyn en 2010. Fotografía: NBC/Getty Images

Para Flyckt, dice que se destacó al instante cuando Berger se lo jugó por primera vez. “Es una canción increíble, por lo que sonaba genial como una demostración; la mayor parte estaba allí”, dice. “Traté de agregar algún tipo de audacia, comenzando con el riff de bajo y sin melodía al principio”.

Hay una ironía en bailar por mi cuenta que es difícil de evitar. Es una canción sobre estar solo, pero es una experiencia comunitaria. Es una canción que los fanáticos de Robyn cantar Para ella en el escenario cuando la música corta; que los fanáticos se han reunido para cantar plataformas de tren después de los espectáculos; Esos coros y un grupo de cappella ahora cubren nuevos arreglos épicos. Para Berger, sintiendo que estamos solos “es probablemente lo más unido que tenemos como humanos: es algo que todos entendemos, pero que realmente no hablamos todo el tiempo”. Estar solo juntos consuela a la gente, dice, pero aún no se ha acostumbrado a verlo a escala. “Cuando [Robyn] Realiza en vivo y ella despierta la música y toda la arena canta … es alucinante para mí. Estoy como: wow, todos pueden relacionarse con esto. Me siento muy emocional “. Tal vez habla del momento actual.el siglo antisocial“.

Sea lo que sea de esta canción que hace que la gente detenga lo que están haciendo y cantan, no parece que desaparezca pronto. Berger dice que escucha la pista cada vez más, metida en sets de micrófonos abiertos acústicos en barras junto a los gustos de los Beatles. Robyn ha lanzado otro excelente álbum, Honey, en los años intermedios, pero hay algo en su “triste banger” que simplemente no se desvanecerá. Sanders dice: “Se podía escuchar la canción en la pista de baile en 2050 y la gente sería como: ‘Quiero bailar'”.