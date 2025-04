Desde videos de elefantes extraños hasta revolucionar la televisión: 20 años de YouTube | Televisión

W¿El sombrero es la diferencia entre YouTube y la televisión? Hace dos décadas, esa habría sido una pregunta muy fácil de responder. La televisión era lo que estaba en On, lo adivinaste, televisión, con sus presupuestos, guiones, múltiples ángulos de cámara y luces. Mientras tanto, el primer video se subió a YouTube. “Muy bien, así que aquí estamos frente a los elefantes”, dijo un joven pixelado a la cámara. “Lo bueno de estos tipos es que … es que tienen troncos realmente, muy, muy largos, um”. El video se cargó el 23 de abril de 2005 y marcó el verdadero lanzamiento del sitio de video compartido.

Este febrero, el CEO de YouTube, Neal Mohan, declaró: “YouTube es el nuevo televisor”. Se refería al hecho de que cada vez más personas ven videos de YouTube en la pantalla grande: aparentemente, los usuarios reproducen 1 mil millones de horas de YouTube en sus televisores inteligentes al día. Pero al mismo tiempo, más y más personas están viendo televisión en YouTube: Disney subió los primeros tres episodios de su spin-off Star Wars Andor al sitio en marzo, mientras que ITV ha estado compartiendo sus programas en YouTube desde diciembre.

Hoy, la televisión está en YouTube y YouTube está en la televisión: algunos YouTubers incluso han llegado a acuerdos con los streamers, creando sus propios programas para la caja. Beast Games, una competencia de realidad creada por el YouTuber más suscrito del mundo, MrBeast, debutó en el video principal en diciembre pasado y rápidamente se convirtió en la serie sin guión más vista de la plataforma de todos los tiempos, generando $ 100 millones en ganancias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre YouTube y la televisión? Cada vez más, cada vez menos. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y dónde vamos a terminar?

“Me desperté con un correo electrónico frío de un empleado en Netflix, y luego me desperté con otro correo electrónico frío de otra plataforma de transmisión, y luego comenzaron a entrar”, dice Victor Bengtsson, director gerente de Sidemen Entertainment. Los marítimos son siete YouTubers que han acumulado 146 millones de suscriptores con sus sketches, desafíos y videos de reacción en varios canales. En 2024, crearon su propia competencia de realidad en YouTube, adentro, obteniendo más de 50 millones de visitas, ese año, el final de Love Island All Stars atrajo a solo 1.3 millones de espectadores. No es de extrañar, entonces, que Netflix adquirió la segunda temporada de Inside, que se estrenó en la plataforma en marzo.

Esto está lejos de ser la primera colaboración entre los YouTubers y los principales medios de comunicación, incluso si tomó los locutores tradicionales casi una década en notar el atractivo de las celebridades en línea. En 2015, la BBC invitó a la vlogger de belleza Zoella a participar en el gran horno de alivio cómico, mientras que su hermano Joe Sugg protagonizó Strictly Come Dancing tres años después. Mientras tanto, al otro lado del estanque, a YouTubers se les ofreció sus propios espectáculos. En 2016, Netflix lanzó a Echerers Back Off, una serie creada por el comediante musical en línea Colleen Ballinger. NBC le dio a YouTuber canadiense Lilly Singh un showshow de corta duración en 2019, aunque ella misma bromeó sobre su desagradable espacio de 1.30 a.m. antes de que se cancelara dos años después.

El problema con algunos de estos programas es que no puede simplemente copiar y pegar un YouTuber y esperar que caban dentro de una caja diferente; El contenido de guerrilla puede perder su atractivo cuando se moldea en los formatos preexistentes de Telly. Pero en un momento de crisis en la televisión, los productores de alto nivel ahora están tomando trabajos de apilamiento de estantes debido a la falta de trabajo, parece que los emisores están cada vez más dispuestos a ceder a las formas de YouTubers. Bengtsson dice que los marítimos se sienten “respetados” por Netflix y se alienta a que “no están tratando de cambiar lo que hacemos. No están tratando de cambiar quiénes somos”.

La primera temporada de Inside fue filmada durante siete días, editado en nueve y debutó un día después. Trabajar con Netflix para la segunda temporada significaba que el equipo tenía mucho más espacio para respirar y Bengtsson cree que el producto final estaba más pulido, pero aún sin creativamente libre. “Puses a las personas de su plataforma en la misma habitación que nosotros y es como dos mundos que chocan, son dos olas de tsunami que simplemente se bloquean”, dice.

Un problema que surgió fue la duración del contenido: el primer episodio de la primera temporada de Inside One fue de dos horas, mientras que Netflix le dijo a Bengtsson que sus reality shows generalmente duran 45 minutos. Como compromiso, la segunda temporada de Inside tiene episodios de una hora. Netflix también acordó lanzar nuevos episodios a diario, como los espectadores de los sidemas estaban acostumbrados, en lugar de todos a la vez. “Esta plataforma de transmisión súper exitosa y los marítimos se fusionan en una, tratando de obtener cómo podría ser el futuro de la televisión de realidad”.

Pero, ¿los ejecutivos están concediendo demasiado al talento de YouTube, que a menudo están acostumbrados a trabajar con menos limitaciones? Beast Games ha sido calificado como una “pesadilla distópica”: cinco de sus concursantes están demandando a Mrbeast por presuntamente condiciones “inseguras” durante la filmación. Incluso si ignora la demanda, los contenidos del programa han demostrado ser preocupantes. La propia herencia de Stuart de The Guardian escribió: “Hay una cruel descuidada en los juegos de bestia que es realmente desagradable … hay un sudigo infinito y llorando y berrinches para adultos en toda regla”. ¿Están las emisoras en una carrera hacia el fondo?

“Tenemos una regla clave aquí: no es arte, es entretenimiento”, dice Bengtsson. “No le falte al respeto al formato de contenido fácil de participar … Hay un orgullo increíble en poder crear algo que sea divertido, inteligente y comercializado”. Agrega que el dinero que generan los marítimos para los streamers podría “ser redistribuido a artistas reales que tienen proyectos reales”. Por supuesto, los términos “YouTuber” y “Artista” no son mutuamente excluyentes: el comediante Bo Burnham comenzó en YouTube y ganó tres Emmys para su especial de Netflix con temática de 2021.

Si bien las emisoras atraen cada vez más a los YouTubers, YouTube también atrae cada vez más emisores: la relación parece ser más simbiótica que nunca. “Hay muchas plataformas que pueden ayudarlo con la conciencia y el alcance, pero creo que YouTube está de manera relativamente posicionada en poder generar ingresos”, dice Neil Price, un gerente de socios del Reino Unido en YouTube que ayuda a los emisoras tradicionales a comprender cómo su contenido puede funcionar en el sitio. Al igual que cualquier otro YouTuber, las emisoras pueden ganar dinero con los anuncios que se muestran en torno a su contenido.

Price dice que en los últimos años, los emisores han pasado de publicar pequeños clips de sus programas en YouTube a episodios al por mayor, así como a crear contenido nuevo para el público digital. Entre 2023 y 2024, Channel 4 triplicó sus vistas de YouTube al cargar programas de larga data como Hollyoaks a su “Channel 4.0”, al tiempo que también lanzó nuevas series de bromas solo en línea. “Será interesante ver cómo las entidades de producción continúan evolucionando su pensamiento”, dice Price. “Creo que toda la industria merece un crédito real por lo que puede sentirse incómodo … por estar abierto a la posibilidad de explorar cosas nuevas”.

Pero, ¿YouTube está teniendo su pastel y lo come, compitiendo con los emisores al organizar su contenido, no crear su propio? Entre 2016 y 2022, el sitio intentó convertirse en una compañía de medios más tradicional, lanzando YouTube Originals, una división que creó nuevos espectáculos y películas para pagar suscriptores. La ejecutiva de entretenimiento Susanne Daniels fue traída para encabezar la iniciativa: anteriormente ayudó a desarrollar espectáculos como Dawson’s Creek y Buffy the Vampire Slayer.

“El contenido original permite que una empresa tenga voz”, dice Daniels: está especialmente orgullosa de un especial ganador de YouTube que ayudó a crear, receta para el cambio: defender el antisemitismo. ¿Pero youtube quiere una voz? En última instancia, la compañía eligió ser una plataforma en lugar de un editor; El CEO Mohan dijo que la división de originales cerró porque los YouTubers ya estaban produciendo contenido exitoso, “así que eliminó la necesidad de que hiciéramos cualquier cosa”. Daniels dejó la compañía en 2022. “YouTube está dirigido por ingenieros y ejecutivos de productos como Neil Mohan, que se centran principalmente en sus capacidades de distribución y aprecian poco el poder del contenido premium”, dice ella.

En los Estados Unidos, más personas ahora miran YouTube en sus televisores que miran Disney+, Prime Video y Netflix. No es de extrañar que se rumoree que Netflix está actualmente en conversaciones con YouTubers Dude Perfect y Mark Rober, y Disney aparentemente está buscando creadores familiares. Pero Daniels cree que si bien “YouTube es definitivamente un competidor en términos de tiempo de vigilancia y globos oculares”, no es un competidor en calidad. “¿Es YouTube la democratización del contenido? Sí, podría decirse que es, ya que todos pueden hacer su propio espectáculo de YouTube, pero todos no pueden hacer la corona o las sopranos”.

Incluso antes de que tuvieran su propio programa de Netflix, los laterales estaban siendo vistos en la televisión: más del 45% del tiempo de observación del grupo proviene de televisores inteligentes. Entre 2020 y 2023, el número de vistas de YouTube en las pantallas de TV aumentó más del 130%. Esto significa que, si bien los YouTubers pueden no estar haciendo los Sopranos, los videos de YouTube se están volviendo más televisivos, con presupuestos más grandes, tiempos de reloj más largos y mayores valores de producción para adaptarse a la pantalla grande. Un solo video MRBEAST de YouTube ahora puede costar £ 3 millones para hacer.

Los espectadores serían perdonados por no poder notar la diferencia entre YouTube y la televisión tradicional. YouTube se está volviendo más como la televisión, mientras que la televisión se está volviendo más como YouTube. Las diferencias entre los dos medios se están erosionando, y es poco probable que vuelvan a ser distintos.