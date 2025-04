Baby Boomers: Si Sue Storm está embarazada, ¿qué va a pasar en la primera salida de los Cuatro Fantásticos? | Película

YOu podría haber pensado que la introducción de la primera familia de Marvel, las Cuatro Fantásticos, en el MCU sería suficiente trabajo pesado para una película. Pero mientras todos los ojos estaban en las posibles ramificaciones del villano Galactus que aparecían para el tiempo planetario de bocadillos, El nuevo trailer de los cuatro fantásticos: los primeros pasos Ofrece una revelación alucinante: Sue Storm (Vanessa Kirby) está embarazada.

Esto parece una gran noticia. Mientras se preparan para enfrentarse a su colosal némesis y su brillante surfista de plata emisario emocionalmente no disponible (Julia Garner), Reed Richards de Pedro Pascal, Joseph Quinn, Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach, The Thing lo hará en el conocimiento de que están protegiendo más que el futuro de esta versión inspirada en la Tierra. Y si incluso has escabricado ligeramente el catálogo trasero de Fantastic Four Comics, sabrás que este no es un embarazo ordinario; Y ciertamente no hay bebé ordinario.

En su encarnación impresa, el primer hijo de Storm y Richards crece para convertirse en Franklin Richards, un superhéroe tan poderoso que una vez que soñó con un universo de bolsillo entero durante un accidente de azúcar.

Sin embarazo ordinario … Vanessa Kirby como Sue Storm/Invisible Woman en los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos. Fotografía: Marvel Studios

Imagine a Jack-Jack de The Incredibles si pudiera reescribir las leyes de la física cada vez que alguien le dijo que era antes de acostarse, y está empezando a tener la idea. En un momento, Reed tuvo que apagar a su propio hijo con un dispositivo de amortiguación psíquica para evitar que Franklin doblara inconscientemente la tela de la realidad en un cisne de origami fuera de la desesperación existencial. Estamos hablando de problemas iniciales si la “dentición” incluye borrar accidentalmente la causalidad porque la hora de la siesta llegó cinco minutos tarde.

Aún no se ha visto cómo esto afecta la trama de los primeros pasos, y aún es posible que Franklin siga siendo un feto a lo largo de los eventos de la película de Matt Shakman. Pero hay muchas posibilidades de que la llegada de este personaje casi imposiblemente cocido es lo que trae a Galactus a la Tierra.

Todavía no sabemos cómo los cuatro fantásticos terminarán en la realidad principal de Marvel para cuando Avengers: Doomsday llega a los cines el próximo año, o incluso si la nueva versión de Robert Downey Jr-Assayed del Doctor Doom proviene de la misma línea de tiempo que Richards et al. Pero la blogósfera ya está llena de teorías de que Franklin finalmente será responsable de un reinicio de Marvel suave, uno que poda el peso muerto del MCU y tal vez restaura Iron Man, Black Widow y T’Chaka a la continuidad principal.

En los cómics, los Fantásticos Cuatro fueron los primeros superhéroes de Marvel modernos, que debutan en 1961 cuando Spider-Man, los X-Men y Hulk todavía estaban centelleados a los ojos de Stan Lee y Jack Kirby. Por lo tanto, tiene sentido absoluto para el estudio presentarlos en un mundo donde todavía no existen otras capas.

Lo que aún no entendemos es por qué esta tierra en particular ha llamado la atención de un dios espacial que come planeta en un sombrero del tamaño de un estadio de fútbol. Pero si no es Franklin Richards en realidad, entonces el título de la película, la implacable burla del embarazo de Marvel de Storm, y esa instantánea melancólica de una cuna vacía va a ir como la mayor mala dirección en la historia del cine de los cómics.

¿Es ese mismo Galactus pisoteando al final del remolque en un tamaño de 40,000 botas, que camina a través de esta versión inspirada en Jetsons de Manhattan? Si es así, parece que Marvel puede haber reducido el supervillano, un gigante cósmico canónicamente capaz de masticar sistemas solares enteros. Por otra parte, el Celestial Gutbucket ha caminado la superficie de la Tierra en los cómics antes, y al menos Hollywood no lo está convirtiendo aquí como un pedo cósmico gigante que acecha amenazadoramente en las nubes.