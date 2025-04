Oscar hace un cambio importante en el sistema de votación, pero los espectadores no pueden creer que no fuera una regla.

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

Internet se ha visto desconcertado por la adición de una nueva regla al proceso de votación de los Oscar, una que los espectadores supusieron ya era un requisito.

En un comunicado de prensa del lunes, el órgano rector de los Oscar anunció “los miembros de la academia ahora deben ver todas las películas nominadas en cada categoría para ser elegibles para votar en la ronda final para los Oscar”.

El principal cambio fue entre un puñado de nuevas reglas y regulaciones aprobadas por la Junta de Gobernadores de la Academia.

Otros cambios de regla de premios sustantivos incluyen una indicación de que la inteligencia artificial generativa utilizada en la creación de un proyecto “no ayudará ni dañará” una sumisión, así como una actualización en el lenguaje utilizado en la categoría de largometrajes internacionales para incluir ahora “cineastas con refugiados o estado de asilo”.

Sin embargo, fue la actualización de la elegibilidad de votación la que provocó una protesta en las redes sociales, con varios usuarios de X preguntándose cómo los votantes de los Oscar no habían sido requeridos para ver todas las películas nominadas.

“El hecho de que este no fuera el estándar es una locura”, escribió una persona, con una segunda risa: “De ninguna manera, esto no era una regla antes”.

La academia ahora ha hecho un requisito que los miembros hayan visto todas las películas nominadas antes de que se les permita votar

Un tercio argumentó que si bien el cambio es “genial”, hace mucho tiempo. “Alrededor de maldito tiempo”, estuvo de acuerdo un cuarto.

“Me estás diciendo todo este tiempo que la gente podría ver una película y decir ‘sí, eso debería ganar todos los premios'”, otra agregó con incredulidad.

Otros fueron tan lejos como para pedir una revota para los ganadores anteriores del Oscar bajo la nueva regla, y algunos declararon que los ganadores de la Mejor Película no habrían triunfado si la regla hubiera existido de antemano.

“El robot salvaje merece justicia “, dijo uno sobre el nominado de la función animada del año pasado que perdió la categoría ante la película indie de Letonia, Fluir.

En años anteriores, los votantes anónimos de los Oscar han admitido no haber visto a todos los mejores contendientes de la imagen antes de la ronda final de votación.

“Estoy desanimado porque no he visto La sustancia o Todavía estoy aquí Sin embargo “, dijo uno Entretenimiento semanal antes de la ceremonia más reciente. “La primera DunaNo pude pasar; No me apresuraré por otras tres horas de Duna. Todavía hay tiempo para reevaluar, pero realmente luché “.

El cuerpo de votación de la academia está compuesto por menos de 10,000 profesionales de la industria que forman parte de la Academia de Artes y Ciencias de Películas.

La votación preliminar para los Oscar 2026 tendrá lugar este diciembre del día 11 al 11, seguida de nominaciones votando del 12 al 16 de enero de 2026.

Luego, las nominaciones se anunciarán poco después el 22 de enero, antes de que el período de votación final se abra el 26 de febrero y se cierre el 5 de marzo.

La ceremonia 2026, que dará la bienvenida al ex anfitrión y comediante de la noche, Conan O’Brien como maestro de ceremonias, tendrá lugar el 15 de marzo.