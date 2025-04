The Holy Screen: A Breve History of Papes on Film and TV, desde Peter O’Toole hasta Robbie Coltrane | Película

miMuy sobre el papado es cinematográfico, especialmente elegir uno nuevo, como se muestra en el cónclave de películas muy popular, con Ralph Fiennes como un contendiente poco dispuesto para el trabajo superior. Existe el misterio, el ritual, las vestiduras; el espectáculo de un ser humano solitario y frágil sobre un abismo de la historia y el bien y el mal; La elevación de un hombre defectuoso a una posición de autoridad suprema, una exaltación cuyo paralelo a la crucifixión se siente pero no se reconoce.

Discutir la representación en la pantalla del Papa en Cónclave arriesgaría la blasfemia del spoilerismo, pero ha habido muchos papas en la pantalla, algunos descaradamente ficticios, muchos objetivos. Muchos de peso pesado British Thesp han convertido en un cameo de juego como un pontífice renacentista de ojos encapuchados. Peter O’Toole fue el Lizardy y Caprichious Pablo III en The Tudors (2007) de TV, que presidió una corte de cardenales del siglo XVI que se somete a la vez. Jeremy Irons era un Alexander VI de pantalla pequeña en Borgias (2011), un miembro de la familia cuya cara irradió el refinamiento sensual y el hauteur.

Si el Papa tiene que ser un personaje menor o de apoyo, es más fácil interpretarlo como un malo. Rex Harrison fue un Julius II muy majestuoso y aburrido, el llamado Papa guerrero en The Agony and the Ecstasy (1965) de Carol Reed, siempre gritado por Michelangelo de Charlton Heston mientras intenta seguir pintando el techo de la Capilla Sistine.

Refinamiento sensual y Hauteur … Jeremy Irons como Alexander Vi y Lotte Verbeek como Giulia Farnese en las Borgias. Fotografía: C Showtime/Everett/Rex Function

En el mundo real, el sucesor del fallecido Papa Francisco sin duda habrá visto a un Papa en una película o televisión, y ha visto al actor hacer el momento de la pantalla de la firma Pope: la cámara sigue atrás, tal vez en el mouse lento a medida que el animador se vuelve más fuerte y, revestido en su túnica no familiarizada, emerge por primera vez en el balcón en la plaza de la Pedro de la Pedro. Papa ”, y lo presenta por su nombre elegido. Desde el nuevo POV del Papa, detrás de su cabeza, vemos los miles de extras, o más probables imágenes CGI. El sucesor del Papa Francisco debe hacerlo de verdad.

La actuación maravillosamente comprensiva y humorística de Jonathan Pryce en The Two Popes (2019) de Fernando Meirelles como Francis, o como lo es para la mayor parte del cardenal del cine Jorge Bergoglio, seguramente debe haber establecido el tono para los memorias del Papa fallecido, al menos para el mundo incrédulo secular. El futuro pontífice de Pryce es discreto, franco, humilde, pero problemático, con un toque demótico de hombre de personas que irrita y, sin embargo, fascina al Papa titular, el intensamente conservador Benedict XVI, interpretado por Anthony Hopkins. La pantalla de Pryce, Francis, es un buen tipo, sin los destellos de temperamento que se dice que mostró en el mundo real, el Francis que pensaba que era correcto golpear a alguien que insulta a tu madre. Cuando Benedict renuncia, son estos dos hombres quienes tienen que compartir la Santa Sede como los dos Papas. Este doble acto único permite que la cámara de cine explore un misterio profundo: ¿cómo es ser el Papa, ver al Papa como el Papa ve al Papa? La película muestra a un Papa escuchando confesión de otro.

Doble acto único … Anthony Hopkins como Papa Benedicto XVI y Jonathan Pryce como el cardenal Bergoglio en los dos papas. Fotografía: Peter Mountain/AP

Es importante destacar que los dos papas comienzan con el momento del cardenal Bergoglio Michael Corleone. La película imagina que Bergoglio quiere retirarse como cardenal, retirarse de la política y mostrar el poder de la iglesia, que Benedict no se toca. Del mismo modo, el cardenal Lawrence de Fiennes comienza a cónclave al querer renunciar como decano del Colegio de Cardenales. Este impulso inicial de “renuncia” indica naturalmente la posibilidad muy real o incluso la certeza de convertirse en Capo di tutti capi. Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, confiesa sus terribles pecados en The Godfather Part III de Coppola al Cardenal Lamberto, un personaje ficticio que, desagradable por los crímenes de Corleone, más tarde se convierte en una versión imaginada del Papa John Paul I, y FatiTy mira los escandos de corrupción del Vaticano como su nombre real. El papa ficticio de Anthony Quinn en el lugar del pescador (1965) sigue el mismo camino narrativo “Corleone” a la cima.

El papa poco dispuesto o indigno es una tradición de pantalla. El pobre John Paul I, quien murió tan pronto después de su elevación, es una inspiración para We Have a Pope de Nanni Moretti, en el que Michel Piccoli interpreta al ficticio cardenal Melville, que encuentra el trabajo principal empujado sobre él y sucumbe a la escena. La película es muy buena para mostrar cómo, durante el cónclave, la mayoría de los cardenales obviamente anhelan no tener esta terrible carga sobre ellos.

El papa reacio más escandaloso de la historia de la película es David I de Robbie Coltrane, en la comedia ridícula de Peter Richardson, The Pope Mush Die (1991), ampliamente reorganizada ya que el Papa debe dieta para evitar ofender. La película curiosamente toma su ejemplo del tecnicismo de que un nuevo Papa no necesita ser un cardenal. El antihéroe de Coltrane es un sacerdote rabioso pero básicamente honesto, Dave Albinizi, quien se eleva accidentalmente a la Santa Sede a través de un extraño error y, como Lamberto en la Parte III del Padrino, está bajo presión de la mafia por buscar demasiado duro en el soborno y la corrupción del Vaticano.

Fantástica … Jude Law como Pío XIII y John Malkovich como Sir John Brannox en la secuela del joven Papa, el nuevo Papa. Fotografía: HBO/Gianni Fiorito/PA

Sin embargo, para pura hilaridad e indignación, está el fantástico Pío XIII, anteriormente cardenal Lenny Bielardo, interpretado por Jude Law en el drama de televisión de transmisión de Paolo Sorrentino The Young Pope. Vemos a este nuevo Papa que fumaba cigarrillos, una imagen impactante, tal vez, aunque John XXIII y Benedict XVI fueron fumadores, e incluso nos trata la extraordinaria visión del pontífice que camina a lo largo de la playa, súper aficionados, vestidos de nada más que pequeños sposeos blancos.

¿Y qué hay del patriarcado y la misoginia del gobierno católico? Muchas estrellas femeninas han interpretado al legendario y mítico papa Joan, que supuestamente gobernó con su género un secreto durante dos años en el siglo IX: Liv Ullmann fue el Papa Joan en 1972: pálido y determinado, una versión involuntaria de Joan of Arc.

Ser Pope es tomar un papel principal por encima del título en una franquicia problemática que muchos piensan que debería ser renovado. Es un papel ingrato y exigente en el que llegan las críticas al principio y al final.

Quizás alguien como Peter Morgan podría crear una nueva película, titulada Great Again Again, en la que Jonathan Pryce puede repetir su gran actuación como Francis, tomando su última reunión: con el JD Vance oleaginoso e incrustado, interpretado por, tal vez, Sam Rockwell. El hombre que envejece la sabiduría suave intenta llegar al desgarrador vicepresidente infantil y vano, aconsejándolo sobre formas de devolver su alma.