Los críticos de Broadway divididos sobre la adaptación al teatro ‘Hollow’ Stranger Things

El Teatro Marquis de Broadway es el último en ser invertido por Cosas más extrañas: La primera sombra.

Después de su ‘exitosa carrera en curso en el West End de Londres, donde recientemente ganó dos premios Olivier por el mejor entretenimiento y el mejor diseño de set, la producción, basada en una historia original de los hermanos Matt y Ross Duffer, Jack Thorne y Kate Trefry, se abrieron oficialmente el 22 de abril en Broadway.

Producido por Netflix y Sonia Friedman Productions, Cosas más extrañas: la primera sombra presenta un conjunto de 34 actores en una historia independiente de Trefry, arraigado en el mundo de la exitosa serie Netflix.

La obra tiene lugar en la ficticia ciudad de Hawkins de Indiana en 1959, donde la familia Creel busca un nuevo comienzo para su hijo adolescente, Henry, que anhela escapar de su pasado problemático. “Pero cuando una ola de crímenes impactantes ataca a la ciudad, Henry se ve obligado a enfrentar una verdad aterradora: ¿es algo dentro de él que lo conecta con los horrores que se desarrollan a su alrededor?” Se lee en un logline oficial.

Dirigida por el tres veces ganador de Tony Stephen Daldry y codirigido por Justin Martin, Cosas más extrañas: la primera sombra Actualmente no tiene una fecha de finalización. Y en una temporada competitiva de Broadway llena de grandes estrellas de cine encabezados de Shakespeare Revivals y trayendo nuevas adaptaciones cinematográficas al tallo principal, los críticos fueron honestos con lo que Cosas más extrañas: la primera sombra trae a la mesa.

Múltiples revisores hicieron una comparación entre Cosas más extrañas: la primera sombra y Harry Potter y el niño maldito, Ambos son producidos por Friedman y tenían ilusiones diseñadas por Jamie Harrison.

En una revisión de tres estrellas para Tiempo de espera de Nueva YorkAdam Feldman escribió: “El dramaturgo de Harry Potter, Jack Thorne, incluso se acredita con la configuración de la historia de esta obra junto con su autora general, Kate Trefry, y los Duffer Brothers, que crearon la serie de televisión. A diferencia de Niño malditosin embargo, la versión pre-zóbica, al menos …La primera sombra No ofrece mucho por personajes o trama más allá de agregar carne escasa a los huesos ya familiares. Y rellenar un esqueleto no lo hace más aterrador, solo más voluminoso “.

Charles Isherwood de The Wall Street Journal argumentado Harry Potter y el niño maldito “Hizo un trabajo mucho mejor al humanizar a sus personajes”.

“Todos estos personajes no tienen tiempo para convertirse en individuos completamente desarrollados (algunos son estereotipos que podrían extraerse de” grasa), como lo hicieron en la serie similares “, señaló Isherwood.” Aunque los actores dan actuaciones pulidas, es difícil involucrarse profundamente en lo que sucede con cualquiera en el escenario, incluido Henry, quien, a pesar de los a pesar de [Louis] El valiente giro de McCartney, es completamente sin encanto y carece del pathos tranquilo de su contraparte principal en el programa de televisión, la niña también con potencia superior llamada Eleven “.

Mientras tanto, El Washington Post’s Naveen Kumar, llamó al programa como un “aterrador en efectivo”.

“Pero la extensión de marca extravagantemente escenificada es una obra de Broadway solo en el sentido técnico: en la dirección, precio y duración”, Kumar escribió. “Para atraer al público a través de sus casi tres horas, el programa se asoma como una observación de atracones episódica, bancarias y una extensa familiaridad con el éxito de ciencia ficción”.

Sin embargo, The New York Times‘Elisabeth Vincentelli dijo que los miembros de la audiencia no necesitan haber visto la serie de televisión para seguir la adaptación del escenario, incluso si podría ser beneficioso. “Si Vecna ​​no suena una campana, o si no sabe que once es mejor que uno, no se preocupe: es posible seguir el programa de todos modos y disfrutarlo”, escribió Vincentelli.

“La producción es en su mejor momento técnico cuando combina sin problemas el set de Miriam Buether, que incluye un comensal donde los niños pasan el rato, con magia mecánica y digital, mientras que el teatro ocasionalmente se lanza con infra-basura para un estado de ánimo adicional”, continuó Vincentelli. “Excepto por la interpretación cursi de un desglose mental de animatronic, todo es bastante impresionante. Pero también se siente un poco hueco”.

Fecha límite Greg Evans se hizo eco del sentimiento de Vincentelli sobre la profundidad de la obra, escribiendo: “Claro, es más superficial que sustancia, y sus representaciones de cómo los humanos anhelamos la conexión de cualquier tipo es sincero, si no particularmente original. Pero solo trate de no ser cosquillas ni siquiera por el ridiculery más simple del programa, como cuando una librante de una escuela vuela de una liberra.