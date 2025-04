Dominic Sessa y Antonio Banderas para liderar la película biográfica de Anthony Bourdain | Película

La ruptura de Holdeover Dominic Sessa ha firmado para interpretar a Anthony Bourdain en una nueva película biográfica.

El casting había sido inicialmente se rumorea El año pasado, pero el jugador de 22 años ahora lo ha hecho oficial, con el nominado al Oscar Antonio Banderas también uniéndose en un papel que se mantiene en secreto.

La película, titulada Tony, seguirá a la leyenda de la comida en 1976 durante un verano que cambia la vida y vive en Provincetown.

La producción comenzará el próximo mes con el respaldo de A24 y Matt Johnson dirigiendo un guión de Todd Bartels y Lou Howe. Johnson recibió elogio por dirigir y co-escribir el BlackBerry de 2023.

Desde su papel de debut en el drama de comedia ganador del Oscar de Alexander Payne, The Holdovers, Sessa ha completado tres películas que saldrán este año. Se unirá a Jesse Eisenberg y Mark Ruffalo en la secuela Now You Ve Me: Now You Don’t, protagoniza la comedia navideña dirigida por Michelle Pfeiffer oh. Qué. Diversión, y interpreta a un abogado en el drama de hechos, protagonizada por Rose Byrne como una mujer sin hogar.

Banderas tocó recientemente al esposo de Nicole Kidman en el drama erótico Babygirl y el villano en Paddington en Perú.

Tony es una de una serie de biografías en el camino desde A24. A finales de este año, Dwayne Johnson y Emily Blunt superarán la máquina de aplastamiento sobre el luchador de MMA Mark Kerr, mientras que Timothée Chalamet interpretará al jugador de ping-pong, Marty Reisman, en Marty Supreme.

Bourdain pasó de una vida como chef en muchas estimadas cocinas profesionales a la de un aclamado escritor de alimentos y personalidad de la televisión. Se quitó la vida en 2018.

En 2021, el documental Roadrunner: una película sobre Anthony Bourdain cubrió su ascenso a la fama y lucha con problemas de salud mental.