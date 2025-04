La estrella de Top Gear Paddy McGuinness responde a Freddie Flintoff Rift Rumores

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

Paddy McGuinness se ha abierto sobre su relación con el anterior Engranaje superior La coanfitrión Freddie Flintoff después de que los informes afirmaron que la pareja no había hablado desde el accidente de terror del jugador de cricket.

En diciembre de 2022, Flintoff estuvo involucrado en un incidente casi fatal que lo dejó con importantes lesiones faciales y costillas rotas mientras filmaba el ahora suspendido el espectáculo de automovilismo de la BBC.

El jugador de cricket más reconocido de Gran Bretaña admitió que inicialmente pensó que “estaba muerto” después de que un auto deportivo de tres ruedas Morgan Super 3 volteó el Engranaje superior Pasee en Surrey’s Dunsfold Park Aeródrome, y, en un nuevo documental de Disney+, hizo la conmoción de que “habría sido mucho más fácil” si hubiera muerto.

A principios de esta semana, los informes sugirieron que McGuinness se había quedado albergando el resentimiento después de que él y el copresentador Chris Harris se quedaron sin trabajo después de la eliminación del programa, según el Correo diario. El jugador de cricket recibió un pago de £ 9 millones después del accidente, mientras que sus copresentadores parecen no haber sido compensados ​​por ninguna pérdida en las ganancias.

En el documental, Flintoff no abordó estas afirmaciones directamente, pero reveló que había evitado hablar tanto con McGuinness como con Harris, como le preocupaba, encontraría su asociación Engranaje superior “Desencadenando”.

McGuinness ahora ha roto su silencio sobre el tema de Flintoff.

“Amo a Fred. Es un buen muchacho”, el Sacarme anfitrión contado El espejo. “Lo loco de que me llevara tan bien con él es que sé absolutamente cero sobre el cricket. Nunca lo he visto, nunca he estado interesado y nunca lo jugé. Sabía de Freddie e Ian Botham y Michael Vaughan … los nombres famosos.

“Yo, Fred y Chris [Harris] Todos los días trabajamos juntos, solo nos reímos. Fue una experiencia tan encantadora. Era uno de esos trabajos para mí, ya que alguien que no estaba bien viajó para visitar los lugares que hicimos en Top Gear y saliendo de la pista golpeada.

Abra la imagen en la galería El par parece haberse vuelto de distancia desde el choque de ‘Top Gear’ del jugador de cricket ( Getty )

“Fue solo cuando reflexiono sobre las cosas que hicimos que creo que el privilegio es haber hecho ese trabajo. Freddie y yo todavía envían mensajes. Pero todos tienen vidas ocupadas. Es como con cada espectáculo que hago, trabajas con las personas y te mantienes en contacto, pero nadie vive cerca de todos. Es como un relámpagos en una botella juntos”.

Mientras tanto, Flintoff reflexionó en el nuevo documental de Disney+: “Hemos estado en contacto. Cuando vi a Chris nos abrazamos, se molestó y me molestó un poco.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancelen.

“Me siento mal, no he estado más en contacto con él y Paddy. Creo que hubo algunos comentarios que no he hablado con Paddy por un tiempo y parte de él es un poco para mí.

Abra la imagen en la galería El jugador de cricket recibió £ 9 millones en compensación como resultado de sus lesiones y producción en ‘Top Gear’ se suspendió indefinidamente ( Disney )

“Odio la palabra desencadenante … pero estoy preocupado por eso. También es algo que se ha detenido por lo que me ha pasado. Sus carreras también se han detenido.

“Así que me siento mal por ellos y también es como si lo que sucedió fuera lo suficientemente arrastrado en mi propia cabeza sin agregar a eso”.

Pizca está disponible para transmitir en Disney+ en el Reino Unido e Irlanda ahora.