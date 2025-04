¡Que la fuerza te acompañe! Cómo guardar cada superfranquicia de TV cansada, desde Star Wars hasta Game of Thrones | Televisión

IEs sorprendente pensar que, no hace mucho tiempo, la gente estaba realmente emocionada ante la perspectiva de un nuevo programa de Star Wars. O cuando se supo que un nuevo señor de los anillos saga fue, a través de algún tipo de magia gandalfiana, siendo apretado en la pantalla pequeña, la reacción fue una de las vertiginías. Incluso el más leve susurro de otro viaje a Hogwarts habría incendiado todo el internet. ¿Y ahora? Bueno, aquí hay una prueba: hay una nueva serie de Harry Potter que saldrá pronto. ¿Cómo te hace sentir eso? Exactamente.

No hay duda al respecto: un número preocupante de lo que solía ser las franquicias más intocables del mundo están en problemas. Pero, ¿cómo llegaron a este punto de la audiencia terminal Ennui? ¿Y hay alguna ruta para ellos de regreso a nuestros corazones?

Harry Potter

Los OG … (desde la izquierda) Rupert Grint, Daniel Radcliffe y Emma Watson en Harry Potter y la piedra filósofa. Fotografía: Colección Christophel/Alamy

El problema: ¿Aún más Potter? No puedes ser Sirius

Desde que HBO anunció su nueva adaptación de los libros de JK Rowling, protagonizada por John Lithgow como Dumbledore, Paapa Essiedu como Snape y Nick Frost como Hagrid, la reacción ha sido más silenciada de lo que tal vez esperaban. A pesar de ese excelente elenco, e incluso dejando de lado el viaje personal del autor de Hufflepuff a Slytherin, no es difícil ver por qué. Desde que la serie de películas terminó en 2011, hemos tenido tres películas fantásticas de Beasts, una obra de teatro perenne, más videojuegos de los que puedes mover un Horcrux y, por razones que nadie explicó adecuadamente, un programa de hornear. El niño que vivió todavía está en todas partes: probablemente hay una de las películas en ITV2 en este momento, ve y verifica. ¿Ver? Te lo dije. Si va a haber un punto de inflexión que envía la ya tambaleante Casa de las tarjetas que se derrumba para siempre, un reinicio de TV sin sentido parece que podría ser así.

La solución: ¡un hechizo de transmogrificación!

Para justificar su propia existencia, Potter, la serie, debe ser imprudentemente valiente, completamente irreconocible de lo que vino antes, una desviación de tal magnitud que las películas se consideran a partir de entonces un juicio pintoresco desde una edad más inocente. Imagine un horror sobrenatural completo, sangre y agallas y malditos y todo, ubicado en la casa embrujada más aterradora imaginable: una vieja escuela espeluznante en la que Dick Solomon de 3rd Rock from the Sun tiene una barba angustantemente grande. Cada episodio debe ser dirigido por un autor de terror diferente: Mike Flanagan, Coralie Fargeat, Osgood Perkins. Los niños pueden ser traumatizados; Esto podría ser un fracaso costoso. Pero imagina si no lo fuera. Imagínelo.

Star Wars

Sabre Rattling … Rosario Dawson en Ahsoka. Fotografía: Lucasfilm Ltd

El problema: encuentra que su falta de fe es inquietante

Después de que Disney salpicó $ 4.05 mil millones (£ 2.5 mil millones) en la marca en 2012, estaba claro que necesitaría ordeñar esa vaca en efectivo para cada última gota. Y lo, después de cinco películas apresuradas, llegó una gran cantidad de programas de televisión: el mandaloriano, el libro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka, el acólito, el equipo de esqueleto, y esos fueron solo los de acción en vivo. Si eras un nerd de Star Wars que llevaba a Card, esto fue fantástico. Tenías una comprensión profunda de lo que estaba sucediendo en cada programa. Pero los espectadores casuales, de alguna manera se espera que sepan y cuidan que Rosario Dawson era el viejo aprendiz de Darth Vader en Ahsoka, por ejemplo, quedaron desconcertados. Sorprendentemente, atender exclusivamente a los académicos terminó desanrando a mucha gente. El acólito se canceló rápidamente en medio de una ráfaga de racismo y misoginia desedificante, aunque tristemente predecible, dirigida a su ejemplo, Amandla Stenberg; Entonces el equipo de esqueleto, a pesar de ser esencialmente matones espaciales con Jude Law como Sloth, debutó con Peores calificaciones que eso. Más allá de la segunda y última temporada de Andor, que si es la mitad de buena como la primera visión esencial, todos tienen un muy mal presentimiento al respecto.

La solución: ve muy, lejos

Incluso los mayores devotos de Star Wars deben admitir que la marca debe descansar. Y cuando regrese, no puede continuar exigiendo que el público tenga un doctorado en la asistencia avanzada de la convención para comprender quién son todos, dónde están, qué están haciendo y por qué. Las personas tienen trabajo, otros intereses, familias. Disney necesita operar una política estricta de un espectáculo a la vez y verter todos los recursos; Una historia nueva, accesible e imperdible. No más precuelas. No más dependencia de la tradición esotérica exclusiva. Haz algo bueno y la gente vendrá: Band of Brothers in Space; Natasha Lyonne como un podracer brindador; Breaking Bad pero con Ewoks colgados, realmente no es tan difícil.

El señor de los anillos

Aburrido de los anillos … Owain Arthur y Sophia Nomvete en los anillos del poder. Fotografía: Prime Video

El problema: Es tan opaco como el cuchillo de mantequilla de Bilbo

Cuando la precuela del señor de los anillos, los anillos del poder, debutan en 2022, la opinión se dividió entre “espectacular, wow, solo wow” y “tan aburrido hizo llorar a todos mis hijos”. Ambas opiniones eran correctas. Nada de esto fue ayudado por los acentos de la mañana de los mejores. La segunda temporada comparativamente espeluznante del año pasado, llena de acción, sin un acario culturalmente insensible a la vista, fue una mejora, pero para entonces se hizo el daño: los informes pusieron la caída de la audiencia entre las primeras y la segunda temporada en un asado de un ojeroso 60%. A un costo de £ 50 millones por episodio, esto no es una tendencia que Amazon puede mantener por mucho tiempo. Algo tiene que dar.

La solución: reforza los anillos de poder

Muchos espectáculos, desde la oficina hasta los parques y la recreación, prosperaron después de una primera temporada de Duff. Sin embargo, comenzaron a correr en la segunda temporada de una manera que los anillos de poder no lo hicieron, lo que hace que la colina necesita subir tanto más empinadas. Lo que se requiere aquí es algo más drástico: un reinicio suave. Mantenga el elenco, los personajes y la amplia narrativa de los anillos del poder, pero cambian el nombre a algo genial: ¿la guerra de los anillos? – y lanzar la tercera temporada como una nueva historia (ish) que no requiere conocimiento previo. Empuje a los recién llegados de cabeza en la batalla entre el bien y el mal, los anillos del poder han estado lánguidamente a la que se llevaron a cabo. Sauron es malo. Gandalf es bueno. La gente lo recogerá. Trate los anillos de poder como una precuela opcional, haga este “nuevo” espectáculo propulsivo y adictivo, y boom: tiene el primer golpe de durmiente de $ 1 mil millones del mundo en sus manos.

Cosas más extrañas

Inferno … Millie Bobby Brown como once en Stranger Things. Fotografía: Netflix

El problema: mi, cómo has crecido

La última temporada del megasmash que saca a los adolescentes de los Duffer Brothers llega este otoño, y cada ser sensible en el universo observable lo verá, por lo que esta no es una franquicia sobre las cuerdas en términos de popularidad. ¿Pero su legado? Eso está en terreno mucho más tembloroso. Cada serie sucesiva ha sido más grande, más ambiciosa, más extravagante que la anterior, que culminó en la cosecha de episodios de longitud de parachoques de la temporada cuarenta (el final fue una adoración de dos horas y media). Era fuerte y emocionante pero hinchado, confuso, no remotamente aterrador, y muy lejos de los escalofríos spielbergianos enfocados de la primera temporada que, lado a lado, son espectáculos completamente diferentes. A pesar de todos sus fuegos artificiales, y más allá del inesperado Renacimiento de Kate Bush y la muerte de cierto entusiasta de la permanente de la permanente, la cuarta temporada fue un desastre flácido y rebelde. La quinta temporada ha sido descrita por Star Maya Hawke como “básicamente ocho películas”. Oh querido.

La solución: voltee todo hacia arriba

La única forma de garantizar que el espectáculo se presente en un alto es que regrese a donde comenzó todo: una historia de terror de regreso a Basics, similar a la primera temporada, los fantasmas apretados e íntimos que se engancharon a todos en primer lugar. Si de hecho es “ocho películas”, conviértelos en ocho cuentos de terror suburbanos, más aterradores y más desagradables de lo que tienen alguna razón real. Veamos hacia atrás en Stranger Things tal como estaba: el desguazado y retro de espeluznante que conquistó el planeta, no la epopeya apocalíptica exagerada en la que se hinchó. Más importante aún, y por el amor de Dios, por favor dale a Barb la justicia que se merece.

Maravilla

¿Ella es incluso canon? … Tatiana Maslany en She-Hulk: abogado. Fotografía: AP

El problema: nadie tiene la menor pista de lo que acontecimiento

¿Qué multiverso es el correcto? ¿Es en el que estamos ahora? ¿O es este otro sueño/simulación? ¿Qué fase incluso es? ¿Post-endgame? ¿Pre? Espera, ¿quién es ese? Oh, es Wossname, ese allí, tu tipo, con el sombrero brillante, Loki … no, espera … ¿verdad? … Capitán América …? … No, eso es … ¿Es ella incluso el canon, o es como Deadpool? … cansado … confundido … todos están tan, muy confundidos …

La solución: un clic de los dedos

Cancelar arbitrariamente el 50% de todos los espectáculos de Marvel en desarrollo. Luego trae de vuelta la brillante Jessica Jones, cobardes. Hecho. Próximo.

Trek

¡Viva mucho y prospere! … Ethan Peck como Spock en nuevos mundos extraños. Fotografía: TCD/Alamy

El problema: contra la cancelación, la resistencia es inútil

Los fieles de Trek se han enfrentado a un espacio entrecortado, erm y en los últimos ocho años. Han tenido Star Trek: Discovery (bueno, luego So-So, luego cancelado), Strange New Worlds (bueno, luego mejor, aún no cancelado), Mubras inferiores (excelentes, canceladas), Prodigy (excelente, cancelado), Picard (So-So, Clean, excelente, una salida digna) y la reciente película de televisión, Sección 31 (como mirar el olor a enfermedad). Además del solitario sobreviviente, Strange New Worlds, está la próxima Academia de la Flota Star de Holly Hunter (TBD). Basado en lo que se ha ido antes, no apostarías a ninguno de ellos que dure mucho.

La solución: ir audazmente a donde Trek ha estado antes – Netflix y Prime Video

Los espectáculos modernos de caminata son cosas grandes, brillantes y caras. Tales esfuerzos claramente necesitan lanzar su red lo más ampliamente posible, y el nicho de paramount+ simplemente no es un entorno en el que pueden hacerlo. Todos esos programas cancelados, incluso el prodigio animado y las cubiertas inferiores, fueron hundidos porque su público simplemente no era lo suficientemente sólido como para garantizar sus costos de producción. Discovery fue más de £ 6 millones por episodio. Pero Picard debutó en el video principal. Discovery estaba en Netflix antes de ViacompBs, ahora Paramount Global, compró los derechos En 2021. Prodigy está en Netflix en este momento. Este no es un tramo masivo. Para que Trek viva mucho tiempo y prospere, Paramount tiene que absorberlo, firmar otro acuerdo de coproducción con uno de estos y volver a la trek en la mayor cantidad de salas de estar como sea posible. Solo entonces podría ser Klingon (tan, lo siento mucho).

Game of Thrones

Érase una vez … Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen y Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryen en la casa del Dragón. Fotografía: Ollie Upton/HBO/PA

El problema: Westeros? Más como westerozzzzzzz

No hay necesidad de una alerta de spoiler sobre los eventos de la segunda temporada de Thrones spin-off House of the Dragon, porque no había ninguno. Una familia, todos los cuales tienen cabello idéntico y el mismo nombre, hablan de tener una guerra con otra familia, todos los cuales tienen cabello idéntico y el mismo nombre. Un dragón comete fratricidio. Matt Smith tiene algunos sueños en una cama. Eso es todo. El programa ahora ha pasado 18 episodios aparentemente antes de algo emocionante, pero si se le pidió que nombrara cinco momentos de mierda, ¿podrías decir que sí?

La solución: reclamar el enfriador de agua

El TRONE original era una cita esencial TV como es posible que nunca volvamos a ver; algo que no podías esperar para hablar con alguien – alguienamigo, extraño, enemigo, hombre alarmado en la parada de autobús, sobre. La boda roja sopló mentes. Los spoilers terminaron amistades de por vida. Las personas celebraron fiestas para finales de temporada, y nombraron a sus hijos después de los personajes que tuvieron relaciones sexuales con parientes de sangre, o se convirtieron en maníacos de asesinato en masa, o ambos. House of the Dragon es un drama de fantasía decente, nada más. Está demasiado lejos para pasar las cosas por sí sola. Hay otro spin-off que se debe a finales de este año, un caballero de los Seven Kingdoms, y es esto el que lleva el peso de toda la marca Thrones sobre sus hombros. Si de alguna manera puede volver a rebotar el rayo que hizo de la serie un éxito global: ¡traiciones! ¡Giros! ¡Fallecidos! ¡SURLES! ¡Las cosas realmente suceden! – Podría reabastecer el fuego en los vientres de millones de obsesivos de Westeros. Sin embargo, se basa en una serie de novelas llamadas Tales of Dunk and Egg. Las cosas no se ven tan prometedoras, para ser honesto.