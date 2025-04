¿Puede Predator: Badlands finalmente probar que un universo compartido con Alien fue una buena idea? | Película

En algún lugar en el multiverso hay una saga de películas en la que toda la gran ciencia ficción distópica se une bajo un mismo techo: un lugar donde los xenomorfos acechan na’vi para el deporte y los depredadores citan al rutger hauer como si acaban de descubrir la lluvia existencial. Mientras tanto, aquí está el nuevo trailer para Predator: Badlands, que al menos trae a dos de estos venerables biomas del siglo XX Fox de temor interestelar de nuevo por primera vez desde que esas maravillosas películas alienígenas vs depredadores de las cueblos, porque todos recordamos cuánto amamos a los que amamos a los que amamos (especialmente ese conjunto en una pirámide azteca bajo la Antártida) …

El zumbido en la blogósfera después de esta visión temprana de la película es que Thia de Elle Fanning es un “sintético” de Weyland-Yutani, también conocido como Android. Esto, por supuesto, no sería sacudida en absoluto si Badlands fuera una película alienígena, pero es mucho más un momento geek de Smack-Bang-Wallop porque aparentemente estamos viendo una película de Predator, aunque claramente tiene lugar en un universo compartido con alienígena: Romulus, y cada noche de cría, acígica, que se cierran de tubería que fue antes. Por lo que sabemos, esto ha sido fabricado por los ingenieros, alimentado por David, y firmado por un replicante corporativo de nivel medio con un portapapeles y un complejo de Dios. Los ojos del mundo simplemente voltearon la plata, la sangre de la leche está fluyendo y es hora de fiesta en el pasillo crio-sarcófago del espacio Ikea.

¿Badlands es el escuadrón suicida de películas de ciencia ficción oscura, con los chicos malos de ciencia ficción de larga data ahora reinventados como los héroes de la pieza? Posiblemente, si Suicide Squad hubiera protagonizado un depredador triste y un androide que parece que sueña con acordes de piano y temor existencial. Hemos visto sintéticos decentes antes en las películas alienígenas, el tipo de máquinas humanoides silenciosamente nobles que te hacen avergonzarte que alguna vez duden de su humanidad esencial. Pero nunca han sido realmente los protagonistas centrales (lo más cercano que tenemos es el traumatizado colonista adolescente de Romulus Andy). Y ciertamente nunca hemos visto una película de Predator centrada en lo que parece ser un miembro adolescente emo del clan Warrior que puede o no haber sido expulsado de su tribu por escuchar demasiado mi romance químico y negarse a pulir sus cráneos.

Lo que sea que digas sobre Badlands, promete evitar el servicio de abanicos que golpea el cofre de las películas de AVP. Es poco probable que haya payasadas de lucha de bajo presupuesto de WWE en sótanos de la iglesia e híbridos predalien. Parece poco probable que, esta vez, seremos planos de planta piramidales dotados diseñados por un comité de jefes de videojuegos. En cambio, parece que vamos a obtener un androide triste y pensativo con problemas de abandono, un depredador sensible pero aún bastante enojado y un mundo en llamas. Todo lo que falta es un xenomorfo en terapia, tal vez tratando de procesar su relación con Ripley.

La película está dirigida por Dan Trachtenberg, quien de alguna manera ha logrado convertirse en el Whisperer Predator para una generación completa de nerds de terror de ciencia ficción. Después de la presa (2022), esa elegante pieza del período de quema lenta sobre un guerrero comanche que se enfrenta a un proto-depredador en el siglo XVIII, Trachtenberg demostró que puedes tomar esta franquicia en cualquier dirección. Entonces, ¿por qué no cambiar el barro y los mosquetes por las tierras malas volcánicas y un orden de la marina del malestar posthumano?

El trabajo de diseño aquí es más que prometedor. El trailer muestra una superposición estética muy deliberada con alienígena, incluido un rover de la marca Weyland-Yutani, la apariencia Stark, Adjacente de David, y una tecnología de Fanning, y un poco de tecnología que se ve sospechosamente como una actualización de firmware lejos de dar a luz a un facehugger. Todo es lo suficientemente canónico como para hacer que los fanáticos sean exagerados en cada momento como este es la piedra de Rosetta del horror espacial.

El potencial de cruce aquí no es nuevo, por supuesto. Las franquicias Alien y Predator han estado bailando en la oscuridad desde 1990, cuando un cráneo de Xenomorph apareció por primera vez en la pared del trofeo de un depredador en Predator 2, lanzando mil teorías de fanáticos y, finalmente, un par de mashups obligatorias de estudio que nadie realmente pidió pero todos los vieron en secreto de todos modos. La diferencia este tiempo es el tono. Badlands no va por el espectáculo. Va por tristeza. Existencialismo. Vibras. Y posiblemente una porción decente del tipo de angustia alienígena adolescente que todos experimentamos cuando de repente se hace evidente nuestra cultura espacial con destino a Honor no reconoce los dispositivos de capla de modificación para tocar el Cab de la Muerte para los solos de guitarra de Cutie como un rito de paso válido.

En la era de los universos cinematográficos, este tipo de polinización transversal narrativa se siente menos como una sorpresa y más como una inevitabilidad. A través de su compra de 20th Century Fox, Disney ahora posee los derechos de Alien, Predator, Avatar, The Simpsons y alrededor del 70% de las pesadillas de su infancia. Todo lo que falta es una sola película donde Bart Simpson ilumina el pedo de un Xenomorph en llamas usando el Plasmacaster de un depredador, antes de declararse el nuevo rey de Pandora.

No estamos allí todavía. Pero Badlands hace que todo se sienta extrañamente plausible.

