Louis Theroux: The Settlers Review – Documentary pinta una imagen sombría de la vida en Occis bien

La evolución de Louis Theroux como documentalista ha sido fascinante de observar. En la década de 1990, se especializó en conocer los guiños a la cámara, desplegando una mezcla de encanto y hapleza cuidadosamente calibrada para ganar la confianza de sus sujetos. Por lo general, estas no eran personas particularmente serias, pero incluso si lo fueran, tendía a socavarlas acentuando su absurdo. Los supremacistas blancos, por ejemplo, o nacionalistas cristianos, no fueron vistos como mucho más que forrajes para la burla en ese entonces.

Tanto para esos tiempos inocentes y frívolos: Theroux es mayor y más sabio y, en cualquier caso, ha estado buscando un juego más grande durante algunos años. Primero visitó a los colonos israelíes en la Cisjordania palestina en 2011. Incluso entonces, no fue una situación que invitó a la ligereza de ninguna manera.

Su regreso en la BBC Two Louis Theroux: los colonos descubre una realidad moderna uniforme. Hace una década y media, las personas que conoció se sintieron como atípicos. Su documental original se llamaba Ultra sionistasun título que contaba su propia historia. Ahora, este grupo una vez sinónimo está representado en el corazón del gobierno israelí: el actual Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, se ve en un escenario durante esta película, preparando a la multitud. A raíz del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, este es su momento.

“Bienvenido a Judea”, dice el colono Ari Abramowitz cuando Theroux llega a su casa. La morada de Abramowitz es ilegal según el derecho internacional: está armado con los dientes, y estos asentamientos (esencialmente, las incursiones residenciales en el territorio palestino) están protegidos por el ejército israelí en desafío a la ley. Lo que emerge es una ideología de bucles cerrados. ¿Dónde está la ciudad palestina más cercana, pregunta Theroux? “Estoy tan incómodo usando esa palabra”, responde Abramowitz, objetando al descriptor “palestino”. “No creo que existan como una nación real, con un reclamo real de esta tierra”.

Se ve a sí mismo como “la punta de la lanza … defendiendo todo el mundo occidental”. La tierra, él cree, pertenece a Israel. Su prueba es la Biblia, un documento que, como señala Theroux, es esencialmente considerado como una escritura de tierras por los colonos. Abramowitz, por cierto, proviene originalmente de Texas.

Esta rigidez finalmente causa un problema narrativo para el documental. A todos lados Theroux va, se toca contra la misma pared de ladrillos. “La tierra es nuestra. Palestina no existe. No es un asunto de debate”. En consecuencia, la película no está realmente llena de una serie de revelaciones crecientes, solo un sentido intensivo de inutilidad, ya que los mismos argumentos se repiten casi ritualistas. La rigidez es el punto.

Aún así, incluso inconscientemente, se aclaran muchos problemas. Daniella Weiss, la mujer de 79 años conocida como la “madrina” del movimiento de los colonos, es claro sobre dónde se encuentra en relación con el gobierno israelí. “Netanyahu … está muy feliz por lo que hacemos aquí. Pero no puede decirlo”. Esencialmente, está confirmando la existencia de una agenda estatal que va en contra de las convenciones de Ginebra.

Pero lamentablemente, el mundo actualmente no parece interesado en intervenir. El mensaje implícito de Theroux aquí es esencialmente moderado y comprometido. Posee una solución de dos estados y le pregunta a los colonos que cumple si les concierne que el nivel de amenaza que evidentemente sientan podrían ser compartidos por las personas que consideran enemigos mortales. Una vez más, golpea un vacío revelador: la falta de preocupación por los civiles palestinos es tan absoluto como el desprecio por el derecho internacional.

A menudo, esto se manifiesta como una especie de mezquindad armada y mortal. Un grupo de aceitunas palestinos que cosechan aceitunas son amenazadas por un grupo de soldados de IDF fuertemente armados (Fuerzas de Defensa Israelí). Theroux se encuentra con Issa, un hombre palestino que le da una visita guiada a Hebrón. Todo está cerrado. Es un laberinto imposible de puntos de control. Los soldados de las FDI están en todas partes, revisando papeles, obstruyen el movimiento, proscriben el libre albedrío. Claramente, hay una táctica de hacer que la vida sea imposible en un sentido práctico, con la esperanza de que los palestinos se dejan de desesperación. Y muchos tienen.

Hacia el final de la película, Theroux se detiene en un punto de control de Cisjordania y un soldado le pregunta cuánto tiempo tiene la intención de permanecer en Israel. Se siente como un resbalón freudiano: ¿este representante del poder del estado israelí ya considera la adquisición, ocupación e incorporación de este terreno un acuerdo hecho? Y la realización se produce que provocar estos pequeños momentos de honestidad accidental sigue siendo la mayor fortaleza de Theroux como entrevistador. La gente no se siente amenazada por él. Se inclinan a abrirse.

Al comienzo de su carrera, a menudo desplegaba esta habilidad en el servicio de la frivolidad. Ahora ha agregado seriedad, e incluso, a veces, un grado de valentía física. Ha sido criticado en algunos sectores por plataformas de esta cepa particular de extremismo, pero nadie se está saliendo del gancho aquí, y de hecho, desafiar a las personas que parecen más allá de la pale no es un territorio desconocido para Theroux.

Podría decirse que la situación que está examinando se siente como un espectáculo de terror infinitamente repetido, se vuelve aún más importante que los documentales encuentren una manera. A pesar de toda la familiaridad de sus técnicas, e incluso si sus sujetos parecen atrapados trágicamente, Louis Theroux continúa evolucionando.