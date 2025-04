Publique sus preguntas para Nicolas Cage | Nicolas Cage

No hay muchos actores que trascienan los roles que desempeñan de una manera bastante única como Nicolas Cage. Nacido Nicolas Coppola (su tío es Francis Ford), Cage renombró para evitar el nepotismo. Comenzó a actuar porque quería ser como James Dean.

Los primeros papeles de Cage incluyen 1982 películas de la mayoría de edad Fast Times en Ridgemont High y 1983 Romantic Comedy Valley Girl. Luego pasó a un drama de época corriendo con la luna con Sean Penn, y el drama del crimen musical The Cotton Club y Peggy Sue se casaron, ambos dirigidos por el tío Francis. Cuando había hecho el criado de Arizona de los hermanos Coen en 1987, y ganó el mejor actor Oscar por dejar Las Vegas en 1995, había entrado en la Gran Liga.

Y qué carrera ha sido. Ha estado ligeramente fuera de la pared, sí, pero eso es lo que Cage hace mejor. Sin duda tendrás un momento de jaula favorito. Podría estar intercambiando caras con John Travolta en la cara/apagado (y, aparentemente, el resto de su cuerpo; aunque la jaula y la Travolta hacen una buena impresión entre sí). O irrumpir en Alcatraz en la roca (seguramente las puertas de la prisión se bloquean desde el exterior, entonces, ¿por qué no usa una llave?) Si prefiere que su jaula se uniera con autos rápidos y Angelina Jolie, le gustará en 60 segundos. Si favorece la jaula más las motos y los Mendes de Eva, pruebe Ghost Rider. Para prisioneros en aviones con terribles cortes de cabello de salmonete: con aire.

Luego está la jaula de Indiana Jones en las películas del tesoro nacional y la jaula de superhéroes de los cómics en la jaula en Kick-Ass 1 y 2. Para la jaula dramática, pruebe a los hombres de Matchstick donde interpreta a un estafador.

Para Fantasy Cage, prueba City of Angels, donde interpreta a un ángel. Si prefieres echarle un vistazo de detrás de un cojín, al estilo de terror, mira The Wicker Man o Mandy de 2018.

Cage no se ha ralentizado en su producción. En todo caso, sus películas en la década de 2020 han sido aún más extrañas y maravillosas. Está “inusualmente restringido” como un forragador de trufa en el cerdo de 2021. Él interpreta a Drácula en la película 2023 “verdaderamente resplandeciente” Renfield. Incluso hemos tenido a Nicolas Cage interpretando a Nicolas Cage en la “entrañable” película de 2022 el peso insoportable del talento masivo. Por su interpretación de un profesor que, sin razón aparente, comienza a aparecer en los sueños de todos en la película de 2023 Scenario Dream Scenario Cage recibió su quinta nominación al Globo de Oro. Luego interpreta a Surfer Cage en el thriller psicológico The Surfer This May, y la razón por la que estamos aquí.

Entonces, ¿qué preguntarle al gran hombre? ¿Qué tal la jaula que nunca fue? Cage casi interpretó a Superman en un reinicio de Tim Burton de los 90, y casi fue elegido por Johnny Depp por Burton como Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate de 2005. Lo más difícil de imaginar es que la jaula entrega las líneas inmortales: “Sabes, Lloyd, justo cuando creo que no podrías ser más tonto, vas y haces algo como esto … ¡y te redimirte totalmente!” Aparentemente, fue la primera opción sobre Jeff Daniels para protagonizar Jim Carrey en Dumb & Dumber de 1994.

En otras trivia, Cage superó a Leonardo DiCaprio para ganar un calavera de dinosaurio mongol de $ 300,000 en una subasta que tuvo que devolver cuando ocurrió que había sido robado. Luego estaba el tiempo que tuvo que anular públicamente una teoría de la conspiración que Es un vampiro. Aparentemente, Cage ahora vive en un pequeño pueblo en Somerset (o al menos, tiene una casa allí). ¡Imagínese toparse con Nicolas Cage en su Spare local! Y no olvidemos cuándo hizo la mejor entrada de chatshow de todos los tiempos (salto mortal, chaqueta de cuero, cabello volando) en 1990 en wogan para promover salvaje de corazón. También fue bastante divertido esa vez en Saturday Night Live.

