Conoce a JJ: el concursante de Austria Eurovision 2025 que apareció en The Voice UK

La entrada de Eurovisión en 2025 de Austria es una de las favoritas para ganar el concurso de este año.

El artista austriaco-filipino de 23 años que pasa por JJ, nombre completo Johannes Pietsch, puede ser familiar para los espectadores del Reino Unido al aparecer en La voz en 2020.

Pietsch llegó a la etapa eliminatoria de la competencia con Black Eyed Peas Star Will.i.am como su entrenador después de que impresionó al juez con su interpretación de “The Sound of Music” en las audiciones ciegas.

El cantante, que nació en Viena y creció en Dubai, competirá en Eurovisión con su altísima balada inspirada en la ruptura “Wasted Love”, una canción pop-ópera que culmina en explosivos ritmos tecnológicos.

Pietsch espera seguir los pasos del segundo ganador de Eurovisión de Austria, Drag Icon Conchita Wurst, quien se llevó a casa el Trofeo Micrófono en 2014 con su sencillo “Rise Like A Phoenix”.

Lea nuestras preguntas y respuestas con JJ a continuación:

¿Puedes contarme un poco sobre ti y cómo te metiste en la música?

¡Absolutamente! Siempre he estado rodeado de música mientras crecía, ha sido una gran parte de mi vida desde que tengo memoria. Comencé a cantar a una edad muy temprana, y con el tiempo, me di cuenta de que expresarme a través de la música me sentía más natural. Comencé a actuar en eventos escolares y locales, y finalmente comencé a escribir mis propias canciones. Fue entonces cuando supe que quería buscar música profesionalmente.

Abra la imagen en la galería El concursante de Austria Eurovision 2025 JJ actuando en la London Eurovision Party 2025 ( Getty Images )

¿Cómo terminaste representando a Austria en el concurso de canciones de Eurovisión?

¡Honestamente es un honor increíble! El viaje comenzó a enviar mi canción y pasar por el proceso de selección. Cuando me dijeron que representaría a Austria, estaba completamente abrumado de la mejor manera posible. Es una gran responsabilidad, pero también un sueño hecho realidad. Estoy orgulloso de llevar mi música a un escenario tan grande y compartirla con Europa y el mundo.

¿Cuál es el significado y la inspiración detrás de “Wasted Love”?

“Wasted Love” se trata de las consecuencias emocionales de una relación que no funcionó, y el dolor de darle su corazón a alguien que realmente no lo valoró. Es personal y honesto, algo con lo que creo que mucha gente puede relacionarse. Pero también se trata de encontrar fuerza en esa vulnerabilidad y crecer a partir de la experiencia.

Abra la imagen en la galería JJ competirá con su ‘amor desperdiciado’ en la competencia en la competencia en mayo ( Getty Images )

¿Cómo te sientes acerca de la competencia de este año?

¡Estoy realmente emocionado! La energía alrededor de Eurovisión siempre es eléctrica, y este año no es una excepción. Hay tantos artistas talentosos y actuaciones únicas, así que me siento humilde y motivado. Me estoy centrando en dar el mejor rendimiento que puedo y disfrutar cada momento de este viaje.

¿Cómo celebrarás si ganas?

Si gano, oh wow, creo que probablemente lloraría primero! Entonces definitivamente celebre con mi equipo, amigos y familiares que me han apoyado en cada paso del camino. Tal vez organizaremos una fiesta masiva, bailemos toda la noche y comamos demasiado pastel. Pero honestamente, ser parte de esta experiencia ya se siente como una gran victoria.

