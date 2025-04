Philip Pullman anuncia el campo Rose, la parte final de la historia de Lyra | Philip Pullman

Philip Pullman ha revelado que contará la parte final de la historia de Lyra Silvertongue en Rose Field, que saldrá este otoño.

Han pasado seis años desde que se ha publicado un libro sobre Lyra, y 30 desde que los lectores la encontraron por primera vez en Northern Lights, la primera en la trilogía de fantasía infantil His Dark Materials de Pullman. Las novelas más vendidas, que desde entonces han sido adaptadas a una serie de televisión por la BBC, tienen lugar en un multiverso y presentan “dæmons” – manifestaciones físicas del alma de una persona que toma la forma de los animales.

El campo de rosas será el tercer volumen de la serie The Book of Dust de la autora, que se expande en la trilogía His Dark Materials. Comenzó en 2017 con La Belle Sauvage, establecida 12 años antes de Northern Lights, y continuó con la Commonwealth secreta en 2019, ambientada después de los eventos de la trilogía original. Este nuevo libro recogerá donde ese dejó, con Lyra sola en las ruinas de una ciudad desierta, donde ha ido en busca de su dæmon. Otro personaje importante de los libros anteriores, Malcolm, ha viajado hacia las Rutas de la Seda para buscar a Lyra.

“Sus misiones convergen de las formas más peligrosas, impresionantes y cambiantes del mundo”, dice la descripción del editor del campo de rosas. “Deben recibir ayuda de espías y ladrones, grifos y brujas, viejos amigos y nuevos”.

Pullman dijo que piensa en el próximo libro “como en parte un thriller y en parte un bildungsroman: una historia de crecimiento psicológico, moral y emocional. Pero también es una visión. El mundo de Lyra está cambiando, al igual que el nuestro.

Sin embargo, sobre todo, Pullman espera “que el campo de rosa fundamental y permanente se lea como una historia”.

“Pienso en mí mismo un narrador en lugar de un novelista o escritor de ficción literaria, perteneciente a los narradores de cuentos populares, cuentos de hadas, baladas y mitos”, dijo.

Skip Paster Newsletter Promotion Descubra nuevos libros y aprenda más sobre sus autores favoritos con nuestras reseñas de expertos, entrevistas y noticias. Delicias literarias entregadas directamente a ti Aviso de privacidad: Los boletines pueden contener información sobre organizaciones benéficas, anuncios en línea y contenido financiado por partes externas. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad. Utilizamos Google Recaptcha para proteger nuestro sitio web y Google política de privacidad y Términos de servicio aplicar. después de la promoción del boletín

Los libros del autor han acumulado una base de fans leales a lo largo de los años, con más de 49 millones de copias de sus materiales oscuros y los dos primeros volúmenes del libro de polvo Vendido a nivel mundial hasta ahora. Al comentar sobre el anuncio de Rose Field, jefe de libros en Waterstones, Bea Carvalho, dijo: “Uno sería difícil soñar con una publicación que podría encontrarse con tal anticipación”.

David Fickling, editor de Pullman en David Fickling Books, que publicará la nueva novela en asociación con Penguin Random House, dijo que recordó el momento en que Pullman le mostró su “visión de un universo” que se convirtió en sus materiales oscuros.

“‘¿Qué quieres escribir a continuación?’ Le pregunté a Philip Pullman sobre un almuerzo editorial de Bangers-and-Mash en 1995 ”, dijo. “‘Bueno, dijo, estaba pensando en establecer una novela en el universo de John Milton, autor de Paradise Lost’. Asentí como si eso fuera perfectamente normal y luego comenzó a citar sin esfuerzo, gloriosamente, de ese gran poema “.

“Tres mil páginas y 30 años después me doy cuenta sin temor a la contradicción de que la publicación del campo de rosas este otoño es un momento de importancia cultural que llega mucho más allá de los libros”, agregó Fickling. Pullman “nos muestra un mundo lleno de asombro” y “nos da esperanza”.

En un primer vistazo del texto del campo de rosas, se le pregunta a Lyra: “¿Qué harás cuando encuentres este lugar en el desierto, la apertura al mundo de las rosas?”

“Defiéndalo”, responde ella. “Muere defendiéndolo”.