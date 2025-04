‘Es solo un libro’: el director de casting de Wuthering Heights defiende la elección de Margot Robbie y Jacob Elordi | Película

Kharmel Cochrane, el director de casting de la adaptación de Emerald Fennell de las alturas hábiles de Emily Brontë, ha defendido la elección de Margot Robbie y Jacob Elordi por los papeles principales.

Hablando en el Festival de Cine de Sands en Escocia, Cochrane respondió a las críticas de las edades de los actores y la etnia de Elordi al decir que “no había necesidad de ser preciso” ya que el material fuente es “solo un libro”, Fecha límite reportada.

La novela de Brontë se desarrolla a fines de 1700 en la zona rural de Yorkshire y representa la relación apasionada entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, un huérfano fomentado por su padre, que se describe en el libro como tener cabello oscuro, ojos oscuros y piel oscura. Muchos creen que el personaje está destinado a provocar un fondo de romaní o gitano, lo que representa gran parte del prejuicio contra él.

La mayoría de las adaptaciones de pantalla de la novela la mayoría de las pequeñas han ignorado esto, con los actores interpretados por el personaje, incluidos Ralph Fiennes, Tom Hardy y Timothy Dalton. Sin embargo, la adaptación de Andrea Arnold en 2011 lanzó a un actor de raza mixta, James Howson, en el papel.

‘It’s All Art’ … Kharmel Cochrane hablando en el Festival de Cine de Sands el 26 de abril. Fotografía: Roberto Ricciuti/Getty Images para la Universidad de St Andrews

Tanto Howson como su coprotagonista, Kaya Scodelario, también fueron una edad similar a los personajes de la novela, que tienen poco más de 20 años durante gran parte de la historia. Robbie tiene 34 años, mientras que Elordi, que también proviene de Australia, tiene 27 años.

“Hubo un comentario de Instagram que decía que el director de casting debería recibir un disparo”, dijo Cochrane. “Pero solo espera hasta que lo veas, y luego puedes decidir si quieres dispararme o no. Pero realmente no necesitas ser preciso. Es solo un libro. Eso no se basa en la vida real. Todo es arte”.

Ella continuó: “Definitivamente habrá algunos fanáticos iluminados en inglés que no van a ser felices. Espere hasta que veas el diseño del set, porque eso es aún más impactante. Y puede o no haber un collar de perro”.

Su respuesta también se reunió con regresos en línea. “Entonces vieron la reacción violenta de blanqueo y procedieron a ignorarla”, escribió un usuario en X. El compromiso de otro hormigón marcado con problemas contemporáneos. “Un libro clásico que habla famoso sobre la política de clase, el racismo y el sistema patriarcal de la época”.

Elordi protagonizó la irreverente comedia negra de Fennell Saltburn, lanzada en 2023, inspirada libremente por la excursión de Brideshead de Evelyn Waugh. El director ganó un Oscar en 2021 por el guión de su película debut, Promision Young Woman.

Robbie protagonizó y produjo a Barbie, la película más grande de 2023. Fotografías filtradas de ella en el set de la película de Fennell en un vestido de novia anacrónico atrajo a IRE a principios de este año.