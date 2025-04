Jimmy Kimmel en grado para los primeros 100 días de Trump: ‘En algún lugar entre F y U’ | Roundup de televisión nocturno

Los anfitriones nocturnos reaccionaron a Donald Trump llegando a los 100 días en el cargo y los resultados de las elecciones canadienses.

Jimmy Kimmel

El martes marcó el día 100 de Donald Trump en el cargo, y como Jimmy Kimmel lo expresó esa noche: “Es difícil dar a los primeros 100 días de Trump a una calificación, pero si tuviera que hacerlo, diría que cae en algún lugar entre F y U.

“Ha habido algunos aspectos positivos”, continuó. “Desafortunadamente, todas han sido pruebas de embarazo para mujeres que se acostaron con Elon Musk”.

Según una encuesta de Axios, más del 50% de los estadounidenses piensan que Trump es un “dictador peligroso” cuyos poderes deberían ser limitados antes de destruir la democracia estadounidense. “Incluso Fox News tiene mal encuestado al presidente, lo cual es un hecho que no fue muy importante con el portavoz de Trump, Stephen Miller”, dijo Kimmel antes de un clip de Miller diciendo a un presentador de Noticias de Fox: “Es nuestra opinión que Fox News necesita disparar su encuestador”.

“Gran idea, Virgin Voldemort, despediremos al encuestador”, replicó Kimmel.

En Fox, Miller enumeró algunos de los “logros” de Trump en sus primeros 100 días, incluido el establecimiento del llamado “Departamento de Eficiencia del Gobierno” (DOGE), desclasificando los archivos JFK, poniendo fin a apoyo federal para pajitas de papel y poniendo a fin de producción del centavo. “Y él entrenó a Eric además de eso”, bromeó Kimmel. “Ninguno de esos logros son logros. El centavo se ha ido y las pajitas han vuelto. Wow, Estados Unidos es realmente genial de nuevo”.

Kimmel también celebró la victoria del liberal Mark Carney en las elecciones canadienses. “Hace un par de meses, parecía que el Partido Conservador iba a huir con él, pero luego Donnie Dumb-Dumb comenzó con las tarifas y las amenazas de adquisición, y el Partido Liberal regresó para ganar un cuarto mandato consecutivo”, explicó Kimmel. “No te metas con Canadá. Pueden ser educados, pero los marcas y son como John Wick después de que mataron a su perro”.

Stephen Colbert

“Hoy se marca oficialmente el día 100 de la presidencia de Trump”, dijo Stephen Colbert en Late Show. El punto de referencia fue establecido por la prolífica productividad de FDR durante su primer mandato en 1933, “y creo que es apropiado compararlo con FDR”, dijo Colbert, “porque Trump está en camino de recuperar la polio.

“En 100 días, ¿cómo clasificaría el pueblo estadounidense Donald Trump?” Se preguntó. Según una nueva encuesta de NPR, el 23% le daría a Trump una calificación A, mientras que el 45% le daría la calificación fallida de F. “El 32% restante quiere patearlo en la D”, bromeó.

Colbert también celebró un “cambio impactante” para el Partido Liberal en Canadá, que estaba encuestando a 20 puntos en enero antes de que Trump asumiera el cargo. Después de su victoria, Carney entregó un mensaje claro, si no exactamente apasionado, al gobierno de los Estados Unidos: “El presidente Trump está tratando de rompernos para que Estados Unidos pueda ser dueño de nosotros. Eso nunca sucederá”.

“Ven a mí, hermano”, Mimbert imitó en el monótono de Carney. “Déjame presentarte a mis dos amigos, callados y razonables”.

Seth Meyers

Y a altas horas de la noche, Seth Meyers reconoció a regañadientes 100 días de Trump en el cargo. “Bueno, el día 100 como presidente, cuatro Día en el cargo ”, dijo, refiriéndose al horario de golf notoriamente lleno de Trump.

En otras noticias de Trump, la Organización Trump ha comenzado a vender sombreros “Trump 2028”, “pero eso es una locura, no puede correr por un tercer término, eso sería, oh no …”, Meyers se burló.

Mientras tanto, el Vaticano anunció que 135 cardenales de todo el mundo se reunirían el 7 de mayo para que el cónclave elija un nuevo Papa. “Lo que significa que estoy a punto de perder mucho dinero en FanDuel”, bromeó Meyers.

El Secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció este mes que el gobierno federal tomaría el control de la renovación de la estación Penn de Nueva York. “Es el proyecto perfecto para Trump”, dijo Meyers, “porque es lo único que tenemos que no puede empeorar”.

Y el aeropuerto Midway de Chicago arrestó a un pasajero de Southwest Airlines durante el fin de semana después de que supuestamente se quitó la ropa y defecó en su asiento cuando el avión aterrizó. “Bueno … todavía es mejor que aplaudir”, bromeó Meyers.