Sheryl Crow revela que ‘Armed Man irrumpió en su propiedad’ después de Tesla Protest Video

Sheryl Crow ha revelado cómo alguien “irrumpió en su propiedad” después de publicar un video para protestar contra el fundador de Tesla, Elon Musk.

En febrero, el músico con sede en Nashville, de 63 años, compartió un video de sí misma agitándose de su Tesla, ya que estaba siendo remolcado. También dijo que donó dinero a la radio pública nacional, ya que “estaba amenazada por el presidente Musk”.

Ahora, Crow ha abierto sobre las preocupaciones que tenía y las críticas que recibió después de compartir el video de la Tesla, ya que vive en Tennessee, donde la política está dominada principalmente por el Partido Republicano.

“Esto se siente diferente, porque cuando salí contra Walmart llevaba armas [in a 1996 song]no todos estaban armados, y ciertamente no vivía en Tennessee, donde todos están armados ”, dijo durante una entrevista con Variedadpublicado el miércoles.

“Así que sí, hubo un momento en el que realmente me sentí muy asustado: un hombre subió a mi propiedad, en mi granero, que estaba armada”, agregó. “No se siente seguro cuando se trata de personas que están tan comprometidas”.

Cuando se le preguntó si volvería a publicar el mismo video, conociendo la respuesta, dijo que “no puede evitar”, pero creía que lo haría, especialmente como madre de dos hijos adoptados, Wyatt, de 18 años, y Levi, 15.

Sheryl Crow ha sido franco contra la administración actual ( Frazer Harrison/Getty Images )

“Siento que estoy luchando por mis hijos. Además, esa es la forma en que me criaron”, explicó. “Ha habido momentos en que realmente no ha sido divertido, pero sigo a mi papá Atticus Finch; soy muy similar a él si veo algo que parece injusto, ¿sabes?”

Cuando publicó el video en Instagram de sí misma saludando a la Tesla en febrero, escribió en la leyenda: “Mis padres siempre dijeron … Usted es con quien pasas el rato. Viene un momento en que tienes que decidir con quién estás dispuesto a alinear. Tesla tan larga”.

“Dinero donado a [NPR]que está amenazado por el presidente Musk, con la esperanza de que la verdad continúe encontrando su camino hacia aquellos dispuestos a conocer la verdad ”, concluyó.

A principios de este mes, se informó que las ventas de Tesla habían disminuido dramáticamente durante el primer trimestre del año en medio de una reacción violenta hacia Musk. Para el primer trimestre de este año, el fabricante de automóviles eléctrico informó que entregó 336,681 vehículos en el primer trimestre, por debajo de 386,810 autos hace un año. Los analistas esperaban que Tesla informara entregas de aproximadamente 372,410 vehículos para el período de enero-marzo.

Durante la entrevista con VariedadLa cantante “If It Haz You Happy” dijo que si bien no se arrepiente de mudarse a Nashville desde Los Ángeles en 2003, sabe que es diferente de los conservadores de su comunidad.

“Tennessee es un lugar difícil para mí. Quiero decir, lucho”, confesó. “Yo llamo a mis representantes [in Congress] Todas las mañanas, Andy Ogles y Marsha Blackburn escuchan de mí todos los días, porque tenemos que ponernos de pie y ser vocales y luchar por el futuro para nuestros hijos “.

Bromeó sobre cómo se sienten sus representantes en Tennessee al recibir tantas llamadas de ella.

“Creo: ‘¿Se están riendo?’ Pero es como lo que dijo Jimmy Carter: mientras haya un soborno legal, nunca tendremos elecciones justas “, dijo Crow. “Así que tenemos que seguir levantando nuestras voces y aparecer a estas manifestaciones organizadas”.