Lupe Fiasco en su nuevo proyecto de arte y mirando el rap ‘de una manera académica profunda’ | Arte

“WHat, ¿significa grabar afuera, no solo rapear afuera como un cypher, sino que en realidad se graba afuera con la intención de completar una canción completa completamente escrita e inspirada al aire libre? ” El rapero Lupe Fiasco reflexionó mientras discutía su último proyecto, Ghotiing (pronunciado “pesca”). ¿Qué tienes que prepararte para entrar en ese entorno? Espectadores, insectos, clima, ruido, cualquier tipo de distracción “.

En Plein Air Rapping, como lo llama Fiasco, después de la escuela de pintura que fue popularizada por impresionistas como Monet y Renoir, implica ir a un lugar prometedor y pescar letras y ritmos. Ha estado atendiendo la práctica desde que llegó como profesor visitante en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) para el año académico 2022-23, Ghotiing en todo el MIT, en Los Ángeles y en otros lugares, al tiempo que lo enseña a sus alumnos. “Es una práctica que he estado usando y jugando y trabajando durante los últimos años”, dijo.

Fiasco acaba de lanzar el primer proyecto de este rapeo específico del sitio a través del Centro de Artes Visual de la lista del MIT sitio web. El esfuerzo de nueve pistas (siete de los cuales están actualmente disponibles) es una colección de música cohesiva con un sabor de jazz distinto que se siente como un retroceso a la era del hip-hop de las lenguas nativas. Para el fiasco, estas pistas son una emanación del entorno del que los pescó. “El objetivo es tener un cierto nivel de propiedad del espacio al ser completamente consciente de todos los objetos que están a su alrededor”, dijo Fiasco, “y cómo estos objetos están afectando o influyendo, consciente o inconscientemente, sus experiencias”.

Para celebrar el lanzamiento, Fiasco llevará a cabo un concierto el 2 de mayo como culminación del Festival Artfinity.

Sonica y líricamente, hay un cierto tipo de simplicidad sedosa en estas pistas, con líneas que tienden a ser cortas y llenas de rimas internas. Existe la sensación de que el rapero de Chicago está más detrás del sonido que el sentido, como en el triplete: “Llenar la escalera / espacio aéreo atado a la forma de los gustos de pera / compartir electrónicos”.

Fotografía: Karl Ray

En otros lugares, el fiasco juega con la cotidiana del campus del MIT, como al rapear sobre una escultura de acero gigante hecha por Alexander Calder: “Los turistas en sus viajes de verano le dan bien como el número seis / caminar junto a él / o ignorarla / como no pueden ver los árboles, causan los bosques / o los adoranlo / explorarlo”. Como compartió el rapero, la mundanidad es en gran medida el punto.

“Una de mis funciones creativas clave es decorar lo mundano, encontrar las profundas narraciones o ideas en lo mundano”, dijo. “Puedes ver esa tradición de Kick, Push, que se trataba de skate. Para mí fue muy mundano, fue un juguete. Fue como, hacer una canción sobre este juguete. Trato de buscar las cosas que las personas perciben que son mundanas y desempaquetan las cosas profundas que están dentro de él”.

Ghotiing requirió que el fiasco resuelva los muchos desafíos técnicos planteados por la grabación específica del sitio. Según él, podría ser momentos incómodos canalizar la inspiración del hip-hop en entornos públicos donde cualquiera podría intervenir. Ser un intérprete veterano ayudó, al igual que ponerse su “uniforme de Ghotiing”, generalmente una chaqueta del MIT, para que la gente supiera que estaba tramando algo y dar espacio. Sorprendentemente, Fiasco dijo que ser una celebridad no planteó mucho problema para él.

“A la gente realmente no le importa”, dijo. “Hay un cierto tipo de ‘Oh, eso es Lupe’ o ‘Ese es el profesor Lupe, es un tipo de tontos’. Ese tiene su propio tipo de reputación.

En cuanto a la creación de ritmos, el fiasco solicitó la IA para su ayuda: utilizó principalmente Suno, un programa generativo de IA fundado en Cambridge, MA, que se especializa en hacer música. “Usted hace que la gente haga ritmos, y probablemente harán un ritmo durante meses. Realmente no puedes hacerlo cuando tienes la batería en tu computadora portátil corriendo y el sol se va y se está enfriando”. El fiasco trabajó al poner los ritmos generados por inteligencia artificial (IA) a través de un proceso de edición, pasando por docenas de generaciones del mismo ritmo para obtener uno que fuera de interés.

Fiasco situado IA en un espectro de las diferentes herramientas que los músicos han creado y adaptado para ellos mismos. “Es como si el saxofón fuera el saxofón, lo cual es raro, pero real”, dijo. “Mis alumnos pueden escribir su propio software de producción musical, que es similar a alguien como Havoc de Mobb Deep, correcto, que hace los ritmos y raps sobre sus propios ritmos. Así que veo que esa tradición tan válida como ir al laboratorio y hacer la IA que se sentará y entrenará los datos”.

La intención del fiasco de agotar el potencial de un lugar en particular, así como para abrazar todo incontrolable sobre la grabación afuera para que sus composiciones sean más creativas, recuerda al colectivo de escritura francesa The Oulipo, o taller de literatura potencial. Ese grupo adoptó la restricción en la escritura como un medio para inspirar la libertad creativa y a menudo funcionaba in situ como lo hace el fiasco. Es un grupo que el rapero conoce bien, asignando su literatura a los estudiantes en el curso que enseña en el MIT, además de convertirlo en parte del examen de entrada a su Society of Spocking Art (SOSA) Guild of Rappers.

Jacques Lipchitz – Birth of the Muses, una de las obras de arte utilizadas como inspiración. Fotografía: MIT

“Una de las lecturas obligatorias en mi clase son los ejercicios de Raymond Queneau con estilo, uno de los líderes de la escuela Oulipo”, me dijo. “Y luego también, una de las pruebas que las personas toman para ingresar a Sosa es un vacío, el libro que está escrito sin la letra ‘E’. Por lo tanto, ese mismo enfoque para la escritura muy limitada está integrado en el proceso”.

En última instancia, el rapero de Chicago tiene grandes objetivos para su trabajo con la educación superior. Quiere abordar el rap de una manera similar a cómo los lingüistas se han acercado al estudio del lenguaje, dividiendo en trozos discretos que pueden analizarse y ponerlo en rigor formal. Un día, le encantaría ver programas en prestigiosas universidades hacer el tipo de cosas que está pionero como parte de un plan de estudios de hip-hop completo.

“Tal vez algún día haya un programa de posgrado, y hay un título de hip-hop, y estoy enseñando la parte de rap. La esperanza es que el rap se ponga en un espacio donde las personas pueden llevarlo y correr con él de una manera académica muy profunda. Tal vez eventualmente se puede convertir en un profesor titular en el departamento de rap del MIT”.