¿Realmente necesitamos más novelistas masculinos? | Libros

‘W¿Aquí se han ido todos los tipos literarios? ¿Es una pregunta que ha aparecido en las discusiones de libros y los artículos de opinión de vez en cuando en los últimos años?

La pregunta avanzó nuevamente esta semana cuando el escritor Jude Cook lanzó una nueva prensa, Conduct Books, que planea enfocarse, al menos inicialmente, en la publicación de autores masculinos.

Cook dice que el panorama editorial ha cambiado “dramáticamente” en los últimos 15 años como una reacción a la escena “dominada por los hombres tóxicos” de los años 80, 90 y 00s. Ahora, la emoción en la publicación de círculos se centra en una “nueva raza de jóvenes autores, encabezadas por Sally Rooney et al”. Si bien esto es “solo correcto como un correctivo oportuno”, el efecto secundario es que los autores masculinos son “a menudo pasados ​​por alto”, sus voces se consideran problemáticas.

¿Están realmente los novelistas masculinos en declive? Algunas métricas ciertamente lo dicen: de todos los escritores que aparecerán en las listas semanales de bestseller del domingo Sunday Times para las tapa dura de la ficción en lo que va del año, solo un tercio son hombres.

Sin embargo, hay múltiples formas de cortar el pastel. Aunque las mujeres dominan los gráficos de ficción, las novelas de Richard Osman tomaron los dos primeros lugares para la mayoría de los libros vendidos en el Reino Unido el año pasado. Mientras que la Lista de Premios Booker 2024 presentaba a cinco mujeres y un hombre, la lista de 2023 tenía más personas llamadas Paul que mujeres.

En no ficción, la imagen es más clara: los hombres representan el 63% de los autores que aparecen en las listas de bestseller de no ficción del Sunday Times en lo que va del año y el 70% de los que están en los gráficos de bolsillo de no ficción, con títulos como los hábitos atómicos de James Clear Clear continuando vendiendo bien años después de la publicación.

Los escritores y los expertos publicitarios no están de acuerdo en el alcance del desequilibrio de género en la ficción, y la medida en que ese desequilibrio es una preocupación.

Copias de la novela más reciente de Sally Rooney Intermezzo. Fotografía: Ben Stansall/AFP/Getty Images

“De hecho, es el caso de que a los editores les resulte cada vez más difícil romper escritores masculinos, como [publisher] Hannah Westland señaló hace unos años “, dijo Neel Mukherjee, autor de novelas, incluidas las vidas de otros. En 2021, Westland le dijo al observador que los” caminos hacia el éxito “son más estrechos para los escritores masculinos.

“No hay duda de que las voces masculinas que hablan sobre experiencias masculinas, especialmente en la mediana edad, no están recibiendo mucha tracción entre las agencias y editores en este momento”, dijo un agente masculino, que pidió permanecer en el anonimato. Sin embargo, los hombres están “apenas subrepresentados en la industria del entretenimiento, y necesitan ganar su lugar tanto como cualquier otra persona”.

Los hombres “deberían hacer el trabajo y dejar que todos decidan si vale la pena el tiempo de alguien, en lugar de fingir que son una minoría en las artes”, dice Sheena Patel, autora de I’m A Fan. “Siento que los hombres están bien”.

Madeleine Milburn, quien dirige la agencia literaria líder del mismo nombre, cree que necesitamos más novelistas masculinos. “Ciertamente hubo un momento en que necesitábamos más novelistas femeninas, particularmente en las áreas del crimen y el suspenso, por lo que estoy encantado de que el suspenso psicológico dirigido por mujeres siga siendo tan popular, pero el péndulo finalmente necesita aterrizar en algún lugar en el medio”, dijo.

Si bien Milburn está “emocionada” por los libros de conductos, ella cree que “también necesitamos más editores masculinos que adquieran ficción en las áreas que los hombres quieren leer”. La última asociación de editores encuesta de la fuerza laboral sugiere que el 68% del personal editorial son mujeres.

Otra agente femenina dijo que la clase puede ser un “problema más grande que el género cuando se trata de lo que se está publicando”. La falta de representación racial también sigue siendo un problema: solo una persona de color apareció en cada una de las 10 principales listas de bestseller de ficción y no ficción la semana pasada, Chimamanda Ngozi Adichie para ficción y Roxie Nafousi para no ficción.

Luke Brown, el autor de mi mayor mentira y robo, dijo que sabe “tantos hombres de clase trabajadora de mi generación que se dedicaron a leer ficción a través de Irvine Welsh, por ejemplo, porque hablaba con un mundo que reconocieron”.

El propio Welsh dice que “los hombres necesitan comenzar a leer antes de comenzar a escribir. Mi opinión es que los hombres se están volviendo más estúpidos porque se están volviendo demasiado inteligentes porque leen más libros”.

De hecho, algunos sugieren que la disminución de los novelistas masculinos que se encargan se debe a la baja demanda de los hombres. En 2024, el 37% de las compras de ficción en el Reino Unido fueron realizadas por hombres, según Nielseniq Bookdata. Mientras que las mujeres compran más libros en general, después de haber realizado el 58% de todas las compras de libros el año pasado, los hombres compran más no ficción (55% v 45% comprado por mujeres).

“Los hombres necesitan leer mujeres y creo que las mujeres deberían leer hombres”, dice Brown. “Es una de las grandes formas en que podemos llegar a entenderse mejor”.

Nueva aventura de Cook se reunió con algunas críticas en línea. Sin embargo, Mukherjee dijo que el proyecto proviene de una posición que es “lo opuesto a la queja de Farage-EST o la chusma impulsada por la misoginia”.

“Sin duda habrá mucho retorcimiento sobre esto y la condena”, agregó. “Pero escribir y publicar no son juegos de suma cero”.