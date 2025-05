Stephen Colbert en Elon Musk ‘dejando de arruinar todo’ | Roundup de televisión nocturno

Los anfitriones nocturnos encuestaron los restos de la última reorganización del gabinete de Donald Trump y apuntaron a sus comentarios recientes sobre una escasez de juguetes.

Stephen Colbert

En el programa tardío, Stephen Colbert habló sobre la decisión de Trump de eliminar a Mike Waltz como asesor de seguridad nacional semanas después de la controvertida historia de señal en la que la información se filtró accidentalmente a un periodista.

Lo llamó “una decisión difícil y, como con cualquier cosa tan sensible, la primera persona en descubrir que fue el editor del Atlántico Jeffrey Goldberg”.

Colbert bromeó diciendo que la “cara de Waltz estaba más formada como un buzón” del gabinete de Trump y “duró mucho tiempo para un asesor de seguridad nacional de Trump”, a los 101 días.

Pero no mucho después de la publicación de la noticia, se anunció que ahora se convertiría en embajador de la ONU. “Esto es perfecto, de esta manera, Waltz podrá compartir los secretos de todos los países”, dijo.

Esta semana también vio a McDonald’s informar una disminución de las ventas del 3.6%, su mayor desde la pandemia. En la voz de Trump, Colbert bromeó: “Dios mío, ¿qué he hecho? … He lastimado al único que he amado”.

Con las importaciones de China en declive, también dijo que la tienda 99 ¢ pronto se conocería como “estantes n olores”.

Según los informes, ha llevado a algunos republicanos a almacenar papel higiénico, al que Colbert dijo: “China no hace que nuestro papel higiénico sea, los osos lo hacen”.

También puede haber una escasez de juguetes esta Navidad como resultado y cuando se le preguntó al respecto, su respuesta fue que la gente solo comprara menos muñecas.

En mejores noticias, Colbert también dijo que Elon Musk “pronto dejaría de arruinar todo”.

Jimmy Kimmel

¡En Jimmy Kimmel Live! El anfitrión habló sobre las manifestaciones nacionales que se habían organizado para el día de mayo para protestar contra la “guerra contra los trabajadores” de Trump.

Sin embargo, en Fox News, no hubo informes de estos y, en cambio, se centraron en el “nuevo bikinis Bikinis Brittany Mahomes está usando esta primavera”.

Kimmel le dijo a Trump: “Tal vez si no hubieras despedido a todas esas personas, no podrían marchar a las dos en punto de un jueves por la tarde”.

También habló de que Musk había “desgastado su bienvenida en la Casa Blanca” y cómo ahora podría “centrarse en su propio desastre de una empresa” y su “viejo trabajo de impregnar a las mujeres como un espectáculo de Maury Povich de un solo hombre”.

Para el Día Nacional de la Oración, Trump invitó al Dr. Phil a hablar. El ex presentador de televisión llamó al presidente un hombre de “fe profunda” y “convicción profunda”.

Kimmel bromeó diciendo que era un hombre de “no solo una condena profunda, 34 condenas de delitos graves profundos”, y dijo que para alguien tan religioso, “se saltó la iglesia para jugar al golf en Pascua”.

Llamó al Dr. Phil un fraude como había aparecido anteriormente en el programa para llamar a Trump un “mentiroso y un narcisista”.

Luego pasó a las noticias sobre que Waltz fue trasladado a su nuevo puesto. “No podemos confiar en que mantenga nuestros secretos, pero se vuelven rayos libremente con representantes de todos los países del mundo”, dijo.

Seth Meyers

A última hora de la noche, Seth Meyers habló sobre “más agitación y confusión” con la reorganización a pesar de que “ya ha habido tanto caos”.

Mientras Waltz se mueve, el experto de Fox se convirtió en Secretario de Defensa, Pete Hegseth, “no parece estar haciendo un gran trabajo defendiéndose a sí mismo”.

También dijo que los estantes “pronto estarán vacíos”, con aranceles que afectan el acceso a muchos productos, incluidos los juguetes en Navidad.

“Gracias a Trump, puedes decir Feliz Navidad nuevamente, pero no querrás hacerlo porque va a ser una mierda”, bromeó después de decir que Trump era el tipo de padre que compra a sus hijos regalos a las 11.59 p.m. del 24 de diciembre.

Si bien la derecha ha impulsado la idea de que son los liberales a quienes les gusta exigir lo que la gente puede y no puede comprar, ahora son las políticas republicanas las que han llevado a una escasez.

Jugó imágenes de expertos en la derecha que lo empujó como una “idea loca de Lib Lib Idea” para restringir el acceso a ciertos productos, pero los llamó “hipócritas” mientras jugaba un clip de Trump diciendo que los niños tendrán que soportar dos muñecas en lugar de 30 muñecas.

Meyers dijo que un hombre que vive con una riqueza tan extrema “dándonos conferencias sobre la locura de las posesiones materiales” era absurdo. Dijo que Trump estaba “diciéndole a los campesinos que dejaran de quejarse y sean felices con sus raciones”.