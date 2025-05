Nicolas Cage tenía un encuentro de tiburones cercanos y percances de surf filando una nueva película: “Podría haber muerto”

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

Nicolas Cage ha dicho que estuvo cerca de la muerte mientras aprendía a surfear para su nueva película, El surfista.

El actor ganador de un Oscar de 61 años interpreta a un hombre que revisa su playa de la infancia con su hijo solo para ser humillado por los lugareños en la nueva película del director Lorcan Finnegan.

Hablando con Entretenimiento semanalCage reconoció que aprender a surfear para el papel había sido un desafío y en broma se quejó de que los paparazzi solo fotografiaron su entrenamiento mientras él se caía: “¡No tuvieron una foto de mí parada en el tablero!”

La película fue filmada en Yallingup, en Australia Occidental, donde las condiciones podrían ser traicioneras. “Teníamos cosas como las condiciones climáticas y lo creemos o no, informes de tiburones y cosas, todo esa mierda”, dijo Cage.

Recordando sus intentos anteriores de surfear, Cage admitió: “He surfeado, pero cada vez que intenté surfear, me han golpeado a los pedazos. Surfé en Sunset Beach. Cuando intentaba aprender, mi maestra me dio un pantalón roto. Dije: ‘Mira, quiero una placa larga'”.

Eso no lo ayudó cuando salió al agua. “Simplemente me golpearon y literalmente me quedé atrapado en la marea rasgada, y dijeron que vieron mi tabla, lo llaman ‘lápida’, como esa parte superior del triángulo”, dijo Cage. “Estoy subiendo la correa mientras estoy dando un salto mortal, y podría haber muerto”.

Nicolas Cage en ‘The Surfer’ ( León )

Cage agregó que la experiencia lo dejó de surf, diciendo: “Ahora tengo un niño pequeño, no sé si quiero hacerlo más”.

Escribir para Lo independienteel crítico de cine Xan Brooks dijo: “El surfista es una película B salvaje, rocosa y con destino a la playa que enfrenta a una solitaria desafortunada y agitada contra una banda de matones locales. El solitario quiere montar las grandes olas y hacer un nuevo hogar en la costa, pero ha sido limitado al estacionamiento y lentamente está perdiendo la cabeza.

“” Antes de navegar, debes sufrir “, los matones le dicen, justo en el momento en que sus vacaciones se van al infierno. Pronto está bebiendo saltamentos de charcos y comiendo de contenedores. Es mordido por una rata y está destrozado por un loro.

“Posiblemente hay otros actores que podrían haber protagonizado El surfistaEl nuevo thriller maravillosamente golpeado de Lorcan Finnegan, y estos podrían haberse encajado más bien con la historia. El surfista está ambientado en Australia Occidental y el propio héroe es un niño local. Esto significa que el script tiene que realizar varios pivotes desgarbados para justificar la presencia de Cage. “Pensé que eras estadounidense”, comenta un fotógrafo que pasa, lo que proporciona la señal para que el actor explique que en realidad ha pasado años en California y ahora quiere regresar a su antigua casa familiar en el acantilado.

“Cage, como Connery y Schwarzenegger, rara vez se molesta con acentos y tiende a salir de cada papel como el increíble casco en un traje de neopreno. Ningún guión puede contenerlo; tiene que ser quien es. El surfista acepta esto y realiza los ajustes necesarios. Resulta que el héroe nunca se nombra. Él es Nicolas Cage con una tabla de surf: esta es la USP de la película “.