La rivalidad de Lady Gaga y Madonna reavivó una vez más por las multitudes de Brasil competentes

La rivalidad entre Lady Gaga y Madonna ha sido reavivada una vez más después de que el cantante de “Bad Romance” rompió un récord para el concierto gratuito más atendido presentado por una cantante femenina durante su show en Copacabana Beach en Brasil el sábado 3 de mayo).

Gaga rompió el disco, que anteriormente había sido establecido por Madonna, cuando 2.1 millones de asistentes acudieron en masa a las costas de Río de Janeiro para el concierto como parte de una gira promocional para su último álbum, Violencia.

Madonna originalmente estableció el récord cuando dio un concierto como parte de su gira de celebración en Copacabana Beach en mayo de 2024, con 1.6 millones de asistentes.

Los respectivos fanáticos de los dos artistas han estado utilizando el nuevo disco establecido por Gaga como una oportunidad para enfrentar a los dos músicos.

Un fan compartió una foto de la multitud en el programa de Gaga, y escribió en línea, “Oh Gaga, nunca serás Madonna”, a la que otra fanática retrocedió: “Nunca será Madonna porque es Lady Gaga, y está mucho mejor”.

Otra persona dijo que el nuevo récord de Gaga es un testimonio del éxito de su carrera.

“No creo que comprendamos lo masivo que es esto … Madonna tiene una carrera de cuatro décadas que abarca generaciones … .Gaga logró atraer a todos en poco tiempo y atraer a una audiencia más grande por un amplio margen y nadie podría superar esto … ella es una leyenda”, escribieron.

Otro fan más neutral intervino, diciendo: “Soy un fanático de Madonna desde que tenía ocho años, y yo también amo a Gaga, ambos también se aman, ¿por qué la confrontación?”

Abra la imagen en la galería Lady Gaga actúa durante un espectáculo gratuito masivo en Copacabana Beach ( Getty Images )

Cuando Gaga lanzó su álbum debut La fama En 2008, los críticos la compararon rápidamente con Madonna debido a su estilo de actuación de vanguardia y se enfrentan al género pop.

Ambos músicos han hecho referencia a la rivalidad percibida entre ellos, con la pareja burlándose de los rumores cuando aparecieron en un 2009 Saturday Night Live segmento.

Algunos fanáticos argumentaron que la canción de Gaga 2011 “Born This Way” fue una imitación de la canción de Madonna de 1989 “Express Yourself”, y Madonna llamó a la canción una “estafa blatante” y dijo que se sentía “reductiva” en una entrevista con Piedra rodante. Más tarde realizó una mezcla de las dos canciones en sus conciertos.

Abra la imagen en la galería Más de dos millones de personas acudieron en masa a Copacabana Beach para el show de Lady Gaga ( Getty Images )

Gaga se dirigió a esto en una entrevista de 2013 con Revista de actitud, Diciendo que estaba “aturdida” de que Madonna estaba cantando su canción.

“¡Madonna Ciccone estaba cantando mi canción en el escenario y tengo 27 años! Como punk rocker de Nueva York, ¡básicamente he estado esperando ser tan bueno que algún día me enojara a Madonna!” ella dijo.

Gaga agregó: “Ciertamente no estoy pensando en nadie más que en mí y en mis fanáticos cuando estoy en el escenario. El hecho de que estuviera en su mente … Quiero decir, Madonna … ella es Madonna. Le admiré por mucho tiempo. No estoy seguro de cuál era su intención, hacer eso en el programa, pero realmente no me importa”.

Abra la imagen en la galería ( Madonna en la foto en 2016 )

El cantante de “Poker Face” abordó las críticas en su documental de Netflix 2017 Netflix, Cinco pies dos, Comentar: “Entonces, la cosa conmigo y Madonna, por ejemplo, es que siempre la admiraba.

“Y todavía la admiro, no importa lo que piense en mí. Ella no me miraría a los ojos y me diría que estaba reductivo o lo que sea … diciéndome que crees que soy una mierda a través de los medios de comunicación? Es como un tipo que me pasa una nota a través de su amigo”.

La pareja parecía aplastar los rumores de una disputa entre ellos en 2019, cuando fueron fotografiados juntos en la fiesta posterior de los Oscar de Madonna.