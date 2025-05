¡Penn Badgley no sabía quién era yo! Charlotte Ritchie en Ghosts, Tú y Conquisting Global Telly | Charlotte Ritchie

IEn el comienzo, Penn Badgley asumió que su nuevo coprotagonista en el thriller de Netflix de gran éxito que te parecía mucho a su personaje. Esto, los chistes dijeron la coprotagonista Charlotte Ritchie, era “algo grosera. Porque muestra que no investigó sobre mí”. Si lo hubiera hecho, Badgley se habría deducido rápidamente que el londinense no se parecía en nada a Kate Galvin, una despiadada heredera británica, que, por alguna razón de Dios, decide casarse con su protagonista asesino en serie Joe Goldberg. En cambio, la mujer de 35 años ha consolidado su lugar en el firmamento de la comedia británica con su alegre y sutil presencia en la pantalla y su tiempo cómico impecable, como se muestra en las amadas comedias de University Life Opus Meat Fresh Meating a los fantasmas de la BBC de la BBC.

Al principio, Ritchie estaba nervioso por unirse a ti. El drama, luego tres temporadas, ya fue un éxito colosal, adorado por su premisa a sabiendas ridícula, extraños giros y la virtuosa retratación de un maníaco femicida aparentemente empático. En el set, Ritchie quedó impresionado por la capacidad de Badgley para aparecer de “autoconciencia inteligente” al modo asesino en serie. “Sus ojos se van de ancho y su rostro se en blanco y por dentro pensé: ¡Dios mío, eso es tan horrible!” Ella dice.

Ella “luchó al comienzo de la filmación: el clásico síndrome de impostor de entrar en algo tan grande”. No ayudó que, al llegar al set, ella “realmente sintió que nadie sabía quién era yo o qué había hecho”. Afortunadamente, eso no duró. “Tengo que decir que estaba realmente encantado porque Penn consiguió covid. No es por eso que estaba feliz. Pero comenzó a ver fantasmas y realmente le encantó. Y fue muy agradable compartir eso con él, porque los fantasmas son muy importantes para mí”. (Dicho esto, Ritchie admite que todavía no ha visto Gossip Girl, el drama adolescente de los años 00 que hizo el nombre de Badgley).

‘¡Descubrí una chispa de ir en Nueva York!’ … Ritchie. Fotografía: David Reiss

Estoy hablando con Ritchie, que es tan amigable, moderno y ligeramente incómodo como los fanáticos podrían asumir, en el día en que se lanza la quinta y última temporada tuya. Se ha desvanecido a Nueva York por su promoción, y actualmente se encuentra en una habitación de hotel Swish con vistas a Central Park. Para celebrar el cisne del espectáculo, Netflix creó una versión inmersiva de Mooney’s, la librería Joe maneja y Kate luego le compra, y cuyo sótano, sin que ella sea ella, alberga una gran jaula de vidrio utilizada por Joe para atrapar a sus víctimas. Ritchie no pudo conocer a muchos fanáticos reales en el evento, fue una multitud de influencia pesada, pero recuerda con entusiasmo haber encontrado a algunos devotos en la naturaleza. Estaba fuera tomando panqueques cuando se topó con un grupo de chicas que te discutieron. “Resulta que pensaron que me parecía un poco a la chica del programa. Y, muy diferente a mí, pensé: Oye, ¿hablaban sobre el programa? Era tan encantador. De hecho“Ella abruptamente pone una tapa sobre un entusiasmo tan sincero.” Uno de ellos no lo había visto. Podría haber arruinado su desayuno “.

La especulación sobre el final de ti ha sido abundante: ¿La pesadilla “Niza tipo” Joe obtendrá sus desiertos o viviría felices para siempre con Kate, que regresa a Nueva York con él y su hijo Henry al final de la serie cuatro? (Los críticos, debe decirse, no estaban muy impresionados con la respuesta eventual). No regalaré el destino de nuestros antihéroes, pero no es spoiler decir que el programa se cierra con un comentario meta sobre la complicidad de los espectadores en sus crímenes, después de todo, hemos estado acuestas las fantasmas de un asesino durante años. Ritchie respalda esta toma, pero solo hasta cierto punto. “La mejor manera de cerrar un personaje tóxico, o un psicópata que busca la atención, sería no prestarles atención. Pero tal como crees que podría tener alguna redención, dice: Bueno, supongo que supongo que [the blame is shared] Porque ustedes me aman mucho. El cielo no lo quiera, simplemente asume la responsabilidad de sus acciones, y se da cuenta de que estamos observando porque queremos verlo castigado “.

En cuanto al desenlace real, Ritchie ha pasado el último año manteniendo Stumm. “No quería arruinarlo para la gente. Como cuando Dumbledore murió en Harry Potter y alguien puso una gran pancarta en el puente”. Ella menciona esto como si fuera un evento mundial de época; Tengo que decir que no tengo idea de qué se trata. “El día después de que salió el libro, alguien lo leyó entonces [made the banner]”, Dice ella, todavía indignada palpablemente.” Pensé: ¡apestas! “

Pareja asesina … Ritchie con Penn Badgley en ti. Fotografía: Netflix

Resulta que Harry Potter fue uno de los bloques iniciales para la carrera de Ritchie. Como colegiala, puede ser vista sentada detrás de Harry y Ron en un salón de clases de Hogwarts en Harry Potter y el copa del fuego, aunque está decidida a minimizar su papel como una extra sin acreditar (“Soy el número 4007 y estoy engañando a mis cejas durante unos cinco minutos”; cuando vio la escena terminada, “pensó realmente sobrepasó y estaba bastante asombrado”). Ritchie se había enamorado de la actuación, particularmente de la variedad cómica, cuando era niño: “Recuerdo que realmente claramente hizo que el abuelo de alguien en la primera fila se riera de un boceto que hice en la escuela primaria y pensaba que se sentía genial. Y no puedo resolver si eso era una cosa de impulso del ego o una cosa de control”. ¿Era ella la divertida entre sus compañeros? Ella hace una mueca: “Todos mis amigos dirían nooo, No. “

De hecho, Ritchie pronto comenzó en un camino diferente, uniéndose al grupo de chicas clásicas All Angels, cuyo primer álbum se convirtió en el debut clásico más vendido en la historia de las listas del Reino Unido. La sexta forma vio su rebote entre conciertos en el Royal Albert Hall y el O2 y las lecciones. La yuxtaposición era surrealista: después de una noche en el escenario, se encontraría a sí misma “En la doble historia pensando: ¿qué? Ella no mencionó sus escapadas al espectáculo a sus amigos, habiendo “aprendido a una edad temprana que contar historias divertidas sobre mis aventuras de actuación solo era realmente interesante para mi madre”.

Suena como un grupo horrible para que un niño maneje, pero es solo que Ritchie está “comenzando a darse cuenta de que el ritmo de la vida que pensé que era normal en mi adolescencia y mis 20 años era demasiado. Pero en ese momento estaba corriendo con adrenalina y pensé que la ansiedad era una señal de hacerlo realmente bien”. En su escuela selectiva de niñas “de alta presión”, Ritchie era una estudiante concienzuda y, como era de esperar, estos instintos no la dejaron en la universidad. Fue elegida como Fresh Meat’s Oregon, una chica común con una determinación de los ojos llenos de parecer nerviosos y frescos, en su último año en Bristol. El espectáculo fue un gran problema, pero sus tendencias perfeccionistas significaban que después de un duro día de filmación, Ritchie pasó sus noches atravesando su disertación inglesa. “Mirando hacia atrás, desearía no haber trabajado tan duro en eso. Nadie alguna vez me preguntó qué hice o obtuve “. Aproveche la oportunidad. Y tengo un 2.1. Estaba bastante contento “.

A pesar de su excelente actuación en carne fresca, y la excelencia del espectáculo en general (después de todo, fue el creador de sucesión Jesse Armstrong y el seguimiento de su compañero de escritura Sam Bain a Peep Show), el éxito no fue inmediato. “Ni siquiera sé si obtuve un trabajo entre la serie uno y dos. Conocí a otros actores que habían ido a Los Ángeles para hacer una temporada de pilotos, y recuerdo haberle preguntado a mi agente, ¿debería? Y ella era muy dulcemente como: no sé si este es el momento adecuado. Has hecho una cosa”. Sin embargo, para el observador casual, parece que ha tenido una gran demanda desde entonces, con papeles principales en comedias de situación y píxeles Dead, un período de cuatro series en Call The Midwife, una aparición en Taskmaster y Cameos en comedias, incluidos Stath, pisos (ella hizo un show de Edinburgh Sketchhetch con el creador Jamie Jamie Dometriou cuando eran estudiantes).

Resolución del crimen … Ritchie como DS Ashleigh Francis en el código de silencio. Fotografía: Samuel Dore/Samuel Dore Itv Mammoth Screen

Si bien puede sentirse “más perezoso” en estos días, aparentemente no se detiene. Ritchie acaba de protagonizar junto a Alicia Vikander y Elizabeth Olsen en el drama de fertilidad distópica The Evalent. Luego, se une a Tom Burke y Steve Coogan en Legends, la verdadera historia de los oficiales de aduanas del Reino Unido que se infiltraron en pandillas de trato de drogas en la década de 1990.

Pero antes de todo eso, está entrando en su era de detective gracias al Código de Silencio de Thriller de ITV. Escrito por Catherine Moulton, quien recientemente escribió a Twisty Hit The Stolen Girl, sigue al DS Ashleigh Francis de Ritchie, quien recluta al trabajador de cantos sordo de Rose Ayling-Ellis para leer labios en una investigación. Llegar a la gama de tropos de procedimiento policial se sintió “bastante monumental. Fue muy divertido decir cosas como” retirarse “o usar un walkie-talkie”. Ella frunce el ceño ante su ejemplo. “Eso es tan básico que no puedo creer que haya dicho eso”. Pero Ritchie también estaba ansioso por evitar que su Francis permanentemente agotado se convirtiera en un personaje de Stock. “Hay detalles que puedes ponerla: la comía como un millón de dulces porque nunca ha dormido lo suficiente y ha tomado suficiente café. Así que siempre hay una haribo en movimiento o algunos cordones de fresa”.

Si la propia actor se siente agotada, lo está ocultando bien. Ella dice que se siente revitalizada, en parte gracias a sus experiencias que te filman: la “ambición y el optimismo” de Nueva York se han contagiado. “Creo que descubrí un poco de ir a mí mientras estaba aquí. Definitivamente regresé a Londres con una chispa”. ¿Lo que apunta a ir y hacer estirarse más allá de su floreciente carrera como actor? “En realidad sí, pero si lo digo, entonces no lo haré, así que voy a intentarlo y hacer algo de esto este año y si hablamos de nuevo te diré … “Ella suspira por su propia ofuscación.” Eso suena entonces Misterioso, básicamente sí, pero no he resuelto qué es … “No soy el más sabio, pero también tranquilo: su tiempo en los sets Slick Us puede haberle dado a Ritchie un nuevo arrendamiento de la vida, pero la torpe británica que la ha convertido en una de nuestras comedias que Queens se mete claramente.

El código de silencio está en ITV1 el 18 de mayo; Estás en Netflix ahora.