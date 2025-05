Sister Wives Airs Moment Meri Brown se enteró de la muerte de Garrison mientras filmaba

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

El último episodio de Serie de realidad de TLC Esposas hermanas Se emitió en el momento en que Meri Brown se enteró de la trágica muerte de Garrison Brown.

El espectáculo de larga duración, que actualmente se encuentra en su 19a temporada, documenta la vida de una familia polígamista: Kody Brown, sus cuatro esposas, Meri, Janelle, Christine y Robyn, y sus 18 hijos combinados.

Garrison, el hijo menor de Janelle y Kody, murió por suicidio en marzo de 2024 a la edad de 25 años.

El episodio del domingo detalló las desgarradoras consecuencias de la muerte de Garrison.

En una escena, Meri se está preparando para una entrevista sentada sobre su cumpleaños con la tripulación del programa. Pronto se da cuenta de que Kody la está llamando.

“¿Quieres tomarlo?” Un productor pregunta. “No, puede enviarme un mensaje de texto si me necesita”, responde Meri, suponiendo que no es nada urgente, pero señalando que es “extraño”, estaría tratando de llamarla en ese momento.

Después de que Kody intenta llamar nuevamente, Meri parece confundido, y agregó: “Ya envié un mensaje de texto”.

Al momento siguiente, anuncia a la tripulación que es “una emergencia” y va a contestar el teléfono, luciendo alarmada como dice: “¿Qué?”

La pantalla se desvanece hacia Black antes de que aparezca un mensaje, leyendo: “El 5 de marzo de 2024, el hijo de Kody y Janelle, Garrison, falleció”.

En una entrevista posterior, Meri recuerda la llamada telefónica con Kody, informándole sobre la muerte de Garrison.

“Me dijo las palabras que nunca olvidaré”, recuerda. “Él dice: ‘Garrison se quitó la vida’. Y fue como este momento extraño, extraño y surrealista que, como, como, como – No, ni uno de nuestros hijos. No, no van a hacer eso. ¿Sabes?” Ella dice. “Y yo digo: ‘¿Estás bromeando?’ Y él dice, ‘No.’ “

Meri explica que luego se fue a la casa de Kody y Robyn cuando se encontró con Gwendlyn, una de las cinco hijas de Kody y Christine.

“Dios, ella simplemente salió y ella le gusta que me quedara. Oh, Dios mío. Como si ni siquiera supiera qué hacer”, dice Meri.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancelen.

En una entrevista separada, Janelle comparte que fue su otro hijo, Gabriel, quien encontró a su hermano, Garrison, muerto.

Kody, quien fue separado de la guarnición en el momento de su muerte, reflexionó sobre las secuelas de la tragedia, diciendo: “Los recuerdos más fuertes que tengo en estos tres días fueron estar realmente en la funeraria con Janelle. No sabía qué decirle a nadie además de que lamento a todos”.

En el momento de la muerte de Garrison, Janelle compartió las noticias en Instagram, escribiendo: “Kody y yo estamos profundamente tristes de anunciar la pérdida de nuestro hermoso niño Robert Garrison Brown.

“Era un punto brillante en la vida de todos los que lo conocieron. Su pérdida dejará un agujero tan grande en nuestras vidas que nos quita el aliento. Le pedimos que respete nuestra privacidad y se una a nosotros para honrar su memoria”.

Si está experimentando sentimientos de angustia, o está luchando por hacer frente, puede hablar con los samaritanos, en confianza, en 116 123 (Reino Unido y ROI), envíe un correo electrónico a Jo@samaritans.org o visitar el Samaritanos Sitio web para encontrar detalles de su sucursal más cercana.

Si tiene su sede en los EE. UU., Y usted o alguien que conoce necesita asistencia de salud mental en este momento, llame a la línea de ayuda nacional de prevención del suicidio al 1-800-273-Talk (8255). Esta es una línea directa de crisis confidencial gratuita que está disponible para todos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Si estás en otro país, puedes ir a www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cerca de ti.