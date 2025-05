John Oliver en las deportaciones de Trump: ‘generalmente descaradamente racista y siempre cruel’ | John Oliver

John Oliver se sumergió profundo a través de la brutal y desconcertante campaña de deportaciones de la administración Trump el domingo por la noche, comenzando con las “nauseabotas publicaciones de redes sociales” de la Casa Blanca. Las publicaciones de la cuenta oficial de Instagram de la Casa Blanca incluyen un video de personas encadenadas que llevan a un avión sonor de la canción de cierre de Semisonic, junto con el título “No tienes que ir a casa pero no puedes quedarte aquí”.

La canción “Obviamente no es la elección de la canción correcta”, dijo la última semana de esta noche, dijo el anfitrión. “La elección correcta de la canción no sería una canción en absoluto, porque la deportación de Instagram Reel es una combinación de palabras que nunca deberían existir, como ‘ganador del Oscar Mr Beast’ o ‘Stephen Miller nudes’ o ‘Bill Belichick habla sobre su relación con la novia de 24 años'” (Semisonic ha denunciado la elección de la canción).

El video subrayó uno de los puntos clave de Oliver: “Para toda la charla de esta administración de priorizar criminales endurecidos, en la práctica parece valorar la velocidad, el volumen y el espectáculo sobre todo lo demás”.

Aunque la administración de Trump ha afirmado centrarse en “delincuentes violentos”, CBS 60 minutos no pudo encontrar antecedentes penales para más del 75% de 238 migrantes enviados a una prisión salvadora, y el gobierno incluso admitió que un hombre, Kilmar Ábrego García, fue enviado allí por un “error administrativo”.

“Desde hace semanas, se ha estado luchando por las razones por las cuales estaba bien enviar a ese hombre a una prisión extranjera”, dijo Oliver, “que ha sido difícil para ellos, dado que tenía una orden judicial que lo protegía de la deportación a El Salvador y sin antecedentes penales”.

Entonces Trump publicó una imagen en las redes sociales de una foto de la mano de Abrego García con marcados que intentaban mostrar que sus tatuajes indicaron que era miembro de la pandilla MS-13. Y en una entrevista con el corresponsal de ABC News, Terry Moran, se atribuyó a sus primeros 100 días en el cargo, Trump trató de argumentar que el texto claramente superpuesto de “MS-13” se tatuó en la mano de Abrego García.

Oliver tocó el clip de 90 segundos “absolutamente increíble” en su totalidad antes de responder a sí mismo: “Terry, Terry, Terry, estás en el infierno, Terry. Terry, este es el infierno en este momento. Estoy realmente sorprendido de que Trump no beba alcohol porque esa es la más borracha en una conversación de ihop ‘que creo que he escuchado.

“Y no hay falta de respeto a Terry, pero tal vez no Sigue de eso “, continuó.” Sé que tienes otras preguntas a las que llegar, pero si el presidente de los Estados Unidos está tratando de decirte que este Photoshop de la hora aficionada es real, déjalo ir a buscar y hacerle decirlo nuevamente. Apunte a ese ‘M’ de aspecto helvético, y haga que el presidente diga: “Sí, creo que Artless M que es extrañamente más clara y oscura que todos los demás tatuajes es real”. Hazle decir que creo que el hombre fue a una sala de tatuajes y dijo: “El cráneo es bastante espeluznante, pero lo que realmente me gustaría es un” 3 “perfectamente alineado directamente en el hueso de mi nudillo, y ¿puedes hacerlo para que no se estire o se doble con las curvas naturales de la mano humana y también hacer que parezca una máquina de escribir?”

“Porque, Terry, a veces cuando Trump está haciendo su cielo azul racista normal, necesitas cortarlo para frenar el flujo de odio hacia el mundo”, agregó. “Pero si quiere decirle a Estados Unidos que esta imagen ridículamente manipulada es evidencia de una gran amenaza para la seguridad estadounidense, tiene la obligación de dejar que el hombre cocine.

“Y por lo que vale, si Trump va a sacar esas afirmaciones, probablemente debería estar haciendo eso en la corte, no en la televisión, y después de haber enviado a alguien a una prisión extranjera”, continuó. “Pero Ábrego García es solo una de las muchas historias horribles que rodean la inmigración en este momento”, ya que la administración se ha embarcado en una represión basada en el miedo con el desprecio descarado por el estado de derecho. En los primeros 100 días de su mandato, la administración de Trump realizó 181 acciones ejecutivas específicas de inmigración, un aumento de seis veces durante ese mismo período en su primer mandato.

Para hacerlo, tiene leyes arcanas dobladas y bases de datos recurrentes a fines absurdos. Oliver señaló el caso de Suguru Onda, un estudiante de doctorado en la Universidad Brigham Young en Utah, a quien se revocó su estatus legal después de aparecer en una base de datos de antecedentes penales por la aplicación de inmigración y aduanas (ICE). Onda, que es de Japón, no tenía cargos criminales, solo dos boletos de exceso de velocidad y una cita para atrapar demasiados peces. “Eso es ridículo”, se enfureció Oliver. “Si puede ser marcado para la deportación por atrapar demasiados peces, entonces realmente temo por Henry Winkler. Podríamos estar a solo unos días de verlo en una prisión de El Salvador, que estoy seguro de que la Casa Blanca justificará con photos photshope un tatuaje MS-13 en su cuello”.

Más tarde, ICE revirtió la decisión sobre el estado legal de ONDA, “pero todo esto se siente como el resultado inevitable de una campaña que teme sobre una epidemia de los llamados delitos migrantes que, como hemos discutido antes, fue exagerado”, explicó Oliver. “Pero después de haber prometido deportaciones masivas e incluso letreros imprimidos para que las personas los saluden exigiéndolos, ahora están luchando para entregar”.

Según múltiples informes, la administración ha instruido a los funcionarios de ICE para aumentar los arrestos a 1.200-1,500 personas por día, y ya no se dirige a los supuestos “peores delincuentes” primero. “Lo que está haciendo la administración a veces es atacada, a veces arbitraria, generalmente descaradamente racista y siempre cruel”, dijo Oliver, como deportar a un niño de regreso a Honduras sin su medicamento para el cáncer de etapa cuatro.

La crueldad es “el corazón de todo esto”, detalló Oliver, “que Trump está vendiendo en voz alta a sus partidarios la mentira de que los protegerá de las amenazas existenciales, solo para extralimizar el gobierno y la violencia estatal mientras deporta artistas de maquillaje, fanáticos del fútbol desafortunado y de cuatro años con cáncer”.

El anfitrión pidió presión sobre los funcionarios electos para que intentara detener el extralimitación ilegal de Trump. “Para su crédito, varios demócratas prominentes han ido a El Salvador para llamar la atención sobre esto”, dijo, “que definitivamente es preferible al enfoque que otros han adoptado”. Citó a los demócratas de la Cámara Anónima citada como preguntando: “¿Debería ser el gran problema para los demócratas? Probablemente no”, y “quejándose de eso, en lugar de hablar sobre la política arancelaria y la economía, vamos a tomar el anzuelo para un peluquero?

“Lo cual es absolutamente enfurecido”, continuó, “especialmente como muchos votantes parecen tener el claro problema de deportar a las personas sin el debido proceso a una prisión de por vida, incluso en estados rojos”.

Oliver instó a los espectadores a llamar a sus representantes y informarlos de la opinión pública. “Puede marcar la diferencia”, dijo, señalando la afirmación del ex presidente de la Corte Suprema William Rehnquist de que “ningún juez honorable emitiría su voto porque pensó que la mayoría del público quería que votara de esa manera, pero que en ciertos casos, los jueces están influenciados por las grandes mareas de la opinión pública”.

“Argumentaría que el momento en que estamos ahora no es solo digno de una gran marea”, concluyó Oliver. “Es digno de un puto tsunami porque este es una indignación absoluta y es importante recordar a nuestros líderes electos que todas las personas son dignas de seguridad, protección y debido proceso”.