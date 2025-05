James Foley, director de las secuelas de Fifty Shades y Glengarry Glen Ross, muere de 71 años | Película

El director James Foley, cuyos créditos incluyeron a Glengarry Glen Ross y las secuelas de Fifty Shades, murió a los 71 años.

Según el Hollywood ReporterSu Representante confirmó su muerte, quien dijo que murió “pacíficamente mientras dormía a principios de esta semana después de una lucha de años con el cáncer cerebral”.

Su carrera estuvo marcada por la versatilidad, desde videos musicales con Madonna hasta thrillers multiplex comerciales y dramas de televisión de Talky hasta romances eróticos.

Hizo su debut como director con el drama romántico Reckless en 1984, protagonizado por Aidan Quinn y Daryl Hannah. Fue un comienzo agrio de su carrera en la pantalla grande con la película que recibió críticas negativas y el guionista de enojo Chris Columbus, quien la repudió.

Recibió mejores avisos para su seguimiento, el drama criminal a corta distancia, protagonizada por Sean Penn y Christopher Walken. En el mismo año, también comenzó a trabajar con Madonna, quien estaba casado con Penn en ese momento. Foley fue el mejor hombre en su boda.

Dirigió los videos para Live to Tell, Papa Don’t predicando y True Blue, así como la comedia de 1987 Who’s That Girl, protagonizada por el cantante junto a Griffin Dunne.

En la década de 1990, dirigió un episodio de Twin Peaks antes de películas como la adaptación de David Mamet Glengarry Glen Ross, el drama de John Grisham The Chamber y Mark Wahlberg y Reese Witherspoon Thiller Fear.

La década de 2000 lo vio una confianza directa con Dustin Hoffman y Perfect Stranger con Halle Berry antes de que la década de 2010 lo hiciera dirigir episodios de House of Cards y miles de millones, además de enfrentarse a los dos cincuenta tonos de secuelas grises.

“En serio, si arrojas a las personas correctas y son buenos actores, es sorprendente lo poco que tienes que hacer pero mantenerte fuera del camino”, dijo Foley modestamente de su carrera en una Entrevista de 2003.