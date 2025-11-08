Alex Kingston de Strictly Come Dancing revela la condición que hizo que su pasodoble fuera tan ‘difícil’

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de Cultura Independiente Recibe las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín Cultura gratuito Recibe las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín Cultura gratuito

Alex Kingston, entre lágrimas, habló sobre la condición que hacía que bailar el pasodoble fuera “difícil” durante el episodio del sábado por la noche de Estrictamente ven a bailar.

El médico que y urgencias El actor, de 62 años, le dijo a la presentadora Claudia Winkleman que es “numéricamente disléxica” y que, por lo tanto, le ha costado bailar música sin letra.

Kingston y su compañero de baile Johannes Radebe interpretaron “Amparito Roca” de Jamie Texidor, un tema tradicional de pasodoble sin letra.

Los jueces notaron que parecía considerablemente menos segura que en semanas anteriores, y Motsi Mabuse señaló que esta era “la primera vez que sentí un poco de inseguridad por tu parte”.

También sugirió que la actuación “carecía de conciencia espacial y fuego”, mientras que Craig Revel Horwood fue un paso más allá y la calificó como “un poco a medio camino”.

Cuando Kingston se dirigió al “Clauditorium” para su entrevista posterior a la rutina con Winkleman, reveló que lucha contra la dislexia numérica o discalculia.

Según el NHS, la discalculia es una dificultad persistente para comprender los números. Se cree que afecta a una de cada 20 personas.

“La cuestión es que soy numéricamente disléxico, así que no puedo contar”, dijo Kingston. “Y eso es bastante difícil”.

Winkleman le recordó que, como concursante, “no se supone que le gusten todos los bailes”, lo que llevó a Kingston a revelar que actuar sin letra había sido una lucha.

“Pero me encantaría este porque es drama”, dijo. “Pero estoy acostumbrado a bailar con las letras y no sabía que no podía hacer eso”.

Winkleman animó al resto de los concursantes y bailarines profesionales a consolar a Kingston, lo que provocó elogios en Twitter/X.

“Claudia realmente es la presentadora perfecta y su momento para consolar a Alex lo demuestra muy claramente: será una verdadera pérdida para el programa”, escribió un fan.

“Ver a Claudia y al resto intentar animar a Alex en el Clauditorium en Strictly fue tan dulce, Dios mío”, coincidió otro.

Kingston recibió 30 puntos, dejándola en la mitad inferior de la clasificación después de un episodio de alta puntuación en el que Vicky Pattison recibió sus primeros 10 perfectos por parte de los jueces.