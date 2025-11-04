Diane Ladd, actriz nominada al Oscar por Alicia ya no vive aquí, muere a los 89 años | Película

La actriz nominada al Oscar Diane Ladd falleció a la edad de 89 años.

El actor, cuyos créditos incluyeron Alice Doesn’t Live Here Anymore, Chinatown y National Lampoon’s Christmas Vacation, murió en su casa en Ojai, California. La noticia fue anunciada en un comunicado compartido por su hija, la actriz ganadora del Oscar Laura Dern.

Dern, que protagonizó con su madre varias películas, entre ellas Wild at Heart, de David Lynch, donde interpretaron a madre e hija, y Rambling Rose, la llamó “mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre”, y escribió que estaba junto a su cama cuando murió.

“Ella era la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que aparentemente solo los sueños podrían haber creado”, escribió. Tuvimos la suerte de tenerla. Ella está volando con sus ángeles ahora”.

Su exmarido, el actor Bruce Dern, le dijo al Hollywood Reporter: “Diane era una actriz tremenda y me siento como un ‘tesoro escondido’ hasta que se topó con David Lynch. Cuando él la eligió como la madre de Laura en Corazón salvaje, sentí que el mundo realmente entendió su brillantez.

“Ella vivió una buena vida. Veía todo tal como era. Era una gran compañera de equipo para sus compañeros actores. Era divertida, inteligente y amable. Pero lo más importante para mí es que fue una madre maravillosa para nuestra increíble hija prodigio. Y por eso le estaré eternamente agradecida”.

Los inicios de la carrera de Ladd incluyeron pequeños papeles en programas de televisión como Perry Mason, The Fugitive y Gunsmoke, mientras que en la década de 1970 protagonizó junto a Jack Nicholson en Chinatown.

En el mismo año, 1974, compartió pantalla con Ellen Burstyn en la aclamada comedia dramática de Martin Scorsese Alice Doesn’t Live Here Anymore. La actuación le valió a Ladd su primera nominación al Oscar como mejor actriz de reparto.

Diane Ladd y Ellen Burstyn en Alice ya no vive aquí Fotografía: Warner Bros.

En la década de 1980, apareció en el thriller policial Black Widow y en la secuela de comedia National Lampoon’s Christmas Vacation, al mismo tiempo que se unía a Alice, una comedia de situación basada en Alice Doesn’t Live Here Anymore.

En la década siguiente, recibió otra nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en Salvaje de corazón. Al año siguiente recibió otra nominación por su papel en Rambling Rose, que también protagonizó Dern.

“Esta fue la foto que la difunta princesa Diana eligió como su favorita, y nos llevó a Laura y a mí a Londres para un estreno real y una fiesta en nuestro honor”, dijo Ladd sobre Rambling Rose en una entrevista posterior. “Y ella se sentó entre nosotros, tomándonos de la mano y llorando, mirándonos actuar”.

La década de 1990 también vio papeles en la comedia Cemetery Club, que la reunió con Burstyn, Primary Colors, una comedia política, con John Travolta y Citizen Ruth de Alexander Payne, donde interpretó nuevamente a la madre de Dern. En la década también obtuvo nominaciones al Emmy por su trabajo en Dra. Quinn, curanderaGracia bajo fuego y Tocada por un ángel.

Continuó protagonizando con su hija la comedia dramática Daddy and Them, Inland Empire de David Lynch y la serie de comedia negra Enlightened de Mike White. También apareció junto a Sandra Bullock en 28 Days, Anthony Hopkins en The World’s Fastest Indian y Jennifer Lawrence en Joy.

Sus papeles televisivos posteriores incluyeron a Ray Donovan y Young Sheldon.

Ladd también escribió y dirigió la película de comedia Mrs Munck, protagonizada por ella misma y su exmarido Bruce Dern, con quien se casó en 1960 y se divorció en 1969. “Bruce es un gran actor”. ella dijo en una entrevista. “Tengo el privilegio de haberlo dirigido en una película. De hecho, soy la única mujer en la historia que ha dirigido a su exmarido. Hago una broma: ‘Yo digo señoras, si quieren venganza, dirijan a su exmarido'”. Pero sólo estoy bromeando”.

Ladd también era prima tercera de Tennessee Williams, a quien llamó “una gran influencia en mi vida”.

En 2018, a Ladd le diagnosticaron erróneamente una enfermedad pulmonar y le dijeron que solo le quedaban seis meses de vida, pero se recuperó por completo después de que su hija la transfiriera a otro hospital.

“Si puedes soportar tu dolor y no dejar que vuelva a aparecer como una llaga o algo así, úsalo para explorar, para aclarar el camino para ti y para los demás, entonces estás ganando”. Ladd dijo en 2023.