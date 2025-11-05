El juez desestima los reclamos de Blake Lively contra el gurú de las redes sociales después de que finaliza la demanda de Justin Baldoni

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de Cultura Independiente Recibe las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín Cultura gratuito Recibe las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín Cultura gratuito

Un juez desestimó los reclamos de Blake Lively contra el gurú de las redes sociales Jed Wallace en el último desarrollo de su acción legal en curso contra ella. Termina con nosotros coprotagonista Justin Baldoni.

Lively presentó una demanda en diciembre de 2024 alegando que Baldoni la acosó sexualmente y exhibió un comportamiento que le causó “angustia emocional grave”.

También alegó que Baldoni estaba detrás de una supuesta campaña de desprestigio diseñada para “enterrarla”, que incluyó reacciones violentas de los fanáticos como parte de un esfuerzo cuidadosamente orquestado por el equipo de relaciones públicas de Baldoni.

Wallace, que reside en Austin, Texas, fue nombrado en la demanda como el operador de redes sociales contratado por Baldoni para convertir en arma un “ejército digital” contra su reputación.

Sin embargo, el juez Lewis Liman dictaminó el 5 de noviembre que Wallace queda fuera de la jurisdicción de su tribunal porque carece de conexión suficiente con Nueva York para ser demandado allí.

Lively aún podría decidir demandar a Wallace en Texas.

Blake Lively en el estreno en Londres de ‘Another Simple Favour’ en abril de 2025 ( Getty )

En una declaración a Variedadun representante de Lively dijo: “El tribunal dictaminó que las reclamaciones de la señora Lively pueden y deben presentarse ante un tribunal diferente.

“La señora Lively está evaluando sus muchas opciones para hacerlo y espera con ansias el juicio por todas sus demandas contra Baldoni, Heath, Nathan y el resto de los acusados ​​de Wayfarer en marzo en Nueva York”.

Wallace presentó su propia demanda por difamación contra Lively en Texas en febrero.

A principios de esta semana, la demanda por difamación de 400 millones de dólares de Baldoni contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, terminó formalmente.

En junio, el juez Liman desestimó la demanda después de determinar que las acusaciones de acoso sexual de Lively estaban protegidas legalmente.

Mira Apple TV+ gratis durante 7 días Sólo nuevos suscriptores. £9,99/mes. después de la prueba gratuita. Planifique renovaciones automáticas hasta su cancelación. Pruébalo gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si te registras en este servicio ganaremos comisiones. Estos ingresos ayudan a financiar el periodismo en The Independent.

Mira Apple TV+ gratis durante 7 días Sólo nuevos suscriptores. £9,99/mes. después de la prueba gratuita. Planifique renovaciones automáticas hasta su cancelación. Pruébalo gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si te registras en este servicio ganaremos comisiones. Estos ingresos ayudan a financiar el periodismo en The Independent.

Le dio a Baldoni hasta finales de octubre para presentar una denuncia enmendada, pero el guionista y director no respondió.

Según documentos vistos por Genteel juez Liman también dijo que se había puesto en contacto con todas las partes el 17 de octubre para advertirles que se estaba preparando para dictar una sentencia definitiva para concluir el caso.

Según se informa, Lively fue la única que respondió, pidiendo al juez que declarara la sentencia definitiva y afirmando que su solicitud de honorarios legales debería permanecer activa. El juez accedió a esta petición.

el independiente se ha acercado a los representantes de Baldoni y Lively para hacer comentarios.

En una declaración a el independiente cuando la demanda fue inicialmente desestimada, Los abogados de Lively dijeron: “La opinión de hoy es una victoria total y una reivindicación completa para Blake Lively, junto con aquellos que Justin Baldoni y los Wayfarer Parties arrastraron a su demanda de represalia, incluidos Ryan Reynolds, Leslie Sloane y Los New York Times.”

“Como hemos dicho desde el primer día, esta demanda de ‘400 millones de dólares’ fue una farsa, y el tribunal se dio cuenta. Esperamos con ansias la próxima ronda, que busca honorarios de abogados, daños triples y daños punitivos contra Baldoni. [businessman] Steve Sarowitz, [PR Melissa] Nathan y las otras Partes Wayfarer que perpetraron este litigio abusivo”.

Está previsto que la demanda de Lively vaya a juicio a partir del 9 de marzo de 2026.