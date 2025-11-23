Eva Longoria dice que la representación latina en Hollywood está “empeorando”

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de Cultura Independiente Recibe las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín Cultura gratuito Recibe las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín Cultura gratuito

Eva Longoria está decepcionada por la falta de diversidad de Hollywood, particularmente en las oportunidades disponibles para las directoras latinoamericanas.

El multifacético mexicano-estadounidense de 50 años que saltó a la fama con el exitoso drama. Amas de casa desesperadasha incrementado su presencia detrás de la cámara en los últimos años como productora y directora. Hizo su debut como directora en 2023 con Flamin’ calienteuna película biográfica sobre el controvertido inventor de Hot Cheetos, Richard Montanez.

En una nueva entrevista con El tiempo del domingoLongoria explicó que su mayor motivación para ponerse detrás de la cámara era “crear oportunidades para las mujeres y para la gente de mi comunidad”.

“Definitivamente hay mucho trabajo por hacer. Estoy tratando de hacer mi parte”, añadió.

“Estamos muy subrepresentados en la televisión y el cine y la situación está empeorando”, continuó. “Hace cinco años [made up]como el 7 por ciento de la televisión y el cine y ahora somos el 4 por ciento. En realidad, va en la dirección equivocada”.

abrir imagen en la galería Eva Longoria dice que Hollywood va en la “dirección equivocada” con la representación latina ( Imágenes falsas )

abrir imagen en la galería Longoria en la Gala anual del Día de Muertos 2024 ( Imágenes falsas )

La actriz nominada al Emmy se encuentra trabajando actualmente en su próximo proyecto de dirección: La quinta ruedauna próxima comedia de Netflix protagonizada por Kim Kardashian.

“Estoy ocupada y mi carrera es muy importante para mí, pero soy muy afortunada de haber encontrado a mi pareja en eso”, dijo Longoria sobre su esposo, José Bastón. Él apoya totalmente mis sueños, mis metas y lo que quiero lograr”.

La pareja, que se casó en 2016, comparte un hijo de seis años, Santiago Enrique. Longoria también es madrastra de los tres hijos de Bastón de una relación anterior.

Longoria tenía 43 años cuando dio a luz a su hijo. Con respecto a su decisión de convertirse en madre a los 40, le dijo al medio que era el momento perfecto.

“Tienes mucha más sabiduría y paciencia cuando te conviertes en madre a los cuarenta años”, dijo. “Durante mucho tiempo todo giró en torno a mí. Cuarenta años de mí fueron tiempo suficiente, así que tuve una verdadera bendición de tener a mi hijo más adelante en la vida porque había viajado, había hecho todo lo que necesitaba para mi carrera. Ahora todo lo que hago es sólo la guinda del pastel y puedo hacerlo con mi hijo”.

Mira Apple TV+ gratis durante 7 días Sólo nuevos suscriptores. £9,99/mes. después de la prueba gratuita. Planifique renovaciones automáticas hasta su cancelación. Pruébalo gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si te registras en este servicio ganaremos comisiones. Estos ingresos ayudan a financiar el periodismo en The Independent.

Mira Apple TV+ gratis durante 7 días Sólo nuevos suscriptores. £9,99/mes. después de la prueba gratuita. Planifique renovaciones automáticas hasta su cancelación. Pruébalo gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si te registras en este servicio ganaremos comisiones. Estos ingresos ayudan a financiar el periodismo en The Independent.

Añadió que su familia es su prioridad. “Así que si digo que sí a algo y les estoy quitando tiempo, tiene que ser algo que realmente voy a disfrutar y tiene que ser gente con la que realmente quiero trabajar”, ​​dijo Longoria.