Kristen Bell y Brian Cox entre los actores sorprendidos de estar adjuntos al podcast de Fox News | Brian Cox

El anuncio de Fox News de una nueva serie de podcasts sobre Jesucristo se ha convertido en una extraña historia navideña en Hollywood, ya que varios actores vinculados al enorme proyecto de 52 episodios afirman que sus grabaciones datan de hace 15 años y se publican sin su conocimiento previo.

El nuevo audiolibro titulado The Life of Jesus Christ Podcast, anunciado el miércoles como parte de un llamativo lanzamiento para la nueva vertical cristiana de la cadena llamada Fox Faith, pretende guiar a los oyentes “a través de la vida, las enseñanzas y los milagros de Jesucristo”, con cada episodio presentado por el copresentador de Fox & Friends, Ainsley Earhardt.

El anuncio se jactaba de que más de 100 actores se habían inscrito para participar en el proyecto, con un elenco de voces que incluía a Kristen Bell como María Magdalena, Sean Astin como Matthew, Neal McDonough como Jesús, Brian Cox como la Voz de Dios, Malcolm McDowell como Caifás, John Rhys-Davies como el narrador y Julia Ormond como María.

Pero los representantes de Bell afirman que el anuncio tomó por sorpresa al actor, ya que había grabado el audio hace 15 años. Solo se enteró de que Fox planeaba lanzar un podcast con su nombre adjunto el día antes del anuncio, cuando su equipo recibió una invitación para aparecer en Fox & Friends al día siguiente, dijeron sus representantes. Piedra rodante. Su equipo agregó que ella nunca dio permiso para el audiolibro original: La Biblia en audio dramatizada sobre la verdad y la vida., lanzado en 2010 y adquirido por Fox News Media a través de un acuerdo de licencia con una compañía llamada Gulfstream Studios, para ser reutilizado en un nuevo podcast.

Los representantes de Cox, McDowell y Rhys-Davies confirmaron a Rolling Stone que estaban igualmente sorprendidos por la noticia, y algunos solo se enteraron del nuevo podcast cuando la noticia de la confusión de Bell circuló el jueves. “Brian grabó audio para un proyecto hace más de una década”, dijo un representante de Cox en un comunicado. “No sabía que el audio se reutilizaría para una nueva serie de podcasts en 2025. Brian recién se enteró del podcast hoy”.

Un portavoz de McDowell dijo que el equipo “se enteró cuando todos los demás lo hicieron. Nunca nos consultaron, no se renegoció nada y no lo habríamos aprobado”. Un representante de Rhys-Davies dijo que el actor se enteró del proyecto “reutilizado” a principios de esta semana.

Rolling Stone también obtuvo una nota de un productor asociado con el nuevo podcast de Fox, en la que le solicitaban a un miembro famoso del elenco “no mencionar que esta Biblia del Nuevo Testamento en audio se produjo hace años, nos gustaría que se sintiera como algo que se produjo más recientemente”. Según la revista, Fox News reutilizó el audiolibro de 23 horas y 15 años de antigüedad en una serie de podcasts de varias partes con nuevas incorporaciones de Earhardt.

Si bien algunos actores supuestamente involucrados en el nuevo podcast han hablado abiertamente sobre su fe cristiana, otros han criticado a Fox News o a la administración Trump, estrechamente asociada. Cox se ha referido anteriormente a la red de noticias de derecha como “el diablo”.

Un portavoz de Fox News le dijo a Rolling Stone que “Gulfstream Studios produjo el podcast The Life of Jesus de The Truth and Life Dramatized Audio Bible, que obtuvo la licencia de Fox News Audio, con total cooperación y participación de todos los actores involucrados”.

El nuevo podcast es parte de un impulso mayor de Fox News Media hacia la programación de temática cristiana, mientras intenta atraer más suscriptores a su servicio de suscripción Fox Nation. “Creo que hay un apetito insaciable entre una audiencia muy apasionada y desatendida”, dijo Jason Klarman, director digital y de marketing de Fox News Media. Variedad esta semana. Earhardt anteriormente ayudó a lanzar Fox Nation con un programa de estudio bíblico.

El podcast La vida de Jesucristo se lanzará el 30 de noviembre vinculado al calendario cristiano, con entregas de 13 episodios al comienzo del Adviento, durante la semana de Navidad, el comienzo de la Cuaresma y el Domingo de Ramos.