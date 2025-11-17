Lil Nas X llevado a la corte para una audiencia por su arresto desnudo

Obtenga la pista interna de Roisin O’Connor con nuestro boletín musical semanal gratuito Ahora escuche esto Obtenga nuestro boletín de música gratuito ahora Escuche esto Obtenga nuestro boletín de música gratuito ahora Escuche esto

Los abogados de Lil Nas X han dado información actualizada sobre su recuperación tras su arresto acusado de agredir a agentes de policía.

El rapero compareció ante un tribunal de Los Ángeles el lunes después de faltar a una cita anterior porque estaba recibiendo tratamiento hospitalario en otro estado, dijeron sus abogados en ese momento.

Se declaró inocente de cuatro cargos de delitos graves después de que las autoridades dijeran que agredió a agentes de policía que lo encontraron caminando desnudo por una calle en agosto.

En una breve audiencia el lunes, un juez ordenó al músico, cuyo verdadero nombre es Montero Hill, regresar a la corte el 12 de marzo cuando se fijará una fecha para la audiencia preliminar.

“Como pueden ver, a Montero le está yendo increíble, muy bien, y estamos muy felices por él”, dijo el abogado Drew Findling a los periodistas afuera del Tribunal de Van Nuys West.

abrir imagen en la galería Lil Nas X fue arrestado en agosto cuando la policía se le acercó mientras, según informes, caminaba casi desnudo por las calles de Los Ángeles, en Van Nuys, Los Ángeles, California. ( REUTERS )

El cantante estaba al lado de Findling, vestido con una chaqueta marrón, pantalones caqui y botas de vaquero marrones.

“Estamos deseando que el caso se resuelva positivamente”, añadió Findling.

Lil Nas X fue acusado de tres cargos de agresión a un oficial de policía y un cargo de resistencia a un oficial. Se enfrenta a hasta cinco años de prisión si es declarado culpable, según la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles.

El cantante fue el primer hombre abiertamente gay en recibir un premio de la Asociación de Música Country, ganando por su éxito de 2018 “Old Town Road”. También obtuvo dos premios Grammy por la canción.

Su padre, Robert Stafford, dijo a los periodistas en agosto que Lil Nas X estaba “muy arrepentido por lo sucedido”.

“Recibirá la ayuda que necesita”, dijo Stafford en ese momento.