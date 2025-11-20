Muere Spencer Lofranco, estrella de Gotti, a los 33 años

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de Cultura Independiente Recibe las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín Cultura gratuito Recibe las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín Cultura gratuito

El actor canadiense Spencer Lofranco, que protagonizó junto a John Travolta la película biográfica de mafiosos de 2018. gottiha fallecido a los 33 años.

Lofranco murió el martes, anunció su hermano Santino a través de Instagram.

“A la leyenda @roccogiving. Mi hermano. Viviste una vida con la que solo algunos podían soñar. Cambiaste la vida de las personas y ahora estás con Dios. Siempre te amaré y te extrañaré, Bear”, escribió el jueves, junto con una serie de fotos de la infancia de los dos, así como fotografías recientes de Lofranco.

Si bien se desconocen detalles adicionales sobre su muerte, TMZ informa que se está llevando a cabo una investigación en curso en Columbia Británica, Canadá.

el independiente se ha puesto en contacto con el representante de Lofranco para obtener información adicional.

