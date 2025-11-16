Película de juguetes Labubu con potencial para anclar la franquicia en proceso en Sony | Película

Labubus podría llegar a la pantalla grande. Sony Pictures ha adquirido los derechos cinematográficos del sensacional juguete de peluche y se encuentra en las primeras etapas del desarrollo de una película que, de tener éxito, constituiría la base de una nueva franquicia.

El acuerdo, informado por primera vez por el reportero de hollywoodfue firmado esta semana entre los fabricantes de juguetes chinos y Sony Pictures, cuya división de animación acaba de salir del éxito mundial de KPop Demon Hunters. Aún no hay ningún productor o cineasta vinculado al proyecto, y aún no está claro si la película será de acción real o animada.

Los juguetes, diseñados por el artista europeo Kasing Lung y vendidos inicialmente como parte de una línea de figuras de monstruos de la empresa How2 Work, despegaron por primera vez en el sudeste asiático en 2019, después de que fueran comercializados por el minorista chino Pop Mart. La popularidad de las muñecas, que según Lung eran inspirado por los cuentos de hadas nórdicos después de mudarse a los Países Bajos desde Hong Kong cuando era niño, ha sido impulsado por publicaciones en las redes sociales de unboxings en vivo que muestran colecciones raras, así como su adopción por celebridades prominentes.

el cantante Lisamiembro de la sensación del KPop Blackpink, llevó el frenesí a otro nivel al enganchar las muñecas en sus bolsos, mientras que estrellas como Rihanna y Emma Roberts han ayudado a promocionar Labubus como nuevos accesorios de “lujo”.

Los lanzamientos de nuevas ediciones ahora se agotan en Pop Mart en cuestión de minutos; Sólo en el último año, las ganancias de Pop Mart supuestamente rosa en un 350%. Y las versiones de edición limitada de las muñecas han llegado a costar hasta seis cifras en una subasta, en un mercado secundario sobrecalentado.

Los personajes potenciales para un largometraje incluyen a Labubu, el muñeco monstruo principal de la línea, así como también al líder Zimomo, su compañero Mokoko y su novio Tycoco, entre otros.

Una película de Labubu sería el último avance en el canal invertido de mercancías de Hollywood: mientras que las películas alguna vez inspiraron juguetes, los juguetes ahora inspiran películas. El gran éxito de Barbie, que recaudó más de mil millones de dólares en la taquilla mundial en 2023, lanzó una ola de ideas de propiedad intelectual relacionadas con los juguetes en Hollywood; En un momento, se informó que el fabricante de Barbie, Mattel, tenía presentaciones en pantalla para 45 de sus productos, incluidos Hot Wheels, He-Man y Polly Pocket.

Esta misma semana, Sony y Mattel anunciaron que se habían asociado para una película basada en el juego View Master.