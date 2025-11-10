Revisión de All Her Fault: es un auténtico placer ver el terrorífico thriller de Sarah Snook | Televisión

lAdemás, soy madre, neurótica y, si uno de mis parches de TRH se desprende sin que yo me dé cuenta, rápidamente me vuelvo paranoica clínica. Pero incluso si eso no fuera cierto, esta última historia de una cita para jugar que salió increíblemente mal me tendría firmemente en sus garras. All Her Fault, una adaptación del libro homónimo de 2021 de la exitosa escritora de suspenso Andrea Mara, entrelaza una serie de tendencias televisivas populares, interrogando al estilo White Lotus el fenómeno de la opulencia de la clase media estadounidense y las protecciones que ofrece y la corrupción que fomenta, una narrativa de un niño desaparecido y un examen de la pena que pagan las mujeres por la maternidad. Es raro que todas estas cosas se mantengan en equilibrio, sin que al menos un elemento se vuelva sermoneador o la parte del thriller se vuelva holgada o absurda, pero All Her Fault lo logra de manera brillante.

Nos sumergimos directamente en el meollo de las cosas cuando la rica administradora de patrimonio Marissa Irvine (la poderosa Sarah Snook de Successsion) llega para recoger a su hijo Milo de cinco años de una cita de juegos en la casa de otra madre de la escuela, Jenny (Dakota Fanning). Pero cuando llega a la supuesta dirección, la mujer que abre la puerta no es Jenny, nunca ha oído hablar de ella, ni la niñera de Jenny, Carrie (Sophia Lillis), que estaba a cargo de la cita para jugar, ni Milo. Pronto queda claro que nadie ha visto a Milo desde que Carrie lo recogió en la escuela. Se fue, su rastreador en línea fue encontrado destrozado en el estacionamiento de la escuela, y permanece desaparecido incluso después del momento en que normalmente se habría recibido una demanda de rescate.

¿Por qué? Durante los siguientes ocho episodios extraordinariamente ajustados que, sin embargo, no escatiman en el desarrollo de las consecuencias emocionales o la trama propulsora, llega ante nosotros una rica variedad de personajes-sospechosos, cada uno con una personalidad y una historia de fondo reveladas en capas. El marido de Marissa, el padre de Milo, Peter (Jake Lacy, cuyo trabajo en Un amigo de la familia y El loto blanco lo convierte en el hombre a quien acudir cuando necesitas a un estadounidense que esconda una multitud de secretos) es el más destacado entre ellos. Sí, él cuida de su hermano menor Brian (Daniel Monks), discapacitado en un accidente infantil por el cual su hermana Lia (Abby Elliott de The Bear) se culpa y tiene años de adicción y rehabilitación (por los cuales Peter paga sin quejarse) detrás y posiblemente por delante para demostrarlo. Pero una de las muchas preguntas que interesan a All Her Fault es si existe algo llamado un acto verdaderamente altruista, y mucho menos un hombre verdaderamente bueno. ¿Pero qué tan malo tendrías que ser para secuestrar a tu propio hijo?

La pena que pagan las mujeres por la maternidad… Sarah Snook y Duke McCloud en All Her Fault. Fotografía: Sarah Enticknap/AP

La propia niñera de los Irvine, Ana (Kartiah Vergara), se tomó un raro tiempo libre en el momento de la desaparición de Milo. ¿Es esto sospechoso? Cuando regresa, niega haber hablado siquiera con su compañera niñera. Se nos muestra que esto es mentira. Sus empleadores y la policía deben conformarse con que esto sea simplemente inverosímil. El mejor amigo y colega de Marissa, Colin (Jay Ellis), llega para apoyar a la familia. También lo hace Jenny, extendiendo la mano del dolor y la amistad de una manera que conmociona a sus maridos y a la policía, aunque no tanto como la entusiasta aceptación de Marissa. ¿Es esto sospechoso? Para las mujeres (para las mujeres en general, sospecho, y menos para los hombres) tiene mucho sentido.

Se unieron brevemente en una terrible reunión social escolar después de ser perseguidos por períodos voluntarios en la PTA por su presidenta, la enemiga por excelencia y ama de casa Sarah Larsen (Melanie Vallejo), a pesar de que ambas son personas trabajadoras. (Sarah, cuya combinación de agresión pasiva, talento maquiavélico y dulce amargura está mucho más finamente dibujada de lo habitual, es uno de los muchos kilómetros extra recorridos por los creadores y un ejemplo perfecto de la inversión en detalle que distingue a los dramas potencialmente formulados de una manada de otras bestias prestigiosas). Marissa y Jenny reconocen que ambas están consumidas por la rabia y la culpa que definen la maternidad trabajadora (sí, sí, de un tipo enrarecido; Ken Loach no lo es, pero tampoco intenta serlo) cuando sus maridos todavía no están del todo convencidos de esta idea de criar a los hijos como un esfuerzo conjunto. Entonces, ¿qué hace que Jenny se sienta culpable por haber dejado que Carrie entrara en sus vidas (era su responsabilidad encontrar a la niñera. Pero su marido sabe que habría hecho un mejor trabajo comprobando las referencias de Carrie si hubiera sido la suya)? Marissa no la culpa. Marissa se culpa a sí misma por… todo. (Sarah también la culpa. También lo hacen los medios y el público, cuando se enteran de la historia). El vínculo que tienen las madres solo se fortalece bajo presión y (hay una docena de millas adicionales recorridas en la historia secundaria desarrollada aquí) fortalece a la propia Jenny.

All Her Fault está fantásticamente bien hecho. Todas las semillas cuidadosamente plantadas dan fruto. Todos los engranajes narrativos giran y se entrelazan rápida y perfectamente. Vienes por la aterradora premisa y te quedas por el placer absoluto.