Revisión de Shelby Oaks: el terror drogadicto de Halloween no genera sustos | peliculas de terror

IPuede que sea el año en el que Sinners armó un infierno durante la Pascua y Weapons se dirigió a finales del verano, pero este Halloween, las opciones son terriblemente pobres en comparación, no hay trucos ni golosinas, solo basura. La secuela de Elm Street, Black Phone 2, de la semana pasada fue una señal de que una franquicia ya se estaba quedando sin fuerza, mientras que esta semana, la decepción de bajo presupuesto Shelby Oaks intenta y no logra comenzar una nueva, un intento rudimentario de evocar el miedo pegajoso de The Blair Witch Project, una película que hasta ahora ha resultado imposible de replicar (los fanáticos del terror estarían mucho mejor servidos si aprovecharan al máximo el relanzamiento de Sinners Imax).

Es el debut del crítico de cine de YouTube Chris Stuckmann, quien estrenó su largometraje financiado por Kickstarter en el festival Fantasia del año pasado, atrayendo la atención de Neon, una compañía que acababa de lograr un éxito sorpresa con el horror del asesino en serie Longlegs. En un movimiento inusual, le dieron a Stuckmann un presupuesto adicional para refinar y, según se informa, agregar más sangre, antes de empaquetarlo, con otra campaña de marketing característica de alimentación por goteo, como la película imperdible de este año para Halloween. Pero no hay cantidad de mosaicos de última etapa que puedan ocultar lo que todavía se siente incómodamente inacabado, un rasguño de cabeza improvisado de manera barata que realmente no se siente listo para un estreno teatral amplio. Este fin de semana, espere reembolsos…

Dados los antecedentes de Stuckmann, no sorprende que se sienta más cómodo capturando el mundo en línea, y es en el tramo inicial cuando la película funciona un poco mejor, ya que un falso documental establece la lamentable historia de los Paranoicos Paranormales, un grupo de investigadores en línea liderados por Riley (Sarah Durn). Desapareció años antes y su hermana mayor Mia (Camille Sullivan, demasiado alterada) ha estado obsesionada con encontrarla desde entonces. Es una introducción derivada, ambientada a finales de la década de 2000 y que se asemeja a muchos de los éxitos de metraje encontrado de la época, pero es un modo en el que Stuckmann probablemente debería haberse quedado, con la narrativa del mundo real más cinematográfica y dependiente del estilo que sigue resultando mucho más complicada.

La búsqueda de Mia de su hermana nunca nos arrastra, un viaje notablemente plano y poco complicado, guiado por pistas dejadas en una cinta que bien podría decir The Ring, pero que en su lugar tiene las palabras Shelby Oaks, que apuntan a un pueblo fantasma que alguna vez estuvo poblado por un parque temático. Es difícil preocuparse por lo que encontrará y dónde lo encontrará, y aunque la película termina antes de llegar a los 80 minutos, la búsqueda parece aburridamente interminable (el único punto brillante es una oportunidad divertida y contraria para el actor Robin Bartlett). Stuckmann desesperadamente arroja todo contra la pared, desde tropos de género más amplios hasta películas en las que está haciendo riffs, una estrategia predecible de alguien registrado como un entusiasta del género. Pero nunca llega a concretarse ni logra sentirse como algo propio, el trabajo cliché de alguien que aún no ha encontrado su propia voz y espera que imitar a otros sea suficiente.

Es un marcado contraste con el trabajo reciente de otro creador de YouTube, Curry Barker, cuyo primer largometraje, Obsession, se estrenó en el festival de cine de Toronto en septiembre. Fue una película de terror hecha con un presupuesto aún menor de solo $ 1 millón, pero fue la llegada clara de alguien que realmente pertenece fuera de las restricciones del teléfono inteligente, hecha con verdadera arrogancia y estilo, una transferencia fluida de habilidades de un mundo a otro (hay una razón por la que Focus la compró por la friolera de $ 15 millones). Shelby Oaks está vergonzosamente mal preparada y fuera de lugar en comparación, un medio intento incompleto que nunca debería haber llegado a una pantalla que no se puede sostener en la mano. Mientras Stuckmann avanza pesadamente hacia un final, está claro que no solo no logrará aterrizar, sino que se dirige a un choque, un final de incoherencia apresurada que tiene poco o ningún sentido y que probablemente conducirá al tipo equivocado de abucheos este Halloween.

Incluso en un género sobresaturado de rendimientos cada vez menores, Shelby Oaks es lo más prescindible posible.