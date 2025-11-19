Revisión de Sisu: Road to Revenge: el héroe finlandés se enfrenta a un carnicero del Ejército Rojo en una secuela fantástica | Película

IEn 2022, la película de acción independiente finlandesa Sisu parecía una maravilla de un solo éxito. Al enfrentar a un buscador canoso contra un pelotón entero de nazis, el guionista y director Jalmari Helander prestó atención a las lecciones de Mad Max: Fury Road de George Miller, principalmente que hay un gran valor cinematográfico en pisar el acelerador a lo largo de una línea narrativa única y recta. Ese éxito durmiente rentable ahora produce esta elección de seguimiento, que de alguna manera se siente más expansiva y al mismo tiempo dura menos de 90 minutos.

Después de derrotar a las SS, el héroe indomable Aatami (Jorma Tommila) adquiere una trágica historia de fondo y un nuevo y cruel enemigo de posguerra en el carnicero del Ejército Rojo, Igor Draganov, interpretado por el astuto favorito de James Cameron, Stephen Lang. Una vez más, la economía del enfoque de Helander resulta sorprendente y emocionante. No se han puesto obstáculos innecesarios entre el público y un buen momento en el cine: tenemos una escena de Aatami desmantelando su casa familiar viga por viga y una escena de Draganov saliendo de la cárcel antes de que ambos se crucen en las carreteras secundarias de la Finlandia ocupada por los soviéticos. Ir al grano le da a Helander tiempo para crear escenas en las que Aatami es más inteligente y flanquea el poder del Ejército Rojo; En este sentido, Sisu 2 es más de lo mismo. La buena noticia es que sigue siendo fantástico: un trabajo de acrobacias contundente y de la vieja escuela, cortes limpios y variados e inventivos desde el momento en que Aatami despliega uno de esos rayos para derribar un avión de combate.

Deleitándose con el hermoso paisaje bañado por el sol de su tierra natal, Helander tiene el entusiasmo juvenil de un niño que juega juegos de guerra en el bosque; casi esperas que la madre de alguien llame a todos a tomar el té. Puede que sea caricaturesco (parece elegante para una ratonera lamentablemente fuera de lugar), pero la simplicidad de las tiras cómicas sirve como reprimenda a los éxitos de taquilla más complicados. No necesitas un CGI excesivo con efectos especiales prácticos tan poderosamente convincentes como el rostro desafiante y ensangrentado de Tommila. Mientras tanto, el guión ofrece una nota de gracia tras otra; esas vigas se convierten en un recuerdo, luego en un bote salvavidas y luego en un nuevo comienzo.

Al igual que su protagonista, Helander se aferra a lo esencial, quema el resto y va más y más rápido por conseguirlo. Su película debería generar grandes aplausos en Kiev y, de hecho, en todas partes.