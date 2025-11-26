Se anuncia el sexto concursante para el especial Strictly Christmas

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de Cultura Independiente Recibe las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín Cultura gratuito Recibe las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín Cultura gratuito

El ex cantante de Westlife Brian McFadden ha expresado su “verdadero entusiasmo” por unirse a la alineación del próximo Especial de Navidad Strictly Come Dancing.

El músico irlandés, de 45 años, subirá a la pista de baile icónica junto a la bailarina profesional Michelle Tsiakkas este diciembre.

Hablando en el programa Strictly spin-off Se necesitan dosMcFadden reveló el significado personal de su participación. “Estaba muy emocionado porque mi pequeña hija Ruby está absolutamente obsesionada con Strictly este año”, explicó.

“Así que tan pronto como llega a casa de la escuela, vuelve a ponerlo. Vemos los sábados y domingos todos los días, así que realmente nos involucramos. Y luego, cuando recibí la llamada telefónica para hacer el especial de Navidad, pensé: ‘Tienes que estar bromeando, ¿qué pasa con el momento para eso?’. Así que nuestra familia está tan emocionada en este momento que incluso están mirando en casa”.

McFadden será la sexta celebridad en competir en el programa de este año. ( Imágenes falsas )

A él se unirán otras celebridades que competirán por el trofeo festivo de la bola brillante, incluido el comediante Babatunde Aleshe, la estrella de EastEnders Nicholas Bailey, la cantante de All Saints Melanie Blatt, la personalidad de televisión Scarlett Moffatt y la gladiadora Jodie Ounsley.

McFadden compartió su alegría al reencontrarse con un rostro familiar durante los ensayos. “De hecho, me encontré con Mel el otro día cuando estábamos ensayando. Así que no había visto a Mel desde la época del pop de los 90. Así que fue encantador verla. Pero mira esa formación. Sé que se supone que Scarlett es una bailarina increíble. He oído que es increíble”.

McFadden, nacido en Dublín, dejó Westlife en 2004 y luego formó el dúo Boyzlife con Keith Duffy de Boyzone.

El especial, presentado por Claudia Winkleman y Tess Daly, contará con los jueces Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse y Anton Du Beke. Seis parejas competirán para ser coronados campeones de Navidad, tras la victoria del año pasado del artista drag Tayce y Kai Widdrington.

El episodio será la última aparición en Strictly para Winkleman y Daly después de anunciar que la serie actual será la última.

Mira Apple TV+ gratis durante 7 días Sólo nuevos suscriptores. £9,99/mes. después de la prueba gratuita. Planifique renovaciones automáticas hasta su cancelación. Pruébalo gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si te registras en este servicio ganaremos comisiones. Estos ingresos ayudan a financiar el periodismo en The Independent.

Mira Apple TV+ gratis durante 7 días Sólo nuevos suscriptores. £9,99/mes. después de la prueba gratuita. Planifique renovaciones automáticas hasta su cancelación. Pruébalo gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si te registras en este servicio ganaremos comisiones. Estos ingresos ayudan a financiar el periodismo en The Independent.

La pareja dio la noticia en octubre cuando compartieron una declaración en video en el feed de Instagram de Daly, describiendo su tiempo en el programa como “un sueño absoluto”.

Los espectadores pueden captar el Especial de Navidad Strictly Come Dancing en BBC One y BBC iPlayer esta Navidad.