Se subastarán pinturas de Bob Ross creadas en un icónico programa de televisión

Tres pinturas originales del icónico artista televisivo Bob Ross se subastarán el martes en Bonhams en Los Ángeles, y la venta apoyará a las estaciones de televisión pública de Estados Unidos.

Organizado por la Televisión Pública Estadounidense (APT), este evento es parte del lanzamiento más grande de originales de Ross jamás ofrecido.

Se subastarán un total de treinta pinturas y todos los ingresos netos se destinarán a la radiodifusión pública.

Dos de las obras fueron creadas en el popular programa de PBS de Ross. La alegría de pintar, que se emitió durante 11 años desde enero de 1983 hasta mayo de 1994.

Ross también pintó un paisaje marino sobre un lienzo vertical para un libro instructivo.

La idea de la subasta surgió de Joan Kowalski, presidente de Bob Ross Inc., que gestiona la propiedad intelectual y el legado del artista.

Kowalski se inspiró después de que dos pinturas de Ross de propiedad privada se vendieran a precios elevados en Bonhams a principios de 2025. Luego se puso en contacto con APT, con la esperanza de que una venta mayor pudiera ayudar a compensar las recientes pérdidas de fondos federales.

abrir imagen en la galería La venta, organizada por la Televisión Pública Estadounidense (APT), es parte del mayor lanzamiento de originales de Ross jamás ofrecido al público. ( Bob Ross Inc. vía AP )

“Fue simplemente una idea que tuve en la cabeza en medio de la noche”, dijo Kowalski. “No tengo idea de si funcionaría o no, pero poco a poco, junté las piezas y decidí que era realmente una gran idea. Y decidí que probablemente es algo que Bob habría decidido hacer si todavía estuviera aquí”.

La subasta llega en un momento de tensión financiera para los medios públicos.

En julio de 2025, el Congreso eliminó 1.100 millones de dólares en fondos federales para la Corporación de Radiodifusión Pública, cumpliendo el objetivo del presidente Donald Trump de retirar fondos a los medios públicos.

Gabriella Jones-Litchfield, presidenta de GJL Media y consultora de APT, dijo que la subasta refleja la creencia de Ross de que la televisión pública debería ser accesible para todos.

“Ya sea que estés en una zona rural de Estados Unidos o en una ciudad importante… la televisión pública está ahí para esas personas y para nosotros”, dijo.

“Ahora necesitamos desesperadamente cubrir esta brecha, esta brecha de financiación y pensar realmente en el futuro de lo que es la televisión pública y cómo podemos sobrevivir en el futuro”.

abrir imagen en la galería La idea de la subasta surgió de Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross Inc., la empresa que gestiona la propiedad intelectual, la marca y el legado de Ross. ( PBS )

Aaron Bastian, director senior de pinturas occidentales y de California en Bonhams, dijo que sus esperanzas en la subasta son altas.

“Es un riesgo. No sabes lo que va a pasar”, dijo Bastian.

“Con suerte, la gente abrirá un poco sus corazones y sus billeteras, sabiendo que el dinero se destinará a una buena causa y podrán llevarse la pintura a casa”.

Ross murió el 4 de julio de 1995 a la edad de 52 años. Su estilo de enseñanza amable y su filosofía optimista ayudaron a convertirlo en un ícono cultural. Su popularidad ha llegado recientemente a audiencias más jóvenes gracias a las redes sociales y las plataformas de streaming.