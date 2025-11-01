The Beatles: confirmados los actores que interpretan a las esposas de los Fab Four en las películas de Sam Mendes | Las películas de los Beatles

La ambiciosa película de Sam Mendes sobre los Beatles en cuatro partes ha confirmado el casting de cuatro papeles femeninos principales.

Sony Pictures anunciada oficialmente que Mia McKenna-Bruce interpretará a Maureen Cox, con Saoirse Ronan como Linda Eastman, Anna Sawai como Yoko Ono y Aimee Lou Wood como Pattie Boyd. Se rumoreaba fuertemente que los cuatro estaban en la fila para sus papeles, pero recién ahora se ha confirmado su participación.

Cada una de las cuatro mujeres de la vida real jugó un papel importante en la historia de los Beatles. Cox conoció al baterista Ringo Starr cuando tenía 15 años como peluquero en prácticas en 1962, cuando la banda todavía era habitual en el club Cavern de Liverpool; se casaron en 1965 pero se divorciaron 10 años después. Eastman fue un fotógrafo que conoció a Paul McCartney en 1967; se casaron en 1969 y ella se unió a su banda Wings posterior a los Beatles y actuó regularmente con él hasta su muerte en 1998. Ono, artista y músico, conoció a John Lennon en 1966; se casaron en 1969 después de que Lennon se divorciara de su primera esposa, Cynthia, y permanecieron juntos hasta la muerte de Lennon en 1980. Boyd, una exitosa modelo, conoció a George Harrison en 1964 en el set de la película de los Beatles A Hard Day’s Night; se casaron en 1966 y se divorciaron en 1977 después de que ella se convirtiera en objeto de atención por parte del amigo de Harrison, Eric Clapton, quien coescribió la canción Layla de 1970 sobre ella.

Mendes dijo en un comunicado: “Maureen, Linda, Yoko y Pattie son cuatro figuras fascinantes y únicas por derecho propio, y estoy encantado de que hayamos logrado persuadir a cuatro de las mujeres más talentosas que trabajan en el cine hoy en día para que se unan a esta increíble aventura”.

Actualmente titulado The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, el proyecto de Mendes se anunció por primera vez en 2024 con el objetivo de realizar cuatro películas de ficción independientes, una para cada miembro de la banda. En abril, se anunció el casting de los miembros de la banda (Paul Mescal como McCartney, Harris Dickinson como Lennon, Barry Keoghan como Starr y Joseph Quinn como Harrison) y en mayo surgieron informes de que los escritores galardonados Jez Butterworth, Peter Straughan y Jack Thorne habían sido contratados para trabajar en las películas.