‘The White Lotus’ experimentó un aumento en las búsquedas de un medicamento para la ansiedad. Los médicos dan una dura advertencia

Regístrese para recibir nuestro correo electrónico gratuito Health Check para recibir análisis exclusivos de la semana en salud Obtenga nuestro correo electrónico gratuito de control de salud Obtenga nuestro correo electrónico gratuito de control de salud

En la tercera temporada de El loto blanco – el exitoso drama sobre huéspedes ricos y con problemas en complejos turísticos de lujo y el personal obligado a lidiar con ellos – matriarca Victoria Ratliff ensalza los beneficios del medicamento lorazepam sobre su ansiedad social y problemas para dormir, lo que llevó a su marido a robar su alijo para hacer frente a sus propios oscuros secretos.

Pero esta semana, los investigadores emitieron una severa advertencia después de descubrir que las búsquedas del medicamento en Google aumentaron en 1,6 millones en las 12 semanas durante y después del lanzamiento de la temporada en febrero. Estas búsquedas incluyeron cómo y dónde conseguir el medicamento en línea.

“Para el tratamiento de la ansiedad, el lorazepam normalmente se prescribe a corto plazo porque su uso a largo plazo puede provocar tolerancia y dependencia, así como un mal uso”, dijo el Dr. Kevin Yang de la Facultad de Medicina de UC San Diego en un comunicado. declaración Viernes.

Victoria Ratliff, interpretada por la leyenda del cine independiente Parker Posey, a menudo combina la droga con vino blanco en el programa de HBO, lo que la lleva a volverse loca y arrastrar las palabras. Su marido, el financiero Timothy, interpretado por Jason Isaacs, también bebe mientras toma la droga y desarrolla dependencia a las pastillas.

Pero beber mientras se toma lorazepam puede provocar que las personas entren en coma. Advirtió el doctor Yang.

abrir imagen en la galería Los personajes de White Lotus, Victoria y Timothy Ratliff, interpretados por Jason Isaacs (izquierda) y Parker Posey, abusaron del ansiolítico común lorazepam durante la tercera temporada. El programa se emitió en febrero. ( HBO )

“No sólo lo tomaría, sino que también lo combinaría con alcohol, lo cual sabemos que es muy peligroso”, añadió.

Yang dijo que los estudios han demostrado casi una de cada cinco personas a quienes se les prescribe el clase de medicamentos benzodiazepinasque se sabe que ralentizan la actividad del cerebro y del sistema nervioso, eventualmente terminan abusando de las drogas.

Dijo que estaba preocupado porque el programa enfatizaba los beneficios del lorazepam, pero no riesgos potenciales y efectos secundariosincluida la dependencia, la depresión respiratoria (una afección que provoca una respiración superficial) y el deterioro cognitivo.

“En realidad, no refleja ninguno de los efectos adversos que podrían surgir al tomar demasiado o al suspenderlo de repente”, dijo.

Un pico preocupante

El investigación de Yang y su equipo examinaron las tasas de búsqueda de lorazepam en Google entre enero de 2022 y febrero de 2025 y descubrieron que las tasas se habían mantenido estables antes del lanzamiento de la tercera temporada de “The White Lotus”.

Si bien las búsquedas de lorazepam aumentaron, las consultas de otras benzodiazepinas, como alprazolam y clonazepam, se mantuvieron en los niveles esperados durante el mismo período de 12 semanas.

Aún se desconoce si a las personas realmente se les recetó el medicamento después de ver el programa. No se puede obtener legalmente el medicamento sin receta.

“Esto muestra que podría haber un subconjunto de personas que realmente quieran descubrir cómo obtener ese medicamento en línea”, dijo el Dr. Eric Leas, profesor asistente en UC San Diego.

Un salto en el uso y en el mal uso

A alrededor del 5 por ciento de la población estadounidense se le han recetado benzodiazepinas, y su uso aumentó casi a la mitad entre 1996 y 2013 entre los adultos de mediana edad.

abrir imagen en la galería Los personajes de White Lotus, Victoria y Timothy Ratliff, interpretados por Jason Isaacs (izquierda) y Parker Posey, a menudo bebían alcohol mientras tomaban lorazepam. El Dr. Yang dice que hacerlo es “muy peligroso” ( HBO )

En 2019, los farmacéuticos estadounidenses surtieron aproximadamente 92 millones de recetas de benzodiazepinas, el 20 por ciento de las cuales (más de 18 millones) fueron de lorazepam, según el Centros americanos de adicciones.

Si bien en general es seguro tomar lorazepam según las indicaciones, 4,8 millones de personas de 12 años o más abusaron de lorazepam y otras benzodiazepinas recetadas en 2020, según los expertos en adicciones.

la comida para llevar

Cualquiera que quiera tomar medicamentos debe hablar primero con un médico, enfatizó Yang. “Mi sugerencia sería tomar con cautela todo lo que se muestra en los medios de comunicación, ya sea en la televisión, el cine o la música”, añadió.

Yang recomienda que los motores de búsqueda proporcionen advertencias cuando las personas buscan información sobre el medicamento. El resultado de el independiente búsqueda en Google de Se incluye “cómo recetar lorazepam” una declaración sobre la consulta a un profesional de la salud y una advertencia sobre riesgos potenciales. Sin embargo, otra búsqueda de “cómo conseguir lorazepam” no resultó en una advertencia.

El médico también aconsejó que la industria del entretenimiento y los productores de programas tomen nota del impacto potencial del uso de drogas representado en el comportamiento de los espectadores y desarrollen mejores prácticas en torno a este tipo de contenido.

El final de la tercera temporada de “The White Lotus” atrajo 6,2 millones de espectadores en abril, una de las mayores audiencias de cualquier serie de HBO.

HBO no respondió de inmediato a El Independiente’s solicitud de comentarios.