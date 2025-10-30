Traidores famosos en vivo: Fieles a ser ‘asesinados’ a plena vista tras la eliminación de Jonathan Ross

El Traidores famosos Los concursantes finalmente lo hicieron y atraparon al primer Traidor del juego cuando Jonathan Ross fue desterrado dramáticamente en el episodio del miércoles.
En uno de los aspectos más destacados de la serie hasta el momento, Jonathan fingió ser un Fiel hasta el final, revelándose como un Traidor solo con las palabras finales de su discurso de salida.
Ross recibió seis de los ocho votos en la mesa redonda, incluidos dos de sus compañeros traidores, y la acusación en su contra fue encabezada por el jugador de rugby Joe Marler. La comediante Lucy Beaumont fue “asesinada” al comienzo del episodio en el primer asesinato cara a cara.
Aliviados, el resto de los concursantes celebraron después de finalmente atrapar a un Traidor, pero el ambiente pronto se volvió serio nuevamente cuando Claudia Winkleman reveló que los dos traidores restantes, el comediante Alan Carr y la cantante Cat Burns, tendrían que llevar a cabo su próximo “asesinato” a plena vista.
Sin embargo, no será fácil para Cat y Alan, ya que tendrán que asesinar a un Fiel durante una cena haciendo un brindis y diciendo: “La despedida es un dolor tan dulce”, seguido del nombre de la víctima. En un giro adicional, a partir de ahora, los concursantes no tendrán que revelar si son Fieles o Traidores una vez que sean eliminados, lo que añade una capa adicional de engaño al juego.
¿Descubrirán los Fieles otro Traidor o será una victoria para Cat y Alan en la final de la próxima semana?
Los traidores famosos continúa el jueves a las 9 p. m. en BBC One.
Veamos nuevamente el discurso de Jonathan.
Quedan sólo 60 minutos hasta el episodio de esta noche. Para saciar la sed de traidor, aquí está el sensacional discurso de destierro de Jonathan del episodio del miércoles:
Greg Evans30 de octubre de 2025 20:00
Publicación de apreciación del trabajo de detective de Joe Marler
Aquí hay una prueba más de que Joe no es sólo puro entretenimiento sino también un detective muy astuto.
En el episodio del miércoles, Kate les dijo a Jonathan y Alan que existía la posibilidad de que los Traidores comenzaran a enfrentarse entre sí y votar por ellos en la mesa redonda (que es lo que sucedió).
Tanto Jonathan como Alan sugirieron que esto era una “tontería”. Cuando Kate le transmitió esta información a Joe, él le sugirió al presentador de GMB que había estado hablando con dos Traidores.
Si todos escucharan a Joe, probablemente ya estaríamos en la segunda serie de Traidores…
Greg Evans30 de octubre de 2025 19:30
Tom Daley revela la adorable reacción de su hijo ante el ‘asesinato’
Apareciendo en El único espectáculo El martes (27 de octubre), el hombre de 31 años dijo que su hijo Robbie comenzó a llorar cuando vio a su padre “asesinado” por los traidores Alan Carr, Jonathan Ross y Cat Burns en el episodio tres del programa.
“Ay, papá mío”, gritó mientras veía el programa con sus dos padres; Daley y Dustin Lance Black.
Después de que Daley le asegurara al niño de siete años que estaba bien en la vida real, respondió: “Está bien, pero quería que ganaras. Odio a los traidores”.
Obispo acebo30 de octubre de 2025 19:00
Lucy Beaumont revela quién cree que ganará el premio Celebrity Traitors
La comediante Lucy Beaumont se quedó sin aliento cuando vio quiénes eran los traidores en el episodio del miércoles por la noche del exitoso programa BBC One.
Ella era una de los tres fieles que habían sido señalados como asesinos al ser invitados a encontrarse con la presentadora Claudia Winkleman en un tablero de ajedrez gigante en la oscuridad de la noche.
Beaumont, de Hull, fue seleccionado por los traidores (el comediante Alan Carr, el presentador de televisión Jonathan Ross y la cantante Cat Burns), que suelen matar en secreto.
hablando en Los traidores: descubiertos, Beaumont dijo: “Dios, fue un gran shock. Quiero decir, fue bastante emocionante, pero fue realmente inquietante cuando obtuvieron las capas.
“Nosotros (Beaumont y Burns) nos estábamos volviendo muy buenos amigos, y yo confiaba totalmente en ella, sí, cuando ella dijo que no, porque fue como, cierto, al menos nos tenemos el uno al otro”, dijo.
“Todavía no puedo creerlo. Se jugó muy bien. Creo que ella ganará, porque siempre hay alguien a quien incriminarías antes que ella”.
Greg Evans30 de octubre de 2025 18:30
¿Qué concursantes quedan?
Aquí hay un recordatorio rápido de qué concursantes quedan en Celebrity Traitors
– David Olusoga: Fiel
– Kate Garraway: Fiel
– Nick Mohammed: Fiel
A esta altura del programa, es probable que al menos un Traidor, ya sea Alan o Cat, esté en la final. Si los Fieles no logran desterrar a todos los Traidores antes del final del juego, entonces los Traidores habrán ganado y reclamarán el premio en metálico. Si todos los Traidores son eliminados, los ganadores se dividen entre los Fieles restantes.
Greg Evans30 de octubre de 2025 18:00
Un lugar para celebrar bodas que alguna vez fue propiedad de un comerciante de opio: dentro del castillo de Celebrity Traitors
“A este juego no le importa quién eres”, declara la presentadora Claudia Winkleman al comienzo de la nueva serie de celebridades, caminando por el sombrío Gran Salón del Castillo de Ardross, una casa y finca del siglo XIX al norte de Inverness, en las Tierras Altas de Escocia.
“Aquí, sus vidas glamorosas no cuentan para nada”, les dice a celebridades como Paloma Faith, Stephen Fry, Jonathan Ross y Alan Car.
Ardross Castle se utiliza tanto en la versión británica del programa como en la adaptación estadounidense presentada por el actor escocés Alan Cumming.
Las misiones del día se desarrollan in situ, mientras que las discusiones, la acción y los destierros se filman en los lujosos interiores del castillo.
Isobel Lewis tiene todo lo que necesitas saber sobre el impresionante edificio:
Greg Evans30 de octubre de 2025 17:30
¿Cuánto se les paga a los famosos traidores y qué premio recibirá el ganador?
La primera edición de Traidores famosos está entrando en sus apasionantes últimas semanas, con un enorme premio en juego.
Según los informes, las celebridades recibirán una tarifa fija de £40.000 por aparecer en la serie.
Greg Evans30 de octubre de 2025 17:00
Marler ‘nació para jugar’ contra los traidores y es un coprotagonista alucinante, dice un amigo del rugby
Joe Marler “nació para jugar” y está “alucinando” a todos sus compañeros de reparto en el programa de la BBC, según su amigo y ex compañero de equipo de Inglaterra y Harlequins, Danny Care.
Care le dijo a talkSPORT: “Tan pronto como me dijo que iba a participar, dije, creo que puedes ganarlo, porque nació para jugar ese juego, realmente lo es, y nadie podrá resolverlo, y ahora está allí con celebridades de primer nivel, y como puedes ver, los está deformando a todos.
“No tienen idea de qué está hablando.
“Anoche pensé que podría ser el primer cambio de mesa redonda, y pensé que iba a golpear a Jonathan Ross, lo cual pensé que sería increíble, porque había visto esos ojos antes, estaba enojado.
“Lo está haciendo increíble, todos estamos muy orgullosos de él y sí, lo está logrando”.
Continuó: “Tiene una constitución diferente en estatura física y en la forma en que se relaciona con la gente.
“Esos ojos azul nacarado pueden derretirte, pero también pueden hacerte daño.
“He visto esos ojos antes, en los que se enoja, y luego he visto a personas sufrir bastante daño físico inmediatamente después, así que sí, estaba un poco preocupado por algunas de esas celebridades alrededor de la mesa, pero no, también es uno de los tipos más inteligentes que he conocido.
“Él recuerda todo y creo que es la manera perfecta de jugar ese juego”.
Greg Evans30 de octubre de 2025 16:30
Los mejores momentos de Jonathan Ross como el ‘Big Dog’
Por fin, el Gran Perro ya no existe.
Desde el comienzo de la serie, los Faithfuls habían estado operando bajo la “teoría del Gran Perro”, una idea propuesta inicialmente por Joe Marler que sugería que la presentadora Claudia Winkleman habría seleccionado al menos una celebridad masculina muy famosa para ser parte del equipo de los Traidores, lo que significa que los jugadores tenían sus ojos puestos en Ross y Stephen Fry, quienes posiblemente sean los concursantes más conocidos de este año.
Pero de alguna manera, Ross sobrevivió a varias mesas redondas mientras desviaba a los Fieles y se convertía en su líder no oficial.
Ellie Muir recuerda sus mejores y más importantes momentos en el programa:
Greg Evans30 de octubre de 2025 16:00