Traidores famosos en vivo: Fieles a ser ‘asesinados’ a plena vista tras la eliminación de Jonathan Ross

Traidores famosos: Jonathan Ross da un discurso de salida icónico

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de Cultura Independiente Recibe las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín Cultura gratuito Recibe las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín Cultura gratuito

El Traidores famosos Los concursantes finalmente lo hicieron y atraparon al primer Traidor del juego cuando Jonathan Ross fue desterrado dramáticamente en el episodio del miércoles.

En uno de los aspectos más destacados de la serie hasta el momento, Jonathan fingió ser un Fiel hasta el final, revelándose como un Traidor solo con las palabras finales de su discurso de salida.

Ross recibió seis de los ocho votos en la mesa redonda, incluidos dos de sus compañeros traidores, y la acusación en su contra fue encabezada por el jugador de rugby Joe Marler. La comediante Lucy Beaumont fue “asesinada” al comienzo del episodio en el primer asesinato cara a cara.

Aliviados, el resto de los concursantes celebraron después de finalmente atrapar a un Traidor, pero el ambiente pronto se volvió serio nuevamente cuando Claudia Winkleman reveló que los dos traidores restantes, el comediante Alan Carr y la cantante Cat Burns, tendrían que llevar a cabo su próximo “asesinato” a plena vista.

Sin embargo, no será fácil para Cat y Alan, ya que tendrán que asesinar a un Fiel durante una cena haciendo un brindis y diciendo: “La despedida es un dolor tan dulce”, seguido del nombre de la víctima. En un giro adicional, a partir de ahora, los concursantes no tendrán que revelar si son Fieles o Traidores una vez que sean eliminados, lo que añade una capa adicional de engaño al juego.

¿Descubrirán los Fieles otro Traidor o será una victoria para Cat y Alan en la final de la próxima semana?

Los traidores famosos continúa el jueves a las 9 p. m. en BBC One.