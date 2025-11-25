Trump quiere revivir la franquicia Rush Hour. ¿Está pensando en regresar a Hollywood? | Película

Se dice que en el año 328 a. C., después de haber hecho que los imperios se arrodillaran ante él, Alejandro Magno lloró… porque ya no había más mundos que conquistar.

De manera similar, después de haber resuelto los problemas de Oriente Medio y Ucrania con sólo un par de tecnicismos que resolver y poner fin también a tantas otras guerras, Donald Trump también puede verse tentado a sollozar por haberse quedado sin tareas importantes. Y, sin embargo, justo cuando está a punto de arrodillarse angustiado sobre la alfombra de la Oficina Oval, aparentemente se está animando ante la idea de un desafío más poderoso.

¡Puede revivir la franquicia de películas Rush Hour!

Larry Ellison, el mayor accionista de Paramount Skydance –que, a principios de este año, como Paramount Global, resolvió una demanda con Trump no muy diferente a la que recientemente amenazó con la BBC– ha supuestamente apoyado por el comandante en jefe para revivir las cariñosamente recordadas películas de Rush Hour: las divertidas aventuras de policías amigos protagonizadas por Chris Tucker y Jackie Chan.

Se dice que una cuarta película de Rush Hour es una parte central del proyecto de segundo mandato de Trump: un sueño de reintroducir algo de masculinidad pasada de moda en la cultura de Hollywood y, además, crearía algo de empleo para ese desagradable hombre de Tinseltown que dirigió las tres primeras películas de Rush Hour: Brett Ratner.

Ratner fue acusado de agresión sexual en 2017, acusaciones que él negó. Pero, con acceso privilegiado, ahora ha dirigido un documental de 40 millones de dólares sobre Melania Trump, el tipo de película que sólo puede describirse como “suave”.

¿El mundo realmente necesita o quiere Rush Hour 4? Si así fuera, ¿seguramente ya lo tendríamos? Las fuerzas del mercado en la jungla darwiniana brutalmente comercial del cine de franquicia habrían creado Rush Hour 4. O al menos lo habrían reiniciado para transmitir televisión con un elenco más joven y tal vez David Harbour como el ceñudo jefe de policía.

La idea de la serie Rush Hour es una extraña pareja de dos policías: James Carter (Chris Tucker) de la policía de Los Ángeles y Yan Naing Lee (Jackie Chan) de la policía de Hong Kong. Ambos interpretan una comedia de “pez fuera del agua” (el agua es la cultura de cada uno) con una comedia sexual muy amplia y posiblemente problemática. Y, por supuesto, hay muchas peleas, con Tucker dándonos algunos golpes totalmente estadounidenses y Chan realizando algunos escandalosos movimientos de artes marciales.

Todo es algo estereotipado y poco exigente y a Donald le encanta. ¿Será que Rush Hour 4 incluirá uno de sus cameos de madera o algo más? O podría ser que el presidente esté –al igual que Arnold Schwarzenegger– empezando a vislumbrar un retorno pospolítico al glamoroso mundo del espectáculo. Quizás desee producir además de protagonizar.

Pero existe otra posibilidad. Recientemente, Trump fue el anfitrión del alcalde electo socialista demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani; la reunión que muchos pensaron que sólo podría terminar en el tipo de reprimenda que el presidente le dio notoriamente a Volodymyr Zelenskyy en su primer encuentro. Pero no. Todo fueron sonrisas. Un bromance muy inesperado parecía estar a la vista. ¿Podría ser que a Trump le guste la idea de la hora punta porque es tan… inclusiva? Un negro y un asiático unidos bajo la bandera estadounidense. ¿Mamdani finalmente ha suavizado la visión del mundo de Trump? Si es así, y si el resultado es Rush Hour 4, bueno, podría haber sido peor.