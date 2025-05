Donde Washington encaja en el ranking de fútbol post-spring top 25 (más 5)

La rotación del portal de transferencia se ha desacelerado, se establece el cuerpo técnico, se establece la práctica de primavera y el primer sábado de la temporada está a solo 16 fines de semana de distancia.

Alimentamos todos los movimientos de la lista a la supercomputadora de la línea directa y establecimos el dial para 10,000 simulaciones.

Es una broma.

Agarramos el sobre más cercano, lo volteamos y garabateamos la siguiente actualización de Nuestro ranking de mediados de enero.

1. Clemson

Los Tigres están cargados de selecciones de draft de la NFL de alta ronda en ambos lados del scrimmage, poseen uno de los mejores quarterbacks del país (Cade Klubnik), mejoró su perspicacia táctica al contratar a Wiz Tom Allen de Penn State y, de manera crucial, tener el calendario ACC manejable. Todo apunta al programa de Dabo Swinney que regresa al centro del escenario después de varias temporadas en el fondo. (Anterior: 2)

2. Estado de Penn

La parte superior del Big Ten está cargado, como de costumbre. Pero Penn State, no Ohio State o Oregon, posee la lista más adecuada para una carrera en el título nacional. La principal diferencia: los Nittany Lions tienen un mariscal de campo que regresa, Drew Allar, mientras su competencia comienza de nuevo en el puesto. Además, Penn State deslizó el autor intelectual defensivo Jim Knowles de los Buckeyes, todo lo cual deja a James Franklin sin excusas en la carrera de la conferencia. (Anterior: 3)

3. Texas

Los Longhorns son una elección popular para el puesto número 1 en las clasificaciones posteriores a la primavera como esta. Y para estar seguros, la lista de Steve Sarkisian rezuma talento de la NFL. Pero Texas se vio afectado por el desgaste en la línea secundaria y a lo largo de la línea ofensiva, y el calendario de la carretera es un desafío con una apertura de temporada en el estado de Ohio y viajes a Florida y Georgia. Además, nos preguntamos si Arch Manning tiene más defectos de lo que sugiere la narrativa popular. (Anterior: 4)

4. Notre Dame

Para cualquier otro equipo, un mariscal de campo titular novato nos daría una pausa. Pero la línea ofensiva estelar de Notre Dame y el juego dinámico de carrera, combinado con una defensa robusta, mitigarán cualquier curva de aprendizaje que enfrenta CJ Carr mientras se hace cargo de Riley Leonard. No confundas a los irlandeses con una maravilla de un año: el entrenador Marcus Freeman está reclutando en el nivel necesario para llegar regularmente a los playoff de fútbol universitario. (Anterior: 5)

5. Estado de Ohio

Algunos podrían ver esta ubicación como equivalente a la blasfemia de clasificación. Después de todo, los Buckeyes tienen los mejores jugadores ofensivos y defensivos del país en el receptor Jeremiah Smith y la seguridad Caleb Downs, respectivamente. Pero la situación de mariscal de campo está inestable, los coordinadores son nuevos, y sospechamos que podría haber una decepción persistente después de una carrera emocional de la derrota de Michigan al Campeonato Nacional. (Anterior: 1)

6. Florida

El chisporroteante final que trasladó a Billy Napier del asiento caliente (temporalmente) y preparó el escenario para una temporada innovadora por el mariscal de campo DJ Lagway (posiblemente) nos ha dado razones para creer en los Gators (por ahora). Sabremos si esta perspectiva es apropiada a mediados de octubre, después de que Florida termine un tramo de cuatro juegos en cinco semanas contra LSU, Miami, Texas y Texas A&M, con tres de los cuatro en el camino. (Anterior: 10)

7. Oregon

El desgaste fue pesado en Eugene, donde los Ducks enviaron un récord escolar de 10 jugadores al draft de la NFL. Pero la construcción de la lista ha sido de tal calidad bajo Dan Lanning, tanto a través del portal de transferencia como a la antigua forma, que queda suficiente talento para alimentar otra carrera de playoffs. Por supuesto, esto supone que los Ducks evocan un juego de mariscal de campo efectivo de Dante Moore, el primer estudiante de primer año en comenzar para Oregon desde Tyler Shough en la temporada de la pandemia. (Anterior: 7)

8. Georgia

Los Bulldogs no fueron tan nítidos con los detalles en 2024 como generalmente están bajo Kirby Smart, y esperamos que eso cambie en el otoño. Pero el calendario es brutal, nuevamente, y cualquier evaluación del presunto mariscal de campo titular Gunnar Stockton es mera conjetura. Cabe destacar: Smart revisó su sala de receptores y agregó la sucursal de Zachariah de la USC. Pero él no es exactamente un producto probado cuando se alineó afuera. (Anterior: 6)

9. Illinois

Dirigido por uno de los mejores quarterbacks que regresan, Luke Altmyer, los Illini están listos para una temporada en el centro de atención similar a lo que Indiana experimentó el año pasado. Nuestra condena se basa en parcialmente en el impulso restante desde 2024, cuando ganaron 10 juegos, y en gran medida en el horario de conferencia favorable: Bret Bielema y Co. no juegan a Michigan, Penn State o Oregon. (Anterior: 8)

10. Alabama

Nuestra perspectiva para la marea carmesí se ha iluminado con la llegada del coordinador ofensivo Ryan Grubb, quien fue despedido por los Seahawks después de una temporada y se unirá a su antiguo jefe, Kalen DeBoer, en Tuscaloosa. El cronograma de no conferencia presenta Florida State y Wisconsin, mientras que la alineación de enemigos de la SEC incluye a Georgia, Tennessee, LSU y Carolina del Sur. (Anterior: 15)

11. Brigham Young

Los Cougars fueron subestimados la mayor parte del año pasado, tanto por los encuestadores como por el Comité de Selección de CFP, y lo mismo ha sido cierto durante la temporada baja. Pero con el mariscal de campo Jake Retzlaff regresando y Byu con hambre para dar el paso final, al campeonato Big 12, esperamos que el éxito continúe y el carro crezca. (Anterior: 9)

12. Texas Tech

La clase de transferencia de segundo clasificado en el país cuenta con 13 jugadores con calificaciones de cuatro estrellas y, gracias al dinero nulo, se encuentra en Lubbock. Agregue una línea sólida de retornados, y los Red Raiders podrían ganar el Big 12, un desarrollo que, de hecho, sería muy grande 12. Gestionar las expectativas será fundamental para un programa que no haya producido 10 (o más) victorias desde la era de Mike Leach a fines de la década de 2000. (Anterior: 11)

13. LSU

Los Tigres se sientan en la cima de la clasificación del portal de transferencia 247Sports con una clase entrante que cuenta con 12 jugadores de cuatro estrellas. Agregue un mariscal de campo veterano y talentoso en Garrett Nussmeier, y el entrenador Brian Kelly tiene todo lo que necesita para silenciar a los críticos, afirmar en la SEC y llegar a la PPC. El primer partido de la temporada en Clemson dará forma a todo lo que sigue. (Anterior: no clasificado)

14. Miami

Cuando se trata de adquirir talento, pocos entrenadores son mejores que Mario Cristobal. Cuando se trata de maximizar el talento, bueno, dejemos esa discusión para otro momento. (Anterior: 13)

15. Oklahoma

Después de ganar solo seis juegos en 2024 y terminar 124º en el FBS en yardas por juego, los Soonhaule revisaron su ofensiva con el nuevo coordinador Ben Arbuckle y el mariscal de campo John Mateer del estado de Washington y el corredor Jaydn Ott de Cal. Suponiendo que la defensa es respetable, Oklahoma debería ganar suficientes juegos para empujar al entrenador Brent Venables fuera del asiento caliente. (Anterior: no clasificado)

16. Louisville

El Cardenal ganó en silencio nueve juegos la temporada pasada, molestó a Clemson, luego perdió al mariscal de campo Tyler Shough ante el draft de la NFL. Pero un reemplazo está alineado y listo para rodar: Miller Moss, el ex mariscal de campo de la USC que lanzó seis touchdowns en el Holiday Bowl de 2023 contra … Louisville. No es de extrañar que Jeff Brohm estuviera interesado en los servicios de Moss. (Anterior: no clasificado)

17. Estado de Boise

El regreso del mariscal de campo Maddux Madsen ayudará a compensar la pérdida del trasero Ashton Jeantty, pero otro título de Mountain West y boleto para el PCP dependen en gran medida del éxito de los Broncos en la línea de scrimmage, en particular, llenando el vacío dejado por el extremo defensivo Ahmed Hassanein. El viaje del 4 de octubre a Notre Dame ofrecerá la misma oportunidad para el combustible de cohetes del currículum que el thriller en Oregon proporcionó la temporada pasada. (Anterior: 14)

18. Estado de Iowa

Nuestras disculpas si le dijeron que no habría matemáticas, pero aquí está la ecuación: Matt Campbell + un mariscal de campo veterano (Rocco Becht) + dos juegos clave en casa (BYU y Arizona State) = éxito de alto nivel en Ames. Quizás incluso un título de conferencia. (Anterior: 18)

19. Nebraska

La línea directa fue un año antes con nuestras expectativas para los Cornhuskers en 2024. Resulta que el entrenador Matt Rhule necesitaba un ciclo de reclutamiento más para crear una alineación capaz de apoyar al mariscal de campo Dylan Raiola, encontrar el PlayCaller correcto (Dana Holgorsen) y prosperar en el Big Ten. (Anterior: 24)

20. Estado de Arizona

No dudamos de que la fórmula del entrenador Kenny Dillingham puede funcionar una vez más, especialmente con una combinación de receptor de quarterback como Sam Leavitt y Jordyn Tyson. Pero las expectativas elevadas cambiarán la dinámica interna. Los Sun Devils no atraparán a nadie por sorpresa ni pasarán tres meses jugando con dinero de la casa. Y no tendrán Cam Skattebo para borrar los errores. (Anterior: 16)

21. Carolina del Sur

Estamos tomando una visión más sombría de los Gamecocks que muchos, precisamente porque son una elección moderna para desafiar el título de la SEC después de su fuerte temporada 2024. Dicho esto, el mariscal de campo Lanorris Sellers podría muy bien demostrar que nos equivocamos. (Anterior: 25)

22. Utah

La línea directa apostaría a la casa en una temporada de devolución en Salt Lake City con el PlayCaller Jason Beck y el mariscal de campo Devon Dampier como las chispas gemelas que llegan desde Nuevo México, además de un tándem ofensivo estelar en Tandem en Spencer Fano y Caleb Lomu. Pero para ser claros, la apuesta implicaría su casa, no la nuestra. Es el Big 12, después de todo. (Anterior: 22)

23. SMU

Los mismos desafíos que enfrenta el estado de Arizona están presentes con los Mustangs, que deben administrar las expectativas y navegar por un horario ACC en el que obtendrán la mejor oportunidad de cada oponente. A menudo es más difícil replicar el éxito que alcanzarlo la primera vez. (Anterior: 23)

24. USC

Ningún equipo es más interesante que USC cuando combinas el calor en el entrenador de cuarto año Lincoln Riley, la lista masiva y las revisiones del personal y el telón de fondo del movimiento Big Ten. Este es un año gigantesco para los troyanos. Las piezas están en su lugar para ocho o nueve victorias, no juegan a Ohio State o Penn State, pero solo si Riley puede aprovechar al máximo su lista. (Anterior: no clasificado)

25. Michigan

La suspensión de dos juegos para el entrenador Sherrone Moore informó el lunes no amortigua nuestro pronóstico para los Wolverines. Asumimos que la ofensiva mejora (un mejor juego de mariscal de campo) y la defensa regresa (grandes pérdidas para la NFL), y esas dinámicas esencialmente se equilibran. (Anterior: 21)

Y cinco más para ver:

26. Indiana

27. Estado de Florida

28. Tennessee

29. Washington

30. Estado de Kansas

También considerado: Army, Auburn, Baylor, Colorado, Duke, Georgia Tech, Iowa, Marshall, Memphis, Mississippi, Missouri, Navy, Syracuse, TCU, Texas A&M y Tulane.