Rolly Romero envía un mensaje a Ryan García: ‘Acércate a Dios’

Rolando Romero está viviendo el mejor momento de su carrera. El pasado fin de semana en Times Square, sorprendió al mundo del boxeo al derrotar a Ryan García, una de las caras más conocidas del deporte, por decisión unánime. Fue una victoria clara, con Romero derribando a García en la segunda ronda.

Desde la primera campana, Romero mostró compostura, madurez táctica y una determinación que contrasta con los momentos turbulentos que experimentó en los últimos años.

Era un “rolly” diferente, que no fue desafiante mientras hablaba después de su victoria. Era compasivo y amigable mientras discutía a García.

Romero, quien en 2021 enfrentó una acusación de agresión sexual que luego fue desestimada por la falta de evidencia, enfrentó un punto crítico en su carrera en el boxeo después de perder ante Isaac “Pitbull” Cruz en marzo de 2024. Romero fue a la terapia para abordar su salud mental.

Romero recordó que en los momentos más oscuros de su vida, no sentía apoyo que esperaba.

“Todos me dieron la espalda, pero el único que nunca me dio la espalda fue Dios”, dijo Romero a LA Times en Español el miércoles, momentos antes de subir al escenario en la conferencia de prensa promoviendo una pelea del 31 de mayo entre Caleb Plant y Armando Resendiz.

“Esta es mi venganza de la vida, como dije cuando perdí ante ‘Pitbull’ y puse mis redes sociales, ‘Feliz Pascua … Vuelvo como Jesucristo'”.

Encontró su refugio en la religión, su familia y un terapeuta.

“Ella me ayudó mucho, fue muy buena conmigo y solo porque un [therapist] Trabajé conmigo, no significa que haya una relación entre él y que funcionará con [Garcia]. Es algo totalmente diferente “, dijo Romero.

Rolando Romero consigue un golpe a Ryan García durante una pelea por el título de peso welter de la AMB en Times Square el 2 de mayo en la ciudad de Nueva York. (Cris Esqueda / Golden Boy / Getty Images)

El luchador de 29 años ha dicho muchas veces que los medios de comunicación y las personas alrededor de García deberían tratarlo bien y comprender que está pasando por un mal momento en su vida.

“Puedo mirar a alguien a los ojos y saber si están pasando por una pesadilla”, dijo Romero. “Como humano, no puedes patear a alguien que ya está en el suelo”.

García ha tenido un año para olvidar. Después de vencer a Devin Haney en abril de 2024, dio positivo por Ostarine, una sustancia prohibida. La victoria sobre Haney fue volcada, García fue suspendida por un año y perdió más de $ 1 millón en ganancias. Se vio agravado por un período de comportamiento errático que incluía el uso de cannabis y alcohol, un arresto por el delito menor de vandalismo en el Hotel Waldorf Astoria en Beverly Hills y alarmantes puestos en las redes sociales.

La pérdida de García puede haber arruinado los planes para otro enfrentamiento entre “Kingry” y Haney, pero la compasión de Romero no se extiende a la preocupación por la próxima pelea de García.

“No me importan los planes que tenía, solo me importa el mío”, dijo Romero. “Tenían todos esos planes, no es mi problema y no me importa”.

Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a darle a García una revancha, Romero no dudó: “Claro, se lo merece”.

Romero planea tomarse una semana libre con su familia en Las Vegas antes de regresar a Miami para concentrarse en el futuro.

Con esta victoria, se ha colocado en el centro de la escena de peso welter, y aunque su camino ha sido marcado por altibajos, su mensaje para el mundo del boxeo es claro: está de vuelta y está de vuelta más fuerte que nunca, no solo física sino también mentalmente.

Su consejo a García, que está en su propio viaje difícil: “Acércate a Dios”.

La planta quiere enfrentar a Canelo nuevamente

Plant y Resendiz se reunieron cara a cara en una conferencia de prensa el miércoles en el Mayan en Los Ángeles, donde ambos expresaron su confianza antes del combate del 31 de mayo (5 pm PDT, video principal) en Michelob Ultra Arena en Las Vegas.

Plant (23-2, 14 KO), conocida por su estilo técnico, dijo que se siente en la cima de su juego y listo para demostrar su supremacía en la división, pero no antes de recordar su intención de ir tras Saúl “Canelo” Álvarez nuevamente.

SaÚl “Canelo” Álvarez, a la derecha, golpea a Caleb Plant durante una pelea de unificación de título de peso súper mediano el 6 de noviembre de 2021 en Las Vegas. (Steve Marcus / Associated Press)

El nativo de Nashville, Tennessee, perdió ante Álvarez por Knockout técnico en la 11ª ronda en noviembre de 2021.

“Siento que soy el hombre de la división. Obviamente, Canelo todavía está activo y lo respeto mucho, pero todavía siento que soy el mejor peso mediano del mundo. Esa es solo mi mentalidad”, dijo Plant durante la conferencia de prensa.

Resendiz (15-2, 11 KO) dice que la planta lo subestima y, aunque la falta de actividad constante en el anillo podría ser un factor en su ritmo de combate, el nativo de Nayarit, México, dice que sorprenderá a la planta.

“No es un oponente invencible, tiene un punto débil y vamos a desglosarlo todo, no hay duda en esta pelea”, dijo Resendiz.

La tarjeta también contará con Jermall Charlo, quien se enfrentará a Thomas “Cornflake” Lamanna en el evento principal. Charlo (33-0, 22 Kos), un campeón invicto en dos divisiones, buscará comenzar su camino hacia una oportunidad por el título en una tercera clase de peso.

“Quiero terminar esta pelea y luego, si es posible, enfrentar a Caleb Plant. Tengo grandes cosas en proceso”, dijo Charlo.

