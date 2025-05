La ex estrella del U20 de Inglaterra que está saliendo con la actriz de Coronation Street se despierta desempleada después del lanzamiento del EFL Club

Preston North End ha lanzado el ex ascensor de Inglaterra U20 y el graduado de la Academia Everton Ryan Ledson.

Ledson, quien está saliendo con la estrella de Coronation Street Lucy Fallon, deja a Deepdale después de siete años después del vencimiento de su contrato.

5 Ryan Ledson ha sido lanzado por Preston North End Crédito: Getty

5 Ledson está saliendo con Lucy Fallon Crédito: Splash

5 Fallon protagoniza Bethany Platt en ITV Soap Coronation Street Crédito: Instagram/@Lucyfallonx

El mediocampista de 27 años se unió a Preston en 2018, después de haber pasado un tiempo en Cambridge United y Oxford United después de graduarse de la academia de Everton.

Y ahora buscará el próximo paso en su carrera después de ser incluido en la lista retenida de 2025 de Preston como un jugador “fuera de contrato y lanzado”.

No es una sorpresa para los fanáticos de Preston, que se dieron cuenta de la inminente salida de Ledson a principios de semana.

En un comunicado, la estrella nacida en el Liverpool dijo: “He tenido los mejores siete años que podría haber pedido. Este club significa mucho para mí.

“Quiero agradecer a todos en el club, desde el personal detrás de escena hasta el propietario y Peter.

“Gracias a los fanáticos también por todo el apoyo que me has brindado a lo largo de los años. Me alegro de que mi último juego para el club fue tan bien como lo hizo y podría tener ese momento con los fanáticos al final.

“Me ha encantado mi tiempo aquí y les deseo a todos en el club nada más que lo mejor para el futuro”.

El último juego de Ledson para el club fue un empate 2-2 contra Bristol City, un resultado que fue suficiente para mantener a flote a los Lilywhites en el campeonato.

Preston North End Lista retenida completa Aquí hay un vistazo a quién se queda y se dirige a Preston North End … Profesionales contratados Ali McCann

Andrew Hughes

Ben Whiteman

Brad Potts

Dai Cornell

Felipe Rodríguez-Gentile

Jack Whatmough

James Pradic

Jeppe Okkels

Piso de jordan

Kitt Nelson

Lewis Gibson

Liam Lindsay

Mads frøkjær

Max Wilson

Milutin Osmajić

Noah Mawene

Stefán Thórdarson

Will Keane En negociaciones Ched Evans (papel de coaching)

Josh Seary

Kacper pasiek

Robbie Brady Fuera de contrato y liberado Emil Riis

Freddie Woodman

Mejor kian

Kian Taylor

Patrick Bauer

Ryan Ledson Jugadores de préstamo que regresan a los clubes de padres Kaine Kesler-Hayden

Jayden Meghoma

Ryan Porteous

Sam Greenwood

Deja a PNe después de haber jugado 215 juegos, anotó siete goles y registró 14 asistencias.

La compañera de Ledson, Lucy Fallon, que interpreta a Bethany Platt en ITV Soap Coronation Street, lo apoyó volviendo a compartir su anuncio de salida en su Instagram.

La pareja, que ha estado saliendo desde el bloqueo Covid -19, comparten dos hijos juntos: un hijo llamado Sonny y una hija llamada Nancy.

Los clubes de arriba y abajo del país ahora anuncian sus listas retenidas a medida que la temporada llega a su fin, lo que significa que las principales estrellas se están lanzando en todo el lugar.

La ex estrella del Chelsea, Manchester City y Celtic Scott Sinclair fue otro gran nombre para despertar a los desempleados esta semana después de su lanzamiento de Bristol Rovers.

El capitán del club Sinclair, que comparte tres niños con su ex estrella de Corrie, ex Helen Flanagan, fue dejado ir por Rovers después de su descenso a la Liga Dos.

5 Scott Sinclair ha sido lanzado por Bristol Rovers Crédito: Getty