Jim Harbaugh adoptando un nuevo enfoque para evaluar a los novatos de Chargers

Antes de que los Chargers pongan diamantes en cualquier anillo de Super Bowl, Jim Harbaugh está buscando diamantes en el campo de práctica.

“Gemas raras, no solo salen del suelo y en su bolsillo”, dijo el entrenador de Chargers cuando el equipo comenzó el minicampamento de novato el viernes. “Tienes que cavar”.

Los Chargers están buscando sus gemas ocultas a través de un minicampamento novato único. Harbaugh está eliminando la mayoría de los períodos de 11 contra 11 durante el período de prueba de tres días. En su lugar, confiará principalmente en simulacros individuales para evaluar qué novatos serían más adecuados para un equipo que espera terminar una sequía de victorias de playoffs de seis años. El cuerpo técnico enseñará dos simulacros que se aplican directamente al esquema de Chargers en ofensiva o defensa y equipos especiales y tres simulacros por posición, luego evalúan cada prospecto en comparación con sus homólogos.

El sistema, que Harbaugh admitió que nunca antes había intentado, tiene la intención de proporcionar una manera justa para que los novatos compitan y al mismo tiempo dejar que el personal vea el talento puro de cada jugador.

Es la forma del entrenador de “minería para el oro”, dijo.

“Imagine una reunión de 90 minutos para pasar la ofensiva y la defensa, y luego salir al campo. Luego juzgamos quién aprendió mejor el sistema”, dijo Harbaugh. “Pero no estamos viendo las capacidades, lo que tienen talento sabio”.

Los Chargers ya saben lo que tienen con sus nueve selecciones de draft, incluidas siete que firmaron contratos de novato el viernes. Incluso antes de firmar oficialmente sus acuerdos, la selección de primera ronda Omarion Hampton y el segundo asalto Tre ‘Harris todavía participaron en la sesión de tres horas del viernes. El fin de semana de trabajo de tres días es principalmente un espectáculo para los 18 agentes libres no reclutados del equipo y 23 jugadores de prueba.

Harbaugh dijo que vigilaría de cerca el agente libre no reclutado corriendo Raheim Sanderscuyo 4.46 segundos de 40 yardas en la combinación de exploración de la NFL igualaba a Hampton’s a pesar de que los Sanders de 230 libras eran 10 libras más pesados. Receptor de Kansas Luke Grimm y ala cerrada Stevo klotz También se destacó a Harbaugh en la cinta.

Mientras que los jugadores no anunciados luchan por las oportunidades, incluso los jugadores reclutados se dan cuenta de la importancia de causar una buena primera impresión.

“Muchos de los muchachos de D-Line, estábamos compitiendo entre sí”, dijo el liniero defensivo Jamaree Caldwell, la selección del draft de la tercera ronda de los Chargers. “No todos consiguen un trabajo al final del día. Nadie ha asegurado un trabajo, incluso a mí. Así es como lo veo”.

Caldwell, un tackle defensivo de 6 pies 1 y 340 libras fuera de Oregon, trabajó individualmente con el entrenador de línea defensiva Mike Elston y el entrenador asistente de línea defensiva Will Tukuafu, mientras que la mayoría de los novatos estaban trabajando en ejercicios de equipos especiales. Cerca, el apoyador externo Kyle Kennard perfeccionó su técnica de paseos con el asistente defensivo Dylan Roney.

La transición a la NFL ya ha entregado varios momentos surrealistas para Kennard. El Jugador Defensivo del Año de la Conferencia del Sureste escuchó su nombre llamado como selección de cuarta ronda, luego pronto recibió un mensaje de texto del corredor de los Chargers Star Edge Khalil Mack.

Mack, quien Kennard elogió como “uno de los mejores para hacerlo”, felicitó la elección 125 por su selección, pero le aconsejó a Kennard que no celebrara por mucho tiempo. El novato escuchó.

“Khalil Mack me dijo que no celebrara, me quedaré en la casa y me iré a dormir”, dijo Kennard, quien conoció a Mack brevemente en el vestuario el viernes y compartió un abrazo acogedor.

Los novatos que pasan el minicampamento de tres días se unirán a los veteranos durante las actividades de equipo organizadas de la próxima semana. Durante la primera parte de los entrenamientos voluntarios, los Chargers experimentaron en la línea ofensiva con Zion Johnson en el centro. Harbaugh dijo que el equipo ha alternado entre la configuración del año pasado que tuvo a Johnson en la guardia izquierda al lado del centro Bradley Bozeman e revirtió a los dos linieros ofensivos para poner a Johnson en el centro por primera vez en su carrera en la NFL. Bozeman no ha jugado guardia en un juego de la NFL desde 2020.

A pesar de la inexperiencia de Johnson en la posición, su técnica es impecable, Harbaugh brotó. Las instantáneas se están apartando de su mano, y el jugador de 25 años es uno de los linieros ofensivos más atléticos e inteligentes del equipo.

El cambio llega en un momento crítico durante la carrera de Johnson. Los Chargers no recogieron la opción de quinto año de la primera ronda de 2021, dejándolo para demostrar su valía en una nueva posición.

“Él comenzará en una de esas dos posiciones”, dijo Harbaugh. “Simplemente agrega versatilidad … Eventualmente obtendremos los cinco mejores cinco, pero sé que va a ser uno de ellos”.